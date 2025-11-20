Tele2 и Altel прекращают популярную услугу: как это повлияет на абонентов

С 1 декабря 2025 года мобильные операторы Tele2 и Altel прекращают предоставление популярной услуги «Безграничный мир». Это означает, что безлимит на соцсети, мессенджеры и карты в роуминге станет недоступен, а тарифы для путешественников будут пересмотрены, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
Ранее услуга «Безграничный мир» позволяла за фиксированную плату:
Использовать мессенджеры (WhatsApp, Telegram) без ограничений трафика.
Пользоваться социальными сетями и картами навигации за границей без лимитов.
С 1 декабря доступ к этим опциям будет прекращен. Теперь при поездках за рубеж абоненты смогут использовать только гигабайты, включённые в основной пакет роуминга, что требует более тщательного планирования расходов на связь.
Tele2 и Altel пересмотрели тарифы для стран с высокой посещаемостью туристами и деловыми путешественниками: ОАЭ, Китай, Чехия и Южная Корея. Стоимость связи теперь зависит от выбранного пакета данных и страны назначения.
Тарифы стали более доступными, срок действия пакетов — 30 дней:
Мини: 1 ГБ + 30 минут — 2 990 ₸
Миди: 3 ГБ + 30 минут — 5 990 ₸
Макси: 8 ГБ + 30 минут — 10 990 ₸
Связь в этих странах обойдётся дороже, срок действия пакетов — также 30 дней:
Мини: 1 ГБ + 30 минут — 5 990 ₸
Миди: 3 ГБ + 30 минут — 8 990 ₸
Макси: 8 ГБ + 30 минут — 14 990 ₸
Для краткосрочных поездок или экстренных случаев доступны суточные пакеты:
Базовый пакет: 10 минут звонков — 980 ₸ / 1 день
Интернет за границей: 300 МБ — 990 ₸ / 1 день
Эти пакеты действуют для всех четырёх стран — ОАЭ, Китая, Чехии и Южной Кореи.
Планируйте бюджет заранее
Безлимит на соцсети и мессенджеры больше не доступен. Если вы активно используете фото, видео и мессенджеры, гигабайты могут закончиться очень быстро.
Скачайте карты офлайн
Для навигации рекомендуется загрузить карты (Google Maps, 2GIS) перед вылетом, чтобы не расходовать дорогой роуминг-трафик.
Сравните альтернативы
При длительных поездках выгоднее может быть покупка местной SIM-карты в стране назначения, особенно с учётом повышения тарифов и отмены безлимитных опций.
Комментарии0 комментарий(ев)