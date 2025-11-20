Казахстан готов вложить $1 млрд в «неизведанные» территории

Министерство энергетики Казахстана сообщило о планах мобилизовать около $1 млрд инвестиций в геологоразведочные работы на территориях, где до сих пор отсутствуют полноценные исследования. Такая стратегия должна открыть новые перспективы добычи углеводородов и расширить ресурсную базу страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Ранее в Казахстане предложили закрепить норму об обязательном долевом участии государства — не менее 50% — в проектах, реализуемых на малоизученных участках, если работы перейдут к этапу добычи.
Интересы государства в этих проектах будут представлять госкомпании «КазМунайГаз» и QazaqGaz, обе на 100% принадлежащие правительству.
По данным Минэнерго, закрепление механизма гарантированного перехода от этапа изучения к этапу разведки (при условии выполнения установленных требований) существенно повысит инвестиционную привлекательность сфер геологоразведки и обеспечит приток капитала в размере до одного миллиарда долларов.
В ведомстве прогнозируют, что реализация инициативы позволит:
расширить и обновить национальную базу геологических данных;
активнее вовлекать новые территории в промышленный оборот;
увеличить налоговые поступления;
создать дополнительные рабочие места;
стимулировать открытие потенциально перспективных месторождений.
Хотя крупные запасы на малоизученных участках пока не выявлены, власти считают, что текущие поправки в закон «О недрах и недропользовании» помогут сформировать благоприятные условия для их дальнейшего анализа и возможных открытий.
Малоизученные территории представляют собой участки осадочных бассейнов, по которым отсутствует или почти отсутствует геологоразведочная информация. Возможные данные о крупных запасах нефти и газа могут появиться только в результате полноценного проведения геологоразведочных работ.
Согласно классификации, крупным считается месторождение, содержащее:
нефти — более 100 млн тонн,
газа — более 50 млрд куб. м.
