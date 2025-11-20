18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.11.2025, 17:08

Казахстан готов вложить $1 млрд в «неизведанные» территории

Новости Казахстана

Министерство энергетики Казахстана сообщило о планах мобилизовать около $1 млрд инвестиций в геологоразведочные работы на территориях, где до сих пор отсутствуют полноценные исследования. Такая стратегия должна открыть новые перспективы добычи углеводородов и расширить ресурсную базу страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Служба центральных коммуникаций (СЦК) при президенте
Фото: Служба центральных коммуникаций (СЦК) при президенте

Государственное участие в проектах и новые условия

Ранее в Казахстане предложили закрепить норму об обязательном долевом участии государства — не менее 50% — в проектах, реализуемых на малоизученных участках, если работы перейдут к этапу добычи.

Интересы государства в этих проектах будут представлять госкомпании «КазМунайГаз» и QazaqGaz, обе на 100% принадлежащие правительству.

По данным Минэнерго, закрепление механизма гарантированного перехода от этапа изучения к этапу разведки (при условии выполнения установленных требований) существенно повысит инвестиционную привлекательность сфер геологоразведки и обеспечит приток капитала в размере до одного миллиарда долларов.

Ожидаемые эффекты: данные, налоги и рабочие места

В ведомстве прогнозируют, что реализация инициативы позволит:

  • расширить и обновить национальную базу геологических данных;

  • активнее вовлекать новые территории в промышленный оборот;

  • увеличить налоговые поступления;

  • создать дополнительные рабочие места;

  • стимулировать открытие потенциально перспективных месторождений.

Хотя крупные запасы на малоизученных участках пока не выявлены, власти считают, что текущие поправки в закон «О недрах и недропользовании» помогут сформировать благоприятные условия для их дальнейшего анализа и возможных открытий.

Уточнение о статусе малоизученных территорий

Малоизученные территории представляют собой участки осадочных бассейнов, по которым отсутствует или почти отсутствует геологоразведочная информация. Возможные данные о крупных запасах нефти и газа могут появиться только в результате полноценного проведения геологоразведочных работ.

Согласно классификации, крупным считается месторождение, содержащее:

  • нефти — более 100 млн тонн,

  • газа — более 50 млрд куб. м.

