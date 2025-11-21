Что казахстанцам нельзя писать в комментариях к мобильным переводам

Многие казахстанцы задаются вопросом: могут ли обычные комментарии к мобильным переводам, вроде «за кофе» или «ноготочки», вызвать интерес налоговых органов, digitalbusiness.kz обратился к бывшему топ-менеджеру одного из крупнейших банков страны, чтобы выяснить, как банки и контролирующие органы на самом деле относятся к этим подписьм и какие риски с ними связаны, сообщает Lada.kz.