На что казахстанцы могут использовать пенсионные накопления: доступный перечень

Казахстанцы получили возможность направлять часть своих пенсионных накоплений на широкий спектр целей — от медицинских услуг до улучшения жилищных условий, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: gov.kz

Медицинские цели: широкий спектр лечения

Пенсионные накопления можно использовать для покрытия затрат на медицинское лечение. Законодательство РК предусматривает следующие направления:

Орфанные заболевания — редкие болезни, требующие дорогостоящего лечения.

Реконструктивные и восстановительные операции — пластические вмешательства для коррекции послеоперационных рубцов и врожденных дефектов.

После мастэктомии — процедуры и реабилитация для женщин после удаления молочной железы.

Радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургическое лечение — включая высокотехнологичные методики «гамма-нож» и «кибернож».

Протонная терапия — современный метод лечения опухолей с минимальным повреждением здоровых тканей.

Офтальмологические услуги — лазерная коррекция зрения, кросслинкинг роговичного коллагена и другие специализированные процедуры.

Таким образом, пенсионные средства могут покрывать как плановое, так и высокотехнологичное лечение, включая восстановление после серьезных операций.

Жилищные цели: ипотека и покупка жилья

Помимо медицины, пенсионные накопления можно использовать для улучшения жилищных условий. Доступные опции:

Первоначальный взнос по ипотеке — при оформлении одного ипотечного кредита на покупку жилья.

Покупка жилья с ремонтом — средства могут пойти на покупку жилья и его ремонт в комплексе.

⚠️ Важно: средства нельзя снимать исключительно на ремонт — только на покупку жилья или комплекс покупки с ремонтом.

Как подать заявку на использование пенсионных средств

Процесс подачи и получения пенсионных средств максимально упрощен через электронную платформу:

Перейдите на платформу enpf-otbasy.kz

Определите цель использования средств и направьте заявку в ЕНПФ. В течение 5 рабочих дней проверяется наличие пенсионных излишков. При подтверждении излишков деньги переводятся на специальный счет в Отбасы банке, который нужно открыть заранее через мобильное приложение Otbasy bank. После поступления средств на счет откройте заявку во вкладке «Мои заявки» и прикрепите подтверждающие документы. После проверки документов деньги перечисляются в организацию, где будет осуществляться лечение или покупка жилья.

Процесс для медицинских целей и улучшения жилищных условий одинаковый. Разница лишь в целях использования средств.

Итог

Теперь казахстанцы могут направлять часть пенсионных накоплений не только на офтальмологические процедуры, но и на лечение редких болезней, восстановительные операции и даже улучшение жилищных условий. Это открывает новые возможности для поддержки здоровья и жизни граждан без дополнительных финансовых нагрузок.