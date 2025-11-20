18+
20.11.2025, 08:10

Секретные данные: кто в Казахстане официально может получить доступ к вашим пенсионным средствам

Новости Казахстана

Данные о пенсионных накоплениях казахстанцев остаются строго конфиденциальными. В то же время закон предусматривает 13 конкретных случаев, когда доступ к информации об индивидуальных пенсионных счетах (ИПС) может быть предоставлен государственным органам и уполномоченным структурам, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Кто и на каких основаниях может получать сведения о движении пенсионных средств, а также как закон защищает финансовую тайну граждан.

Законодательная основа: Социальный кодекс и защита ИПС

Информация о пенсионных накоплениях граждан Казахстана охраняется законом. Пункт 4 статьи 55 Социального кодекса РК устанавливает, что доступ к данным возможен только при соблюдении строгих условий.

Документы, содержащие сведения об остатках и движении средств на ИПС, выдаются исключительно по официальным запросам и только тем органам и структурам, которым такие полномочия прямо предоставлены законодательством.

Таким образом, правовая база гарантирует конфиденциальность личных пенсионных данных, одновременно обеспечивая возможность их использования в законных целях.

Кому разрешён доступ к информации о пенсионных накоплениях

Социальный кодекс чётко определяет перечень субъектов, которым закон позволяет получать доступ к ИПС:

  1. Органы досудебного расследования – для расследования уголовных дел.

  2. Суды и судебные исполнители – для исполнения решений и обеспечения правопорядка.

  3. Налоговые органы – для контроля соблюдения налогового законодательства.

  4. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка – для контроля финансовой стабильности.

  5. Прокуратура – для обеспечения законности и защиты интересов государства.

  6. Орган финансового мониторинга – для выявления и предотвращения финансовых преступлений.

  7. Нотариусы – при совершении нотариальных действий, связанных с наследством или доверенностями.

  8. Наследники и представители вкладчика – при наличии доверенности или решения суда.

Дополнительно сведения могут предоставляться:

  • Государственной корпорации «Правительство для граждан» – для формирования базы данных вкладчиков и расчёта сохранности пенсионных взносов.

  • Аудиторским организациям – в рамках обязательного ежегодного аудита финансовой деятельности пенсионных фондов.

Цель раскрытия данных: законность, прозрачность, защита граждан

Раскрытие информации о пенсионных накоплениях не является произвольным. Закон ограничивает доступ к ИПС исключительно конкретными случаями, направленными на:

  • обеспечение законности и правопорядка,

  • поддержание финансовой прозрачности,

  • защиту интересов граждан и их средств на пенсионных счетах.

Таким образом, государство одновременно обеспечивает конфиденциальность личной финансовой информации и предоставляет механизмы её законного использования для общественно значимых целей.

0
0
0
