Казахстанцы теряют деньги: что скрывают банки о долгосрочных вкладах

Многие казахстанцы считают депозиты самым надежным и понятным способом хранения сбережений. Однако неверный выбор срока или стратегии вложений может привести к упущенной прибыли. Когда долгосрочный депозит действительно выгоден, а когда лучше выбрать краткосрочный вариант, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube

Виды депозитов в казахстанских банках

В банках второго уровня (БВУ) депозиты делятся на три основных типа:

Несрочные депозиты – деньги доступны в любой момент, но ставка минимальная.

Срочные депозиты – компромисс между доходностью и доступностью: ограничения есть, ставка выше, чем у несрочных.

Сберегательные депозиты – строгие условия (без снятий и пополнений), но самая высокая доходность.

Каждый вид вклада имеет свои особенности, и выбор зависит от целей вкладчика. Неправильный выбор может привести к упущенной прибыли или даже потере дохода.

Когда долгосрочный депозит может быть невыгоден

Банки формируют процентные ставки не только исходя из типа депозита, но и срока его действия.

Например, сберегательные депозиты обычно самые выгодные. Однако при выборе срока на год и более ставка часто оказывается ниже максимальной, а иногда даже в два раза ниже текущей базовой ставки Нацбанка, которая составляет 18%.

Причина проста: банки опасаются, что базовая ставка снизится через год-два, поэтому не предлагают высокие ставки на долгие сроки.

Вывод: чтобы получать максимальную доходность и сохранять гибкость, лучше выбирать сберегательные депозиты на 3–6 месяцев с возможностью пролонгации. Это позволяет:

получать более высокую доходность;

при необходимости досрочно изъять средства с минимальными потерями;

гибко управлять своими сбережениями в условиях колебаний ставок.

Важно: сберегательные депозиты подходят для накоплений на долгосрочные цели (например, жильё, обучение), но не для финансовой подушки.

Краткосрочные депозиты для финансовой подушки

Если цель – быстрый доступ к деньгам и защита их от обесценивания, оптимальный выбор – бессрочный депозит.

Его преимущества:

мгновенное пополнение и снятие средств;

возможность частичного или полного изъятия без потери процентов;

надежное хранение финансовой подушки семьи.

Таким образом, слишком долгосрочные депозиты могут оказаться невыгодными, особенно при высокой инфляции и сохранении базовой ставки Нацбанка.

Даже для долгосрочных целей лучше рассматривать сберегательные депозиты на 3–6 месяцев с автопролонгацией. Если пролонгация не предусмотрена – вклад можно просто открыть заново после окончания срока.

Основные рекомендации для вкладчиков