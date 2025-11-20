18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.11.2025, 14:29

На что казахстанцы могут использовать пенсионные накопления: доступный перечень

Новости Казахстана 0 3 144

Казахстанцы получили возможность направлять часть своих пенсионных накоплений на широкий спектр целей — от медицинских услуг до улучшения жилищных условий, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Медицинские цели: широкий спектр лечения

Пенсионные накопления можно использовать для покрытия затрат на медицинское лечение. Законодательство РК предусматривает следующие направления:

  • Орфанные заболевания — редкие болезни, требующие дорогостоящего лечения.

  • Реконструктивные и восстановительные операции — пластические вмешательства для коррекции послеоперационных рубцов и врожденных дефектов.

  • После мастэктомии — процедуры и реабилитация для женщин после удаления молочной железы.

  • Радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургическое лечение — включая высокотехнологичные методики «гамма-нож» и «кибернож».

  • Протонная терапия — современный метод лечения опухолей с минимальным повреждением здоровых тканей.

  • Офтальмологические услуги — лазерная коррекция зрения, кросслинкинг роговичного коллагена и другие специализированные процедуры.

Таким образом, пенсионные средства могут покрывать как плановое, так и высокотехнологичное лечение, включая восстановление после серьезных операций.

Жилищные цели: ипотека и покупка жилья

Помимо медицины, пенсионные накопления можно использовать для улучшения жилищных условий. Доступные опции:

  • Первоначальный взнос по ипотеке — при оформлении одного ипотечного кредита на покупку жилья.

  • Покупка жилья с ремонтом — средства могут пойти на покупку жилья и его ремонт в комплексе.

⚠️ Важно: средства нельзя снимать исключительно на ремонт — только на покупку жилья или комплекс покупки с ремонтом.

Как подать заявку на использование пенсионных средств

Процесс подачи и получения пенсионных средств максимально упрощен через электронную платформу:

  1. Перейдите на платформу enpf-otbasy.kz

  1. Определите цель использования средств и направьте заявку в ЕНПФ.

  2. В течение 5 рабочих дней проверяется наличие пенсионных излишков.

  3. При подтверждении излишков деньги переводятся на специальный счет в Отбасы банке, который нужно открыть заранее через мобильное приложение Otbasy bank.

  4. После поступления средств на счет откройте заявку во вкладке «Мои заявки» и прикрепите подтверждающие документы.

  5. После проверки документов деньги перечисляются в организацию, где будет осуществляться лечение или покупка жилья.

Процесс для медицинских целей и улучшения жилищных условий одинаковый. Разница лишь в целях использования средств.

Итог

Теперь казахстанцы могут направлять часть пенсионных накоплений не только на офтальмологические процедуры, но и на лечение редких болезней, восстановительные операции и даже улучшение жилищных условий. Это открывает новые возможности для поддержки здоровья и жизни граждан без дополнительных финансовых нагрузок.

8
3
7
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь