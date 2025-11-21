Казахстанцы получили новый шанс: пять компаний, которым можно доверить свои пенсионные деньги

Казахстанцы получили новые возможности управления своими пенсионными накоплениями. Сегодня каждый гражданин может самостоятельно выбирать стратегию инвестирования, управляющую компанию и уровень риска, что ранее было прерогативой только государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

Фото: medium.com

Возможность доверительного управления пенсионными активами

С недавних пор казахстанцы могут распоряжаться частью своих пенсионных средств самостоятельно, передавая их в доверительное управление лицензированным частным компаниям. Главная цель этого механизма — повысить доходность пенсионных активов и дать вкладчикам больше свободы в выборе инвестиционной стратегии.

Сейчас все пенсионные накопления вкладчиков ЕНПФ находятся под управлением Национального банка. Однако граждане имеют право передавать до 50% средств с индивидуального пенсионного счета в управление частным управляющим компаниям (УИП).

Как работает механизм доверительного управления

Передача пенсионных накоплений осуществляется при выполнении следующих условий:

Вкладчик подает письменное заявление о выборе или изменении управляющей компании.

Между ЕНПФ и управляющей компанией заключен действующий договор доверительного управления .

Объем передаваемых средств не превышает 50% накоплений на индивидуальном счете.

Заявление подается один раз в год.

Управляющая компания должна соответствовать требованиям финансового регулятора.

Если у вкладчика оформлен договор пенсионного аннуитета, то в доверительное управление можно передать все пенсионные активы.

После подачи заявления ЕНПФ рассматривает его и, при наличии полного пакета документов, переводит средства в течение 30 календарных дней. Если каких-либо данных не хватает, фонд уведомляет вкладчика о отказе в течение пяти рабочих дней.

Важно: Управляющие компании не имеют права передавать полученные активы третьим лицам.

Список компаний, управляющих пенсионными накоплениями

На 1 сентября 2025 года в Казахстане действуют следующие пять лицензированных управляющих компаний:

АО «Alatau City Invest» АО «BCC Invest» АО «Halyk Global Markets» АО «Halyk Finance» АО «Сентрас Секьюритиз»

Подробную пошаговую инструкцию по передаче накоплений можно найти на сайте ЕНПФ.

Излишки пенсионных накоплений: законное использование

Вкладчики могут также использовать пенсионные излишки легальными способами, что позволяет оптимизировать доходность и распределение средств.

Что изменится с 2026 года

С 1 января 2026 года в Казахстане вступят в силу новые правила оценки деятельности управляющих компаний. Эффективность управления будет измеряться через композитные индексы, учитывающие динамику как казахстанского, так и мирового фондового рынка.

Это позволит более объективно оценивать работу управляющих компаний и соотносить результаты с глобальными инвестиционными трендами.

Новые возможности для управляющих компаний

С введением новых правил компании смогут предлагать:

Разные инвестиционные стратегии — от консервативных до более рискованных.

Расширенный перечень финансовых инструментов .

Увеличенные лимиты вложений в иностранной валюте.

Эти изменения направлены на:

Повышение гибкости пенсионной системы.

Улучшение доходности пенсионных активов.

Усиление конкуренции между управляющими компаниями.

Ожидаемые результаты реформ

Эксперты прогнозируют, что нововведения приведут к:

Росту долгосрочной доходности пенсионных активов.

Расширению выбора инвестиционных стратегий для вкладчиков.

Повышению прозрачности и развитию рынка профессионального управления.

Таким образом, граждане Казахстана получают больше возможностей для контроля над своими пенсионными средствами и могут самостоятельно влиять на доходность своих накоплений в долгосрочной перспективе.