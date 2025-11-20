Провокация или преступление? Сторонник «Атажурт» избил казахстанца за публичное мнение

В социальных сетях появилась информация о спорном инциденте в Талдыкоргане, в котором участвовал сторонник правозащитного движения «Атажурт». Сообщается, что конфликт имел характер провокации и привлек внимание общественности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Суть происшествия

По предварительным данным, активист «Атажурт», сопровождая свои действия оскорблениями, подошел к незнакомому мужчине с инвалидностью и нанес ему несколько ударов. Конфликт, как отмечают очевидцы, возник на почве публичного мнения пострадавшего.

Реакция полиции

В полиции Талдыкоргана уточнили, что 18 ноября в органы внутренних дел поступило заявление от пострадавшего жителя города о нанесении телесных повреждений и оскорблений со стороны неизвестного лица.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Юридическая оценка и контроль ситуации

Ведомство подчеркнуло, что ситуация находится под постоянным контролем. По итогам следствия будет дана окончательная правовая оценка действиям фигуранта. Полиция гарантирует, что рассмотрение материалов дела будет объективным и законным, с соблюдением всех процедур уголовного судопроизводства.