Секретные данные: кто в Казахстане официально может получить доступ к вашим пенсионным средствам

Данные о пенсионных накоплениях казахстанцев остаются строго конфиденциальными. В то же время закон предусматривает 13 конкретных случаев , когда доступ к информации об индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) может быть предоставлен государственным органам и уполномоченным структурам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: gov.kz

Кто и на каких основаниях может получать сведения о движении пенсионных средств, а также как закон защищает финансовую тайну граждан.

Законодательная основа: Социальный кодекс и защита ИПС

Информация о пенсионных накоплениях граждан Казахстана охраняется законом. Пункт 4 статьи 55 Социального кодекса РК устанавливает, что доступ к данным возможен только при соблюдении строгих условий.

Документы, содержащие сведения об остатках и движении средств на ИПС, выдаются исключительно по официальным запросам и только тем органам и структурам, которым такие полномочия прямо предоставлены законодательством.

Таким образом, правовая база гарантирует конфиденциальность личных пенсионных данных, одновременно обеспечивая возможность их использования в законных целях.

Кому разрешён доступ к информации о пенсионных накоплениях

Социальный кодекс чётко определяет перечень субъектов, которым закон позволяет получать доступ к ИПС:

Органы досудебного расследования – для расследования уголовных дел. Суды и судебные исполнители – для исполнения решений и обеспечения правопорядка. Налоговые органы – для контроля соблюдения налогового законодательства. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка – для контроля финансовой стабильности. Прокуратура – для обеспечения законности и защиты интересов государства. Орган финансового мониторинга – для выявления и предотвращения финансовых преступлений. Нотариусы – при совершении нотариальных действий, связанных с наследством или доверенностями. Наследники и представители вкладчика – при наличии доверенности или решения суда.

Дополнительно сведения могут предоставляться:

Государственной корпорации «Правительство для граждан» – для формирования базы данных вкладчиков и расчёта сохранности пенсионных взносов.

Аудиторским организациям – в рамках обязательного ежегодного аудита финансовой деятельности пенсионных фондов.

Цель раскрытия данных: законность, прозрачность, защита граждан

Раскрытие информации о пенсионных накоплениях не является произвольным. Закон ограничивает доступ к ИПС исключительно конкретными случаями, направленными на:

обеспечение законности и правопорядка ,

поддержание финансовой прозрачности ,

защиту интересов граждан и их средств на пенсионных счетах.

Таким образом, государство одновременно обеспечивает конфиденциальность личной финансовой информации и предоставляет механизмы её законного использования для общественно значимых целей.