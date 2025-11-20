18+
20.11.2025, 12:57

Строгие правила: с 30 ноября регистрация в Казахстане только с разрешения собственника жилья - МВД

Новости Казахстана 0 424

Министерство внутренних дел Казахстана внесло изменения в правила регистрации населения. Соответствующий приказ министра был подписан 14 ноября 2025 года и вступит в силу с 30 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото с сайта the-village.kz
Фото с сайта the-village.kz

Теперь регистрация по месту жительства или временного пребывания возможна только с согласия собственника или нанимателя жилья.

  • Согласие должно быть оформлено письменно или в электронной форме.

  • Электронное подтверждение осуществляется через электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

Для подтверждения права собственности уполномоченные органы используют данные из информационных систем, удостоверяющих основания владения жильем.

Где можно зарегистрироваться

Регистрация населения возможна в следующих местах:

  • жилые дома, квартиры, дачные дома;

  • общежития, гостиницы, дома отдыха;

  • санатории, профилактории, лечебные учреждения;

  • дома-интернаты, пансионаты, дома престарелых;

  • любые здания и помещения, используемые для проживания людей.

Особые правила действуют для столицы: регистрация учитывает нормативы, утвержденные местным представительным органом, и превышение установленных норм запрещено, за исключением случаев регистрации:

  • супругов, родственников и их супругов/детей;

  • опекаемых и находящихся под попечительством;

  • студентов очной формы обучения в столице, при условии отсутствия других зарегистрированных лиц, не относящихся к указанным категориям.

Сведения о принадлежности к этим категориям получаются либо из государственных информационных систем, либо по документам, предоставленным гражданами.

Документы для регистрации

Граждане Казахстана, в том числе прибывшие из-за границы, должны предоставить следующие документы в течение 10 дней с момента переезда:

  1. Документ, удостоверяющий личность:

    • Для детей до 16 лет — свидетельство о рождении.

    • В оригинале либо через сервис цифровых документов.

  2. Документ собственника жилья и письменное согласие на регистрацию (для временной или постоянной).

    • Если регистрация осуществляется в организациях или учреждениях, требуется ходатайство администрации.

    • Если собственник регистрирует себя в своем жилье — согласие не требуется.

Для граждан, прибывших из-за границы на постоянное место жительства, дополнительно нужны:

  • паспорт или свидетельство на возвращение (при утрате паспорта за границей);

  • документ о снятии с учета в прежней стране проживания или справка об отсутствии гражданства.

Если указанных документов нет, регистрация осуществляется по месту временного пребывания до получения необходимых бумаг.

Снятие с регистрации

Лица могут быть сняты с учета по месту жительства:

  • По заявлению собственника жилья без участия зарегистрированного лица и без его документа;

  • при аннулировании ранее выданного разрешения на постоянное проживание иностранцам и лицам без гражданства;

  • при утрате, выходе или лишении гражданства РК.

Снятие с временного учета по месту временного пребывания оформляется по заявлению:

  • собственника жилья или его доверенного лица;

  • самого лица, зарегистрированного по этому адресу.

Вступление в силу

Измененные правила регистрации населения вступают в силу с 30 ноября 2025 года.

