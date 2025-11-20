18+
20.11.2025, 18:33

Tele2 и Altel прекращают популярную услугу: как это повлияет на абонентов

Новости Казахстана 0 386

С 1 декабря 2025 года мобильные операторы Tele2 и Altel прекращают предоставление популярной услуги «Безграничный мир». Это означает, что безлимит на соцсети, мессенджеры и карты в роуминге станет недоступен, а тарифы для путешественников будут пересмотрены, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

«Безграничный мир» закрывается: как это повлияет на абонентов

Ранее услуга «Безграничный мир» позволяла за фиксированную плату:

  • Использовать мессенджеры (WhatsApp, Telegram) без ограничений трафика.

  • Пользоваться социальными сетями и картами навигации за границей без лимитов.

С 1 декабря доступ к этим опциям будет прекращен. Теперь при поездках за рубеж абоненты смогут использовать только гигабайты, включённые в основной пакет роуминга, что требует более тщательного планирования расходов на связь.

Новые пакеты для популярных направлений

Tele2 и Altel пересмотрели тарифы для стран с высокой посещаемостью туристами и деловыми путешественниками: ОАЭ, Китай, Чехия и Южная Корея. Стоимость связи теперь зависит от выбранного пакета данных и страны назначения.

1. ОАЭ и Китай — пакет «БонВояж»

Тарифы стали более доступными, срок действия пакетов — 30 дней:

  • Мини: 1 ГБ + 30 минут — 2 990 ₸

  • Миди: 3 ГБ + 30 минут — 5 990 ₸

  • Макси: 8 ГБ + 30 минут — 10 990 ₸

2. Чехия и Южная Корея — пакет «РоуМир»

Связь в этих странах обойдётся дороже, срок действия пакетов — также 30 дней:

  • Мини: 1 ГБ + 30 минут — 5 990 ₸

  • Миди: 3 ГБ + 30 минут — 8 990 ₸

  • Макси: 8 ГБ + 30 минут — 14 990 ₸

3. Однодневные опции

Для краткосрочных поездок или экстренных случаев доступны суточные пакеты:

  • Базовый пакет: 10 минут звонков — 980 ₸ / 1 день

  • Интернет за границей: 300 МБ — 990 ₸ / 1 день

Эти пакеты действуют для всех четырёх стран — ОАЭ, Китая, Чехии и Южной Кореи.

Практические советы для путешественников

  1. Планируйте бюджет заранее
    Безлимит на соцсети и мессенджеры больше не доступен. Если вы активно используете фото, видео и мессенджеры, гигабайты могут закончиться очень быстро.

  2. Скачайте карты офлайн
    Для навигации рекомендуется загрузить карты (Google Maps, 2GIS) перед вылетом, чтобы не расходовать дорогой роуминг-трафик.

  3. Сравните альтернативы
    При длительных поездках выгоднее может быть покупка местной SIM-карты в стране назначения, особенно с учётом повышения тарифов и отмены безлимитных опций.

