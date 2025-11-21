«Перчатка смерти» и кипящее масло: шокирующие методы казахстанских криминалистов

Папиллярные линии на пальцах формируются у ребенка еще в утробе — примерно на третьем месяце беременности — и остаются неизменными на протяжении всей жизни. Криминалисты подчеркивают: среди более чем 8 миллиардов жителей планеты нет двух идентичных отпечатков, и это касается даже однояйцевых близнецов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Уникальный код каждого человека

Даже со временем рисунки не стираются. Исключение — серьезные ожоги. Однако попытки преступников прошлого века «стереть» свою личность, выжигая подушечки пальцев, лишь усиливали индивидуальность линий, делая их еще более отличимыми.

Сегодня отпечатки используются повсеместно — от разблокировки телефонов до банковских операций. Но впервые идея официального подтверждения личности через пальцы появилась в XIX веке. Британец Уильям Гершель, работавший в Индии, предложил ставить отпечаток рядом с подписью, поскольку местные жители относились к такому знаку почти сакрально и не решались нарушать договор.

Дактилоскопия, возвращающая имя

Идентификация по отпечаткам — ключевой инструмент криминалистики. Он особенно важен при установлении личности умершего, когда нет документов и других признаков.

Если тело найдено недавно, специалисты быстро заполняют дактокарту: пальцы покрывают краской, отпечатывают и загоняют данные в систему. Если человек ранее хотя бы раз проходил дактилоскопию — как мигрант, свидетель или подозреваемый — совпадение появляется за секунды.

Но нередко тело оказывается в состоянии, при котором обычный метод не работает: сильное повреждение кожи, разложение, пребывание в воде. Тогда начинается кропотливая работа по восстановлению отпечатков.

Фен, татуировки, старые травмы: что фиксируют эксперты

Если привычная дактилоскопия невозможна, криминалисты переходят к визуальному анализу кистей. Учитывается всё:

травмы и ампутации,

татуировки,

родинки,

форма ногтей,

особенности кожи.

Работа проводится в морге, где криминалистам помогают судебно-медицинские эксперты. Сушат кожу крайне осторожно — раньше для этого использовали обычный фен на минимальном режиме. Пересушивание может «схлопнуть» важные детали и сделать рисунок нечитаемым.

«Перчатка смерти»: когда эпидермис снимается целиком

Одна из наиболее сложных ситуаций — образование так называемой «перчатки смерти». Если тело долго находится в воде или сырости, верхний слой кожи разбухает и может полностью сойти с пальцев.

В таком случае криминалисты:

аккуратно снимают эпидермис; надевают его на свой палец как перчатку; наносят краску; снимают отпечаток.

Если эпидермиса нет, переходят к дерме — более глубокому слою. Тогда используют жесткие методы: фаланги погружают в кипяток или кипящее масло, чтобы размягчить ткани. После этого их сушат, красят и пробуют получить рисунок. В протоколе обязательно фиксируется, с какого слоя кожи получен отпечаток.

Работа с мумиями: восстановление формы пальцев

Самый сложный случай — мумификация. Кожа высыхает, твердеет, пальцы сжимаются. Тогда специалисты вводят под кожу жидкость (чаще обычную воду), чтобы восстановить объем. После расправления тканей возможно снять хотя бы часть отпечатков.

Иногда удается получить не все десять пальцев, но даже несколько качественных отпечатков могут дать однозначный результат и позволить установить личность.

Что происходит с кожей после процедуры

В лаборатории сохраняют только копии отпечатков:

фотографии,

сканы,

карточки.

Сама кожа возвращается судебно-медицинской службе и обычно захоранивается вместе с телом. Хранение или передача таких материалов третьим лицам запрещены.

Как эксперты борются с разложением тел

Разложение начинается сразу после смерти, хотя первое время остается незаметным.

Основные этапы:

аутолиз — клетки «переваривают» сами себя;

бактериальное разложение — тело темнеет, вздувается, появляется запах;

насекомые — ускоряют разрушение тканей.

Скорость процессов зависит от температуры:

летом (выше +20°C) — гниение начинается через сутки, активная фаза — через 3–5 дней, полное разложение — около двух месяцев;

зимой — мороз консервирует тело на недели или месяцы;

весной и осенью (+10°C) — первые изменения появляются через 2–5 дней, полное разложение может занять месяцы.

Криминалисты называют тела, найденные под снегом весной, «подснежниками».

Скелетирование также зависит от сезона: летом — 1,5–3 месяца, осенью и весной — до полугода, зимой — год и дольше.

Российская технология «Папиллон»: революция в работе криминалистов

В начале 2000-х Казахстан внедрил российскую автоматизированную дактилоскопическую систему АДИС «Папиллон», разработанную в Челябинской области. Она полностью изменила подход к идентификации.

До нее криминалисты работали по старинке:

краска,

бумага,

ручная обработка,

фотоаппарат и лупа,

фен для сушки кожи.

«Папиллон» позволил мгновенно оцифровывать отпечатки и искать совпадения в базе за секунды. Специалистов отправляли учиться в Россию, Беларусь, Польшу и Турцию.

С внедрением системы криминалистика в Казахстане стала значительно быстрее, точнее и технологичнее.