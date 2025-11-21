В Казахстане наложили запрет на продажу долгов до мая 2027 года: важные детали

В Казахстане продлили запрет на продажу долгов коллекторам до 1 мая 2027 года , сообщает агентство Sputnik Казахстан . Решение уже показало эффективность: количество проблемных заемщиков сократилось вдвое, передает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Новые меры поддержки населения и бизнеса

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова выступила с докладом перед правительством. Она представила комплекс мер, направленных на:

снижение закредитованности граждан,

поддержку предпринимателей,

улучшение доступности ипотечных и потребительских кредитов.

Согласно заявлению Абылкасымовой:

Ипотечные кредиты станут дешевле благодаря новой методике расчета ставок, которая будет учитывать соотношение суммы займа к стоимости жилья;

Процент по потребительским кредитам перестанет быть фиксированным , но это коснется заемщиков с крупным первоначальным взносом;

Методика расчета предельной ГЭСВ по беззалоговым кредитам будет пересмотрена с учетом рыночных данных, что позволит сделать кредиты более справедливыми и прозрачными.

Контроль долговой нагрузки и упрощение банкротства

Для снижения закредитованности населения с 2026 года планируется ужесточить контроль за долговой нагрузкой граждан через введение нормативов отношения долга к годовому доходу.

Кроме того:

Банки смогут самостоятельно выявлять граждан, подходящих под процедуру банкротства ,

Клиентов будут уведомлять о возможности списания долгов через SMS, что упростит процедуру и повысит финансовую защиту граждан.

Поддержка бизнеса и стимулирование кредитования

АРРФР продлит действие пониженных коэффициентов ликвидности на уровне 0,9, что позволит банкам высвободить для экономики около 3 трлн тенге (5,8 млрд долларов). Эти средства смогут быть направлены на:

кредитование малого и среднего бизнеса,

поддержку новых предпринимательских проектов,

стимулирование экономического роста в стране.

Эта комбинация мер нацелена на сбалансированное развитие финансового рынка, снижение долговой нагрузки населения и поддержку бизнеса в условиях сложной экономической ситуации.