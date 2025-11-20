Строгие правила: с 30 ноября регистрация в Казахстане только с разрешения собственника жилья - МВД

Министерство внутренних дел Казахстана внесло изменения в правила регистрации населения. Соответствующий приказ министра был подписан 14 ноября 2025 года и вступит в силу с 30 ноября 2025 года , сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото с сайта the-village.kz

Теперь регистрация по месту жительства или временного пребывания возможна только с согласия собственника или нанимателя жилья.

Согласие должно быть оформлено письменно или в электронной форме.

Электронное подтверждение осуществляется через электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

Для подтверждения права собственности уполномоченные органы используют данные из информационных систем, удостоверяющих основания владения жильем.

Где можно зарегистрироваться

Регистрация населения возможна в следующих местах:

жилые дома, квартиры, дачные дома;

общежития, гостиницы, дома отдыха;

санатории, профилактории, лечебные учреждения;

дома-интернаты, пансионаты, дома престарелых;

любые здания и помещения, используемые для проживания людей.

Особые правила действуют для столицы: регистрация учитывает нормативы, утвержденные местным представительным органом, и превышение установленных норм запрещено, за исключением случаев регистрации:

супругов, родственников и их супругов/детей;

опекаемых и находящихся под попечительством;

студентов очной формы обучения в столице, при условии отсутствия других зарегистрированных лиц, не относящихся к указанным категориям.

Сведения о принадлежности к этим категориям получаются либо из государственных информационных систем, либо по документам, предоставленным гражданами.

Документы для регистрации

Граждане Казахстана, в том числе прибывшие из-за границы, должны предоставить следующие документы в течение 10 дней с момента переезда:

Документ, удостоверяющий личность: Для детей до 16 лет — свидетельство о рождении.

В оригинале либо через сервис цифровых документов. Документ собственника жилья и письменное согласие на регистрацию (для временной или постоянной). Если регистрация осуществляется в организациях или учреждениях, требуется ходатайство администрации.

Если собственник регистрирует себя в своем жилье — согласие не требуется.

Для граждан, прибывших из-за границы на постоянное место жительства, дополнительно нужны:

паспорт или свидетельство на возвращение (при утрате паспорта за границей);

документ о снятии с учета в прежней стране проживания или справка об отсутствии гражданства.

Если указанных документов нет, регистрация осуществляется по месту временного пребывания до получения необходимых бумаг.

Снятие с регистрации

Лица могут быть сняты с учета по месту жительства:

По заявлению собственника жилья без участия зарегистрированного лица и без его документа;

при аннулировании ранее выданного разрешения на постоянное проживание иностранцам и лицам без гражданства;

при утрате, выходе или лишении гражданства РК.

Снятие с временного учета по месту временного пребывания оформляется по заявлению:

собственника жилья или его доверенного лица;

самого лица, зарегистрированного по этому адресу.

Вступление в силу

Измененные правила регистрации населения вступают в силу с 30 ноября 2025 года.