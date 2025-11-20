Провокация или преступление? Сторонник «Атажурт» избил казахстанца за публичное мнение

В социальных сетях появилась информация о спорном инциденте в Талдыкоргане, в котором участвовал сторонник правозащитного движения «Атажурт». Сообщается, что конфликт имел характер провокации и привлек внимание общественности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
По предварительным данным, активист «Атажурт», сопровождая свои действия оскорблениями, подошел к незнакомому мужчине с инвалидностью и нанес ему несколько ударов. Конфликт, как отмечают очевидцы, возник на почве публичного мнения пострадавшего.
В полиции Талдыкоргана уточнили, что 18 ноября в органы внутренних дел поступило заявление от пострадавшего жителя города о нанесении телесных повреждений и оскорблений со стороны неизвестного лица.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Ведомство подчеркнуло, что ситуация находится под постоянным контролем. По итогам следствия будет дана окончательная правовая оценка действиям фигуранта. Полиция гарантирует, что рассмотрение материалов дела будет объективным и законным, с соблюдением всех процедур уголовного судопроизводства.
Комментарии0 комментарий(ев)