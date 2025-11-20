«Как это – беззаконие? В армии дедовщины нет!» — заявление Министр обороны Казахстана Даурена Косанова

Министр обороны Казахстана Даурен Косанов заявил, что не обладает информацией о случаях дедовщины или беззакония в рядах казахстанской армии, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: КазТАГ/©Алена Субботина

Министр в кулуарах Сената: «В армии дедовщины нет»

Во время общения с журналистами в кулуарах Сената в четверг Косанов отреагировал на вопросы о ситуации с безопасностью солдат и ранее не проведенных встречах с матерями погибших и пострадавших военных.

«Как это – беззаконие? В армии дедовщины нет!» — заявил министр обороны.

Когда журналист напомнил, что в казахстанской армии каждый месяц умирают солдаты, Косанов отреагировал с улыбкой:

«Да вы что!» — добавил он, рассмеявшись.

Реакция матерей и требование реформ

Напомним, 10 ноября в Астане прошел митинг матерей погибших и пострадавших солдат. Женщины требовали проведения реформ в армии и обратились к властям страны с рядом конкретных вопросов относительно условий службы и безопасности военных.

В ответ на протест Министерство обороны Казахстана подчеркнуло, что безопасность военнослужащих является приоритетом ведомства.

По данным КазТАГ, за последние пять лет в стране погибли сотни солдат, что вызывает общественное беспокойство и вопросы о состоянии дисциплины и контроля в армии.

Президент поручил Генпрокурору рассмотреть обращения

Вечером 10 ноября пресс-секретарь президента Руслан Желдибай сообщил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору Берику Асылову рассмотреть обращения матерей погибших солдат в течение 12 дней.

Это поручение отражает официальное внимание властей к проблемам, поднятым на митинге, и необходимость проверки условий службы и соблюдения прав военнослужащих.

Полиция заявила о провокаторах

Отдельно полиция отметила, что вблизи митинга матерей погибших солдат наблюдались лица, которых правоохранительные органы классифицировали как провокаторов. Их присутствие вызвало дополнительное напряжение в ходе акции и привлекло внимание общественности к вопросу безопасности на массовых мероприятиях.

Итог

Заявления министра обороны Даурена Косанова контрастируют с данными о ежемесячных смертях в армии и требованиями матерей погибших и пострадавших солдат. Пока власти акцентируют внимание на расследовании и реформировании системы, общество остается обеспокоенным состоянием дисциплины и безопасностью военнослужащих.