20.11.2025, 18:01

Кому в Казахстане положены 13-я зарплата и премии: разъяснения Минтруда

Новости Казахстана 0 410

Министерство труда и социальной защиты РК разъяснило, при каких условиях работники могут рассчитывать на премии и так называемую 13-ю зарплату, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Основные правила выплат премий и 13-й зарплаты

Во время брифинга в СЦК журналист спросила председателя Комитета государственной инспекции труда Мейрамбека Ахметова, кто именно может претендовать на дополнительные выплаты.

Ахметов подчеркнул, что порядок начисления премий и других вознаграждений должен быть заранее прописан в коллективном или индивидуальном трудовом договоре.

Если эти выплаты не предусмотрены договором, сотрудник всё равно имеет право обратиться к руководству с просьбой о выплате премии или 13-й зарплаты. Однако решение остаётся за работодателем, который может отказать:

«Потребовать от руководства сотрудники могут. Но пойдет ли на это руководство? Есть ли у организации такие финансовые возможности?» – отметил Ахметов.

Трудовые конфликты из-за премий

По словам Мейрамбека Ахметова, большинство трудовых споров в Казахстане связано именно с вопросами премий.

Сотрудники часто просят выплатить премии к концу года или к праздникам. При этом у администрации предприятий не всегда есть средства на это, либо такие выплаты не заложены в бюджете, что и становится причиной трудовых конфликтов.

«Возникают вот эти вот трудовые споры, когда работники просят выплаты, а у предприятия просто нет таких средств», – пояснил он.

Премии для работников бюджетных организаций

Журналисты уточнили, могут ли рассчитывать на премии сотрудники государственных учреждений и бюджетных организаций.

Ахметов пояснил, что существует постановление правительства, позволяющее выплачивать премии работникам, финансируемым из госбюджета. Однако есть важное условие:

  • премии могут выплачиваться только при наличии сэкономленных средств;

  • документ чётко указывает, кому и за что можно начислять премии;

  • указано, за счёт каких статей расходов может возникнуть экономия.

Если экономия есть, руководство госоргана или бюджетной организации вправе принять решение о выплате премий. Размер начислений определяется индивидуально. В противном случае выплаты не предусмотрены.

