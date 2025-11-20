Казахстанцы теряют деньги: что скрывают банки о долгосрочных вкладах

Многие казахстанцы считают депозиты самым надежным и понятным способом хранения сбережений. Однако неверный выбор срока или стратегии вложений может привести к упущенной прибыли. Когда долгосрочный депозит действительно выгоден, а когда лучше выбрать краткосрочный вариант, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
В банках второго уровня (БВУ) депозиты делятся на три основных типа:
Несрочные депозиты – деньги доступны в любой момент, но ставка минимальная.
Срочные депозиты – компромисс между доходностью и доступностью: ограничения есть, ставка выше, чем у несрочных.
Сберегательные депозиты – строгие условия (без снятий и пополнений), но самая высокая доходность.
Каждый вид вклада имеет свои особенности, и выбор зависит от целей вкладчика. Неправильный выбор может привести к упущенной прибыли или даже потере дохода.
Банки формируют процентные ставки не только исходя из типа депозита, но и срока его действия.
Например, сберегательные депозиты обычно самые выгодные. Однако при выборе срока на год и более ставка часто оказывается ниже максимальной, а иногда даже в два раза ниже текущей базовой ставки Нацбанка, которая составляет 18%.
Причина проста: банки опасаются, что базовая ставка снизится через год-два, поэтому не предлагают высокие ставки на долгие сроки.
Вывод: чтобы получать максимальную доходность и сохранять гибкость, лучше выбирать сберегательные депозиты на 3–6 месяцев с возможностью пролонгации. Это позволяет:
получать более высокую доходность;
при необходимости досрочно изъять средства с минимальными потерями;
гибко управлять своими сбережениями в условиях колебаний ставок.
Важно: сберегательные депозиты подходят для накоплений на долгосрочные цели (например, жильё, обучение), но не для финансовой подушки.
Если цель – быстрый доступ к деньгам и защита их от обесценивания, оптимальный выбор – бессрочный депозит.
Его преимущества:
мгновенное пополнение и снятие средств;
возможность частичного или полного изъятия без потери процентов;
надежное хранение финансовой подушки семьи.
Таким образом, слишком долгосрочные депозиты могут оказаться невыгодными, особенно при высокой инфляции и сохранении базовой ставки Нацбанка.
Даже для долгосрочных целей лучше рассматривать сберегательные депозиты на 3–6 месяцев с автопролонгацией. Если пролонгация не предусмотрена – вклад можно просто открыть заново после окончания срока.
Финансовая подушка: бессрочные депозиты для быстрого доступа.
Долгосрочные цели: краткосрочные сберегательные депозиты на 3–6 месяцев с автопролонгацией.
Избегать долгосрочных сроков на 1 год и более, чтобы не потерять доходность из-за возможного снижения ставок.
