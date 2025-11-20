Строгие правила: с 30 ноября регистрация в Казахстане только с разрешения собственника жилья - МВД

Министерство внутренних дел Казахстана внесло изменения в правила регистрации населения. Соответствующий приказ министра был подписан 14 ноября 2025 года и вступит в силу с 30 ноября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Теперь регистрация по месту жительства или временного пребывания возможна только с согласия собственника или нанимателя жилья.
Согласие должно быть оформлено письменно или в электронной форме.
Электронное подтверждение осуществляется через электронно-цифровую подпись (ЭЦП).
Для подтверждения права собственности уполномоченные органы используют данные из информационных систем, удостоверяющих основания владения жильем.
Регистрация населения возможна в следующих местах:
жилые дома, квартиры, дачные дома;
общежития, гостиницы, дома отдыха;
санатории, профилактории, лечебные учреждения;
дома-интернаты, пансионаты, дома престарелых;
любые здания и помещения, используемые для проживания людей.
Особые правила действуют для столицы: регистрация учитывает нормативы, утвержденные местным представительным органом, и превышение установленных норм запрещено, за исключением случаев регистрации:
супругов, родственников и их супругов/детей;
опекаемых и находящихся под попечительством;
студентов очной формы обучения в столице, при условии отсутствия других зарегистрированных лиц, не относящихся к указанным категориям.
Сведения о принадлежности к этим категориям получаются либо из государственных информационных систем, либо по документам, предоставленным гражданами.
Граждане Казахстана, в том числе прибывшие из-за границы, должны предоставить следующие документы в течение 10 дней с момента переезда:
Документ, удостоверяющий личность:
Для детей до 16 лет — свидетельство о рождении.
В оригинале либо через сервис цифровых документов.
Документ собственника жилья и письменное согласие на регистрацию (для временной или постоянной).
Если регистрация осуществляется в организациях или учреждениях, требуется ходатайство администрации.
Если собственник регистрирует себя в своем жилье — согласие не требуется.
Для граждан, прибывших из-за границы на постоянное место жительства, дополнительно нужны:
паспорт или свидетельство на возвращение (при утрате паспорта за границей);
документ о снятии с учета в прежней стране проживания или справка об отсутствии гражданства.
Если указанных документов нет, регистрация осуществляется по месту временного пребывания до получения необходимых бумаг.
Лица могут быть сняты с учета по месту жительства:
По заявлению собственника жилья без участия зарегистрированного лица и без его документа;
при аннулировании ранее выданного разрешения на постоянное проживание иностранцам и лицам без гражданства;
при утрате, выходе или лишении гражданства РК.
Снятие с временного учета по месту временного пребывания оформляется по заявлению:
собственника жилья или его доверенного лица;
самого лица, зарегистрированного по этому адресу.
Измененные правила регистрации населения вступают в силу с 30 ноября 2025 года.
