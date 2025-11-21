Казахстанцы получили новый шанс: пять компаний, которым можно доверить свои пенсионные деньги

Казахстанцы получили новые возможности управления своими пенсионными накоплениями. Сегодня каждый гражданин может самостоятельно выбирать стратегию инвестирования, управляющую компанию и уровень риска, что ранее было прерогативой только государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
С недавних пор казахстанцы могут распоряжаться частью своих пенсионных средств самостоятельно, передавая их в доверительное управление лицензированным частным компаниям. Главная цель этого механизма — повысить доходность пенсионных активов и дать вкладчикам больше свободы в выборе инвестиционной стратегии.
Сейчас все пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ находятся под управлением Национального банка. Однако граждане имеют право передавать до 50% средств с индивидуального пенсионного счета в управление частным управляющим компаниям (УИП).
Передача пенсионных накоплений осуществляется при выполнении следующих условий:
Вкладчик подает письменное заявление о выборе или изменении управляющей компании.
Между ЕНПФ и управляющей компанией заключен действующий договор доверительного управления.
Объем передаваемых средств не превышает 50% накоплений на индивидуальном счете.
Заявление подается один раз в год.
Управляющая компания должна соответствовать требованиям финансового регулятора.
Если у вкладчика оформлен договор пенсионного аннуитета, то в доверительное управление можно передать все пенсионные активы.
После подачи заявления ЕНПФ рассматривает его и, при наличии полного пакета документов, переводит средства в течение 30 календарных дней. Если каких-либо данных не хватает, фонд уведомляет вкладчика о отказе в течение пяти рабочих дней.
Важно: Управляющие компании не имеют права передавать полученные активы третьим лицам.
На 1 сентября 2025 года в Казахстане действуют следующие пять лицензированных управляющих компаний:
АО «Alatau City Invest»
АО «BCC Invest»
АО «Halyk Global Markets»
АО «Halyk Finance»
АО «Сентрас Секьюритиз»
Подробную пошаговую инструкцию по передаче накоплений можно найти на сайте ЕНПФ.
Вкладчики могут также использовать пенсионные излишки легальными способами, что позволяет оптимизировать доходность и распределение средств.
С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила оценки деятельности управляющих компаний. Эффективность управления будет измеряться через композитные индексы, учитывающие динамику как казахстанского, так и мирового фондового рынка.
Это позволит более объективно оценивать работу управляющих компаний и соотносить результаты с глобальными инвестиционными трендами.
С введением новых правил компании смогут предлагать:
Разные инвестиционные стратегии — от консервативных до более рискованных.
Расширенный перечень финансовых инструментов.
Увеличенные лимиты вложений в иностранной валюте.
Эти изменения направлены на:
Повышение гибкости пенсионной системы.
Улучшение доходности пенсионных активов.
Усиление конкуренции между управляющими компаниями.
Эксперты прогнозируют, что нововведения приведут к:
Росту долгосрочной доходности пенсионных активов.
Расширению выбора инвестиционных стратегий для вкладчиков.
Повышению прозрачности и развитию рынка профессионального управления.
Таким образом, граждане Казахстана получают больше возможностей для контроля над своими пенсионными средствами и могут самостоятельно влиять на доходность своих накоплений в долгосрочной перспективе.
