Температура воды в Каспийском море
20.11.2025, 13:29

Государство не будет содержать трудоспособных граждан — заявление премьера Бектенова

Новости Казахстана

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подчеркнул, что социальная поддержка в стране будет предоставляться исключительно тем, кто объективно не может работать. Государство, по его словам, не должно и не будет содержать граждан, способных самостоятельно обеспечивать себя, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу сената.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Социальная поддержка под прицелом оптимизации

На недавнем заседании Сената Бектенов ответил на вопрос депутата Султанбека Макежанова о планах по оптимизации бюджетных расходов и перспективах социальной политики. Премьер отметил, что одной из ключевых задач является переход к более рациональной модели поддержки граждан.

«Тот человек, который может работать, он должен работать. Государство его содержать не должно и не будет», — подчеркнул глава правительства.

Социальные расходы остаются значительной частью бюджета

Глава правительства отметил, что при формировании бюджета на ближайшие три года удалось сократить базовые расходы с 15% до 12%. Несмотря на это, социальные выплаты по-прежнему занимают почти 60% бюджета страны, включая пособия, субсидии и другие меры поддержки.

Ранее социальные статьи стабильно превышали 40% республиканского бюджета. В новом бюджетном цикле показатель удалось снизить до 38%, однако Бектенов подчеркнул, что потенциал для дальнейшей оптимизации сохраняется.

Адресность помощи — ключевой принцип

Премьер-министр особо акцентировал внимание на адресности социальных выплат. Помощь будет предоставляться исключительно тем гражданам, которые не способны работать по объективным причинам:

  • По состоянию здоровья;

  • В связи с семейными обстоятельствами;

  • По иным документально подтвержденным причинам.

Трудоспособные граждане должны самостоятельно обеспечивать себя, а государство сосредоточится на поддержке наиболее уязвимых слоев населения.

Переход к рациональной модели социальной поддержки

Правительство планирует уменьшить объем массовых выплат и усилить поддержку тех, кто действительно в ней нуждается. Такой подход позволит:

  • Снизить нагрузку на бюджет;

  • Направить ресурсы туда, где они реально улучшают жизнь граждан;

  • Сократить неэффективные и избыточные расходы.

Предстоящие три года станут периодом строгого контроля за социальными расходами и формирования более справедливой системы распределения государственных средств.

1
4
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь.

