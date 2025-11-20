Кого в Казахстане лишили социальных выплат

В пилотных регионах Казахстана — Карагандинской области и городе Шымкент — стартовал проект по назначению мер государственной поддержки с использованием скоринговой модели , которая оценивает уровень благосостояния семей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

фото: Sputnik / Абзал Калиев

Пилотный проект и его первые результаты

По данным Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) на 20 ноября 2025 года:

Полностью реализованы четыре государственных услуги;

Дополнительную поддержку получили 26,7 тыс. заявителей.

На данный момент скоринговая модель применяется для назначения трёх видов помощи:

Жилищная помощь; Субсидирование части арендной платы за жильё в частном фонде; Возмещение расходов на обучение детей с инвалидностью на дому.

Статистика по отдельным услугам

Жилищная помощь: обратились 1 762 человека, все заявки получили положительное решение.

Субсидия на аренду: подано 1 739 заявлений, при этом 665 семей были отнесены к высокому уровню благосостояния и лишены выплаты.

Возмещение затрат на обучение детей с инвалидностью: с 1 сентября 2025 года подано 1 613 заявлений, выявлено 40 семей с 6-й категорией благосостояния.

Новые функции для школ

Для социальных педагогов Шымкента и Карагандинской области внедрена возможность проверки уровня благосостояния семей при предоставлении услуг:

Платформа скоринга используется в 317 школах (Карагандинская область — 202, Шымкент — 115);

Рассмотрено 22 382 запроса, из них 74 оказались от семей с высоким уровнем благосостояния (6-я категория).

Семьи, отнесённые к 6-й категории, считаются не нуждающимися в дополнительной поддержке от местных органов власти.

Как работает скоринговая модель

Скоринговая модель оценивает благосостояние домохозяйств по 23 социально-демографическим и экономическим критериям. Все семьи классифицируются на 6 категорий, от крайней нуждаемости до высокого благосостояния.

Решение принимается автоматически на основе данных из Цифровой карты семьи .

В расчет берутся: Материальные показатели: доход, имущество, транспорт, кредиты; Нематериальные показатели: здоровье, инвалидность, образование; Иждивенческая нагрузка и скрытые доходы , например, от неформальной занятости.



Пример 6-й категории: семья с двумя и более единицами жилья, двумя и более автомобилями, зарегистрированным ИП или ТОО, и доходом на одного члена семьи выше четырёх прожиточных минимумов. Такие семьи исключаются из числа получателей местной социальной поддержки.

Что не изменилось

Внедрение скоринговой модели не повлияет на выплаты из республиканского бюджета (всего 41 вид):

Базовая и солидарная пенсии;

Пособия по рождению и уходу за ребёнком до 1,5 года;

Выплаты многодетным матерям и награждённым матерям;

Пособия по инвалидности и уходу за ребёнком с инвалидностью;

Пособие по потере кормильца;

Специальные государственные пособия.

Также сохраняются адресная социальная помощь и пять видов выплат из Государственного фонда социального страхования для участников системы обязательного социального страхования.