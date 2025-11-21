25 миллиардов для врачей Казахстана: сколько получат медики и как распределят средства

Министерство здравоохранения Казахстана продолжает работу по повышению доходов медицинских работников. На недавней встрече в Сенате министр Акмарал Альназарова рассказала о новых мерах стимулирования и перспективах увеличения зарплат, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Health.
Министр отметила, что вопрос оплаты труда медработников находится под постоянным контролем правительства.
С 2020 года заработная плата врачей поэтапно увеличилась в 2,5 раза.
Сегодня уровень дохода медиков приблизился к среднему уровню по экономике страны.
Альназарова подчеркнула, что труд врачей всегда должен быть соразмерно оплачен, учитывая их ответственность и нагрузку.
С 1 января 2025 года в Казахстане введена обновлённая система стимулирования медиков на уровне первичного звена.
"Но, конечно, труд врачей всегда, я считаю, должен хорошо оплачиваться. С 1 января 2025 года мы запустили новую систему, которая стимулирует врачей и всех медицинских работников на уровне первичного звена. Сегодня это даёт дифференцированную оплату на своём участке. Доктора со своей командой имеют возможность получить соответствующие бонусы. Порядка 25 миллиардов тенге мы на эти бонусы заложили. Эти средства дойдут как результат за хорошую работу до каждого работника. Уже мы видим, что ситуация выравнивается", - рассказала Акмарал Альназарова в кулуарах Сената.
Она предусматривает дифференцированную оплату труда в зависимости от результатов работы.
Врачи вместе со своей командой могут получать дополнительные бонусы за эффективность и качество оказываемой помощи.
На эти цели в бюджете заложено 25 миллиардов тенге, которые распределяются среди работников по результатам их работы.
Министр отметила, что уже наблюдается выравнивание ситуации в оплате труда на местах.
В рамках трёхлетнего бюджета, обсуждавшегося в Сенате:
Для стационарного звена предусмотрено 100 миллиардов тенге.
Больницы смогут самостоятельно решать вопросы увеличения заработной платы сотрудников.
Все организации имеют статус государственных предприятий с правом хозяйственной деятельности, что позволяет гибко распределять средства внутри бюджета.
Министр подчеркнула, что Минздрав продолжает оказывать поддержку ключевым подразделениям:
Работникам скорой помощи
Сотрудникам инфекционных служб
Цель – обеспечить соответствующие условия труда и дополнительное стимулирование для тех, кто работает в экстремальных условиях.
