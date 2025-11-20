18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
20.11.2025, 14:05

Миллиарды и коррупционные обвинения Кашагана: Минэнерго не раскрывает детали судебного разбирательства с Eni

Новости Казахстана 0 642

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали слухи о возможном иске против подрядчиков итальянской компании Eni, участвующих в разработке месторождений на Кашагане. Согласно информации ряда СМИ, иск якобы рассматривается в Швейцарии, а подрядчиков обвиняют в коррупционных схемах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко
Фото: Sputnik / Анатолий Устиненко

В пресс-службе ведомства сообщили, что раскрывать подробности дела невозможно:

«По данному вопросу Министерство действует в строгом соответствии с принципами конфиденциальности, являющимися неотъемлемой частью международных арбитражных процессов. Вся необходимая работа по защите национальных интересов ведется в соответствии с нормами международного права».

В Минэнерго подчеркнули, что дополнительная информация будет предоставлена только после завершения всех юридических процедур.

Сколько нефти добыто на Кашагане

С момента запуска месторождения Кашаган добыто более 115 млн тонн нефти. Этот проект считается одним из ключевых для энергетического сектора Казахстана, а его реализация сопровождается вниманием как со стороны государства, так и международных инвесторов.

Ранее поданные иски и штрафы

Ранее сообщалось, что Казахстан подал иск к Kashagan NCOC — оператору проекта Кашаган — на сумму около 2,3 трлн тенге. На момент подачи иска это составляло 5,1 млрд долларов США, по текущему курсу — около 4,2 млрд долларов. Иск касался штрафов за нарушение экологических норм и охрану окружающей среды.

В августе 2025 года судебная коллегия по административным делам Астаны отменила предписание департамента экологии. Однако в Минэнерго уточнили, что это решение не освобождает компанию от ответственности за нарушения экологического законодательства.

Международная практика и конфиденциальность

Эксперты отмечают, что арбитражные процессы в энергетическом секторе, особенно с участием международных компаний, часто сопровождаются строгой конфиденциальностью. Это позволяет государству защищать национальные интересы без преждевременного разглашения деталей, которые могут повлиять на исход судебного разбирательства.

По словам представителей Минэнерго, вся работа по защите интересов Казахстана ведется в рамках международного права, что обеспечивает соблюдение процедур и минимизирует риски для бюджета и инвесторов.

