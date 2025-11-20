Ограничения на фото и видео в общественных местах: в Казахстане хотят ужесточить правила публичной съёмки

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала информацию о том, что в стране могут ввести запрет на фото- и видеосъёмку граждан без их предварительного согласия. По словам главы ведомства, эта тема уже вынесена на обсуждение рабочей группы при министерстве, и потенциальные изменения будут касаться правил съёмки в общественных пространствах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
В беседе с журналистами в кулуарах Сената министр уточнила, что поправки находятся на стадии подготовки и будут рассматриваться совместно с экспертами, журналистами и представителями общественности.
Аида Балаева подчеркнула, что современные реалии фактически стерли границы между публичной и личной жизнью. Любой человек — будь то чиновник или обычный гражданин — может оказаться снятым без разрешения в любой момент и в любом месте.
«У нас давно нет личной жизни, потому что куда бы мы ни пошли — везде ведётся съёмка. Мы такие же люди. Поэтому речь идёт не о чиновниках, а об упорядочении этого направления», — отметила министр.
По её словам, речь идёт о необходимости выработать чёткие и понятные правила, чтобы сбалансировать права граждан на неприкосновенность личной жизни и свободу информации.
Министр добавила, что в министерство регулярно поступают обращения от казахстанцев, которые жалуются на постоянную съёмку в общественных местах без предупреждения. Особую обеспокоенность вызывают пранки и розыгрыши, когда человек становится объектом видеосъёмки без возможности отказаться.
По мнению Аиды Балаевой, такая практика заставляет людей чувствовать себя незащищёнными, особенно когда видеоролики мгновенно распространяются в социальных сетях.
Балаева подчеркнула, что главная цель предстоящей работы — обозначить чёткие «границы дозволенного». Регулирование должно ответить на ключевые вопросы:
кого можно снимать в общественных местах,
когда необходимо спрашивать разрешение,
в каких ситуациях съёмка может быть ограничена или запрещена.
Эти разъяснения, по словам министра, должны обеспечить гражданам понимание своих прав и обязанностей и снизить количество конфликтов, связанных с фиксацией людей на камеру.
