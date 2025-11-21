В Казахстане цены на подсолнечное масло взлетели на четверть

В Казахстане фиксируется заметный рост цен на подсолнечное масло. Согласно данным Бюро национальной статистики, за неделю (с 11 по 18 ноября) стоимость продукта выросла на 0,3%, а с начала месяца – на 0,9%. За год подсолнечное масло подорожало сразу на 24,7%, оказавшись одним из самых быстрорастущих продуктов среди социально значимых товаров, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: podrobno.uz

Для сравнения, в среднем цены на основные продукты питания за неделю остались практически неизменными, а с начала месяца увеличились всего на 0,1%. В годовом выражении прирост цен на продукты питания составил лишь 9,8%. Лидером роста по стоимости среди социально значимых товаров стала говядина, которая подорожала на 26,6%.

Где рост цен оказался наиболее заметным

Цены на подсолнечное масло растут неравномерно по регионам страны. За последнюю неделю наибольший прирост отмечен в Актау – +2,2%. Также рост цен зафиксирован в:

Кызылорде – +1,1%

Уральске – +1,0%

Туркестане – +0,7%

Жезказгане – +0,6%

Таразе – +0,4%

Кокшетау – +0,2%

В остальных крупных городах Казахстана цены на подсолнечное масло остались без изменений.

В годовом разрезе наибольший рост отмечен в Актобе – +39,9%, а также в Кызылорде (+35,7%) и Жезказгане (+33,4%). Наименьший прирост зафиксирован в столице – Астане (+16,5%). В Алматы и Шымкенте подсолнечное масло подорожало за год на 23,6% и 19,8% соответственно.

Рост цен по городам Казахстана

По данным Бюро национальной статистики, динамика цен на подсолнечное масло на 18 ноября 2025 года выглядит следующим образом:

Казахстан в целом: +0,3% за неделю, +24,7% за год

Астана: 0,0% / +16,5%

Алматы: 0,0% / +23,6%

Шымкент: 0,0% / +19,8%

Актау: +2,2% / +26,6%

Актобе: 0,0% / +39,9%

Атырау: 0,0% / +20,1%

Жезказган: +0,6% / +33,4%

Кокшетау: +0,2% / +19,6%

Караганда: 0,0% / +33,1%

Қонаев: 0,0% / +26,3%

Костанай: 0,0% / +24,8%

Кызылорда: +1,1% / +35,7%

Уральск: +1,0% / +30,2%

Усть-Каменогорск: 0,0% / +26,1%

Павлодар: 0,0% / +20,2%

Петропавловск: 0,0% / +27,8%

Семей: 0,0% / +29,2%

Талдыкорган: 0,0% / +22,8%

Тараз: +0,4% / +22,9%

Туркестан: +0,7% / +18,0%

Динамика цен на другие продукты

Помимо подсолнечного масла, в Казахстане продолжается рост цен на другие социально значимые товары. Например, гречневая крупа подорожала за неделю на 1,4%, а с начала месяца – на 2,8%. Однако в годовом выражении прирост оказался скромнее – +13,6%.