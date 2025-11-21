25 миллиардов для врачей Казахстана: сколько получат медики и как распределят средства

Министр отметила, что вопрос оплаты труда медработников находится под постоянным контролем правительства.

С 1 января 2025 года в Казахстане введена обновлённая система стимулирования медиков на уровне первичного звена.

"Но, конечно, труд врачей всегда, я считаю, должен хорошо оплачиваться. С 1 января 2025 года мы запустили новую систему, которая стимулирует врачей и всех медицинских работников на уровне первичного звена. Сегодня это даёт дифференцированную оплату на своём участке. Доктора со своей командой имеют возможность получить соответствующие бонусы. Порядка 25 миллиардов тенге мы на эти бонусы заложили. Эти средства дойдут как результат за хорошую работу до каждого работника. Уже мы видим, что ситуация выравнивается", - рассказала Акмарал Альназарова в кулуарах Сената.