180 дней терпения: китайские машины стали недосягаемыми для Казахстана

Китайские власти вводят новые ограничения на вывоз автомобилей за рубеж. Эксперты рассказали, как это отразится на казахстанском рынке, где значительная часть электромобилей и гибридов ввозится через неофициальные каналы, сообщает Lada.kz со ссылкой на 31 канал .

Новые правила: 180 дней обязательного «простоя»

Теперь автомобиль можно вывезти из Китая только после того, как он пробыл в стране минимум 180 дней с момента покупки.

Машины, зарегистрированные менее полугода назад , не смогут покинуть страну без специального подтверждения от производителя о прохождении послепродажного обслуживания.

Нововведение в первую очередь направлено против схем, когда новые автомобили оформляли как подержанные, чтобы обойти требования внутреннего рынка.

По данным 31 канала, многие дилеры использовали лазейки, отправляя машины за рубеж без полноценной регистрации и сертификации. Такие поставки были дешевле, но нередко не соответствовали стандартам.

Борьба с «серыми» схемами

Эксперт Алексей Алексеев поясняет, что ограничения призваны закрыть механизм обхода правил, которым пользовались перекупщики:

автомобили покупались для внутреннего пользования,

обходили регистрационные требования,

сразу переправлялись на экспорт в Казахстан, Кыргызстан, Россию.

«Китайцы увидели эту обходную схему и решили её закрыть», — отметил Алексеев.

Почему под удар попали электромобили и гибриды

Именно эти категории автомобилей окажутся наиболее затронутыми новыми требованиями.

Китай долгие годы субсидировал производство экологичного транспорта, сделав страну крупнейшим поставщиком электромобилей в мире.

Из-за сложности сбыта внутри страны часть машин активно уходила на внешние рынки по сниженным ценам.

По оценкам специалистов, до 90% электромобилей в Казахстане завозятся параллельным импортом, минуя официальные представительства.

Теперь сроки поставок могут значительно увеличиться.

Как это повлияет на сроки доставки и цены

Председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков отмечает, что логистика и без того занимала от одного до трёх месяцев. Введение обязательных 180 дней «выдержки» сделает процесс ещё более долгим:

покупатели будут ждать автомобили значительно дольше;

цены на «серые» поставки начнут приближаться к официальным, хотя всё равно останутся ниже;

привлекательность параллельного импорта снизится.

Возможные плюсы: улучшение качества и безопасности

Несмотря на риски подорожания и задержек, эксперты считают, что ужесточение правил имеет и позитивные стороны:

уменьшится объём серого импорта,

на рынок будут попадать автомобили с полной сертификацией,

это повысит безопасность для казахстанских водителей.

Официальные поставки, по прогнозам специалистов, ощутимого ущерба не понесут, однако рынок может частично перестроиться за счёт снижения доли неофициальных схем.