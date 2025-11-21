В Казахстане наложили запрет на продажу долгов до мая 2027 года: важные детали

В Казахстане продлили запрет на продажу долгов коллекторам до 1 мая 2027 года, сообщает агентство Sputnik Казахстан. Решение уже показало эффективность: количество проблемных заемщиков сократилось вдвое, передает Lada.kz.
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова выступила с докладом перед правительством. Она представила комплекс мер, направленных на:
снижение закредитованности граждан,
поддержку предпринимателей,
улучшение доступности ипотечных и потребительских кредитов.
Согласно заявлению Абылкасымовой:
Ипотечные кредиты станут дешевле благодаря новой методике расчета ставок, которая будет учитывать соотношение суммы займа к стоимости жилья;
Процент по потребительским кредитам перестанет быть фиксированным, но это коснется заемщиков с крупным первоначальным взносом;
Методика расчета предельной ГЭСВ по беззалоговым кредитам будет пересмотрена с учетом рыночных данных, что позволит сделать кредиты более справедливыми и прозрачными.
Для снижения закредитованности населения с 2026 года планируется ужесточить контроль за долговой нагрузкой граждан через введение нормативов отношения долга к годовому доходу.
Кроме того:
Банки смогут самостоятельно выявлять граждан, подходящих под процедуру банкротства,
Клиентов будут уведомлять о возможности списания долгов через SMS, что упростит процедуру и повысит финансовую защиту граждан.
АРРФР продлит действие пониженных коэффициентов ликвидности на уровне 0,9, что позволит банкам высвободить для экономики около 3 трлн тенге (5,8 млрд долларов). Эти средства смогут быть направлены на:
кредитование малого и среднего бизнеса,
поддержку новых предпринимательских проектов,
стимулирование экономического роста в стране.
Эта комбинация мер нацелена на сбалансированное развитие финансового рынка, снижение долговой нагрузки населения и поддержку бизнеса в условиях сложной экономической ситуации.
