Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.11.2025, 07:29

В Казахстане наложили запрет на продажу долгов до мая 2027 года: важные детали

Новости Казахстана

В Казахстане продлили запрет на продажу долгов коллекторам до 1 мая 2027 года, сообщает агентство Sputnik Казахстан. Решение уже показало эффективность: количество проблемных заемщиков сократилось вдвое, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Новые меры поддержки населения и бизнеса

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова выступила с докладом перед правительством. Она представила комплекс мер, направленных на:

  • снижение закредитованности граждан,

  • поддержку предпринимателей,

  • улучшение доступности ипотечных и потребительских кредитов.

Согласно заявлению Абылкасымовой:

  • Ипотечные кредиты станут дешевле благодаря новой методике расчета ставок, которая будет учитывать соотношение суммы займа к стоимости жилья;

  • Процент по потребительским кредитам перестанет быть фиксированным, но это коснется заемщиков с крупным первоначальным взносом;

  • Методика расчета предельной ГЭСВ по беззалоговым кредитам будет пересмотрена с учетом рыночных данных, что позволит сделать кредиты более справедливыми и прозрачными.

Контроль долговой нагрузки и упрощение банкротства

Для снижения закредитованности населения с 2026 года планируется ужесточить контроль за долговой нагрузкой граждан через введение нормативов отношения долга к годовому доходу.

Кроме того:

  • Банки смогут самостоятельно выявлять граждан, подходящих под процедуру банкротства,

  • Клиентов будут уведомлять о возможности списания долгов через SMS, что упростит процедуру и повысит финансовую защиту граждан.

Поддержка бизнеса и стимулирование кредитования

АРРФР продлит действие пониженных коэффициентов ликвидности на уровне 0,9, что позволит банкам высвободить для экономики около 3 трлн тенге (5,8 млрд долларов). Эти средства смогут быть направлены на:

  • кредитование малого и среднего бизнеса,

  • поддержку новых предпринимательских проектов,

  • стимулирование экономического роста в стране.

Эта комбинация мер нацелена на сбалансированное развитие финансового рынка, снижение долговой нагрузки населения и поддержку бизнеса в условиях сложной экономической ситуации.

