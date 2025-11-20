18+
Температура воды в Каспийском море
20.11.2025, 11:41

Ограничения на фото и видео в общественных местах: в Казахстане хотят ужесточить правила публичной съёмки

Новости Казахстана 0 484

Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева прокомментировала информацию о том, что в стране могут ввести запрет на фото- и видеосъёмку граждан без их предварительного согласия. По словам главы ведомства, эта тема уже вынесена на обсуждение рабочей группы при министерстве, и потенциальные изменения будут касаться правил съёмки в общественных пространствах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Аида Балаева. Фото: Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике
Аида Балаева. Фото: Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике

Обсуждение возможных поправок: что планирует Минкультуры

В беседе с журналистами в кулуарах Сената министр уточнила, что поправки находятся на стадии подготовки и будут рассматриваться совместно с экспертами, журналистами и представителями общественности.

«Мы тоже люди»: почему чиновники поддерживают регулирование съёмки

Аида Балаева подчеркнула, что современные реалии фактически стерли границы между публичной и личной жизнью. Любой человек — будь то чиновник или обычный гражданин — может оказаться снятым без разрешения в любой момент и в любом месте.

«У нас давно нет личной жизни, потому что куда бы мы ни пошли — везде ведётся съёмка. Мы такие же люди. Поэтому речь идёт не о чиновниках, а об упорядочении этого направления», — отметила министр.

По её словам, речь идёт о необходимости выработать чёткие и понятные правила, чтобы сбалансировать права граждан на неприкосновенность личной жизни и свободу информации.

Жалобы граждан и проблема пранков: что вызывает тревогу

Министр добавила, что в министерство регулярно поступают обращения от казахстанцев, которые жалуются на постоянную съёмку в общественных местах без предупреждения. Особую обеспокоенность вызывают пранки и розыгрыши, когда человек становится объектом видеосъёмки без возможности отказаться.

По мнению Аиды Балаевой, такая практика заставляет людей чувствовать себя незащищёнными, особенно когда видеоролики мгновенно распространяются в социальных сетях.

Новые правила: для чего они нужны

Балаева подчеркнула, что главная цель предстоящей работы — обозначить чёткие «границы дозволенного». Регулирование должно ответить на ключевые вопросы:

  • кого можно снимать в общественных местах,

  • когда необходимо спрашивать разрешение,

  • в каких ситуациях съёмка может быть ограничена или запрещена.

Эти разъяснения, по словам министра, должны обеспечить гражданам понимание своих прав и обязанностей и снизить количество конфликтов, связанных с фиксацией людей на камеру.

1
3
0
