Tele2 и Altel прекращают популярную услугу: как это повлияет на абонентов

С 1 декабря 2025 года мобильные операторы Tele2 и Altel прекращают предоставление популярной услуги «Безграничный мир». Это означает, что безлимит на соцсети, мессенджеры и карты в роуминге станет недоступен, а тарифы для путешественников будут пересмотрены, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: Shutterstock

«Безграничный мир» закрывается: как это повлияет на абонентов

Ранее услуга «Безграничный мир» позволяла за фиксированную плату:

Использовать мессенджеры (WhatsApp, Telegram) без ограничений трафика.

Пользоваться социальными сетями и картами навигации за границей без лимитов.

С 1 декабря доступ к этим опциям будет прекращен. Теперь при поездках за рубеж абоненты смогут использовать только гигабайты, включённые в основной пакет роуминга, что требует более тщательного планирования расходов на связь.

Новые пакеты для популярных направлений

Tele2 и Altel пересмотрели тарифы для стран с высокой посещаемостью туристами и деловыми путешественниками: ОАЭ, Китай, Чехия и Южная Корея. Стоимость связи теперь зависит от выбранного пакета данных и страны назначения.

1. ОАЭ и Китай — пакет «БонВояж»

Тарифы стали более доступными, срок действия пакетов — 30 дней:

Мини : 1 ГБ + 30 минут — 2 990 ₸

Миди : 3 ГБ + 30 минут — 5 990 ₸

Макси: 8 ГБ + 30 минут — 10 990 ₸

2. Чехия и Южная Корея — пакет «РоуМир»

Связь в этих странах обойдётся дороже, срок действия пакетов — также 30 дней:

Мини : 1 ГБ + 30 минут — 5 990 ₸

Миди : 3 ГБ + 30 минут — 8 990 ₸

Макси: 8 ГБ + 30 минут — 14 990 ₸

3. Однодневные опции

Для краткосрочных поездок или экстренных случаев доступны суточные пакеты:

Базовый пакет : 10 минут звонков — 980 ₸ / 1 день

Интернет за границей: 300 МБ — 990 ₸ / 1 день

Эти пакеты действуют для всех четырёх стран — ОАЭ, Китая, Чехии и Южной Кореи.

Практические советы для путешественников