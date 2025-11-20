В Казахстане работница элеватора утонула в зерне

В Северо-Казахстанской области произошёл трагический инцидент: работница местного элеватора утонула в зерне. Происшествие случилось ближе к вечеру 19 ноября на одном из сельскохозяйственных предприятий региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Трагедия на предприятии

По предварительной информации, женщина выполняла работу транспортировщицы и в какой-то момент упала с высоты около 30 метров прямо в зернохранилище.

Мгновенная реакция коллег и спасателей

Сразу после происшествия коллеги пострадавшей вызвали спасательные службы. На место прибыли специалисты, которые начали поисково-спасательные работы.

Когда женщину удалось извлечь из зерна, она уже не подавала признаков жизни. Медицинская бригада скорой помощи констатировала смерть от асфиксии — удушья, вызванного погружением в зерновую массу.

Подтверждение со стороны полиции

Официальное подтверждение трагедии поступило из пресс-службы областного департамента полиции. В ДП СКО сообщили следующее:

«19 ноября на территории одного из сельхозпредприятий Акжарского района Северо-Казахстанской области в результате падения в зернохранилище погибла 34-летняя работница. По факту нарушения правил охраны труда полицией возбуждено уголовное дело, ведётся следствие».

Таким образом, следственные органы рассматривают данное происшествие как нарушение норм охраны труда, что может повлечь ответственность для работодателя.

Опасность работы с зерном

Эксперты напоминают, что работа с зерновыми массами связана с повышенным риском. Зерно может действовать как «живой песок»: погружение в него способно привести к удушью за считанные минуты. В связи с этим предприятия обязаны строго соблюдать меры безопасности:

Использовать страховочные ремни и защитные системы при работе на высоте;

Обеспечивать наличие рабочих на местах и средств связи для экстренной помощи;

Проводить регулярные инструктажи по охране труда;

Контролировать состояние оборудования и высоты складирования зерна.

Следствие продолжается

На данный момент проводится тщательное расследование, целью которого является установление всех обстоятельств произошедшего и возможных нарушений со стороны работодателя. Результаты следствия помогут определить меры ответственности и предотвращение подобных трагедий в будущем.