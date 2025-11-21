18+
20.11.2025, 20:44

Новые правила рассрочки и ценников в Казахстане

Новости Казахстана 0 384

С 10 октября в Казахстане вступили в силу поправки к правилам внутренней торговли, разработанным Министерством торговли и интеграции. Одним из ключевых изменений стало уточнение правил использования двойных ценников в магазинах и маркетплейсах, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото с сайта iagorod.kz
Фото с сайта iagorod.kz

Когда магазины обязаны указывать два ценника

По новым правилам, двойные ценники обязаны использоваться только в случае рассрочки, предоставляемой самим магазином за его счет. Это означает, что если рассрочка оформляется через банк или стороннего кредитора, необходимость отображать две цены отсутствует.

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова уточнила:

«Мы изучили, как формируется цена и комиссия на банковских маркетплейсах. Когда товар выставляется на Marketplace, продавец получает полную оплату за свой товар и не знает, как именно покупатель оплатил покупку — через рассрочку, кредит или наличными. Поэтому необходимость устанавливать двойные цены на маркетплейсах банков отсутствует».

Особенности работы маркетплейсов

Абылкасымова отметила, что маркетплейсы предоставляют продавцам доступ к широкой аудитории покупателей. За это компании платят комиссии, размер которых может составлять от 5 до 25% от стоимости товара.

«Если компания получает оплату через кредитные средства, важно, чтобы переплаты не превышали установленные предельные значения. Но вводить двойные цены на маркетплейсах банков мы не видим необходимости. Это решение принято со стороны Министерства торговли», — добавила она.

Зачем были внесены изменения

Цель поправок — сделать процесс торговли прозрачным для потребителей, чётко разделяя случаи, когда требуется указание двойной цены, и когда это не нужно. Законодатели подчеркнули, что нововведения направлены на снижение административной нагрузки для продавцов и упрощение работы маркетплейсов, при этом сохраняя защиту интересов покупателей.

