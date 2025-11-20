Казахстан легализовал автономный ИИ: интернет больше не обязателен

В финальной редакции закона «Об искусственном интеллекте» не появился запрет на создание полностью автономных систем ИИ, хотя изначально он был в проекте. Почему это важно и что скрывается за этими несколькими словами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ИА «Караван Инфо»

Что такое полностью автономные системы ИИ

Традиционные системы искусственного интеллекта (ИИ) работают через интернет, используя облачные вычисления и огромные массивы данных. Основные плюсы такого подхода:

Практически неограниченный доступ к данным — улучшает возможности анализа и обучения нейросетей.

Контролируемость для государства и пользователей — легче отслеживать владельцев и использование технологий.

Но есть и серьезные минусы:

Критическая зависимость от интернета — сбои сети или перебои с электричеством могут полностью остановить систему.

Риски безопасности — возможность утечек и кибератак на удаленные серверы.

Именно поэтому появились автономные ИИ, работающие на локальных мощностях, без постоянного подключения к сети. Их преимущества:

Независимость от внешних факторов.

Высокая защита данных.

Достаточная функциональность для специфических задач, хотя объем обрабатываемой информации меньше.

Примеры применения автономного ИИ:

Автоматизированные заводы и склады

Системы безопасности на шахтах, электростанциях, оборонных объектах

Медицинские аппараты

Беспилотный транспорт

С каждым годом таких сфер становится все больше.

Как закон об ИИ менял подход к автономным системам

Первый проект закона, датированный январем 2025 года, содержал явный запрет на полностью автономные системы. В пункте 3 статьи 18 законопроекта было прописано:

«На территории РК запрещается создание и выпуск в обращение полностью автономных систем искусственного интеллекта…»

Однако в финальной версии закона, подписанной 17 ноября 2025 года, слова «полностью автономных систем искусственного интеллекта» убрали. Теперь запрещены только ИИ с особенными функциональными возможностями, такими как:

Использование манипулятивных методов

Определение эмоций человека без его согласия

Все остальные автономные системы ИИ разрешены, что открывает новые возможности для экономического развития страны.

Почему запрет сняли

Изначально законопроект был направлен на обеспечение безопасности цифровой среды, чтобы контролировать использование нейросетей через интернет и предотвращать мошенничество.

Но быстро стало очевидно, что экономический потенциал ИИ огромен. Президент Казахстана подчеркнул:

«Регулирование искусственного интеллекта должно быть нацелено на его развитие, а не ограничение. Широкое внедрение этой высокой технологии открывает огромные возможности, которыми мы должны непременно воспользоваться».

Таким образом, запрет полностью автономных систем ИИ оказался несовместим с задачами по развитию технологий, и норму решили изменить.

Автономные или облачные: что безопаснее?

Сейчас вопрос безопасности систем ИИ всё еще актуален. В условиях частых утечек персональных данных из облачных баз автономные системы могут быть даже более защищенными, так как данные остаются внутри локального модуля.

Выбор между облачными и автономными ИИ будет зависеть от конкретных задач, отрасли и уровня требуемой защиты.