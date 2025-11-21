18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.11.2025, 10:36

Что казахстанцам нельзя писать в комментариях к мобильным переводам

Новости Казахстана 0 20 100

Многие казахстанцы задаются вопросом: могут ли обычные комментарии к мобильным переводам, вроде «за кофе» или «ноготочки», вызвать интерес налоговых органов, digitalbusiness.kz обратился к бывшему топ-менеджеру одного из крупнейших банков страны, чтобы выяснить, как банки и контролирующие органы на самом деле относятся к этим подписьм и какие риски с ними связаны, сообщает Lada.kz. 

Фото: 1prof.by
Фото: 1prof.by

Подпись к переводу — это не назначение платежа

Эксперт объяснил, что подпись к мобильному переводу носит исключительно информативный характер.

  • Что это такое: комментарий видят только банк и получатель, он не является официальным назначением платежа.

  • Риски для обычных пользователей: если суммы небольшие и переводы нерегулярные, проблемы с банком или налоговой обычно не возникают.

  • Когда стоит быть осторожным: крупные переводы с комментариями вроде «оплата услуг», особенно если они систематические, могут привлечь внимание налоговой, особенно если это похоже на предпринимательскую деятельность без регистрации.

«Комментарий не считается официальным назначением платежа, поэтому банки не используют эти подписи как юридически значимую информацию. Для обычных людей, которые переводят небольшие суммы и пишут комментарии вроде «за кофе» или «ноготочки», риска практически нет», — уточнил наш собеседник.

Почему комментарии не превращаются в юридически значимые данные

Бывший топ-менеджер объяснил техническую сторону вопроса:

  • Массив данных слишком большой: банки не реализовали систему, при которой все комментарии автоматически становились бы назначением платежа.

  • Категоризация невозможна: чтобы использовать комментарии для официальной проверки, их нужно было бы разделять на категории, иначе работать с таким массивом данных было бы крайне сложно.

  • Хранение информации: все комментарии к мобильным переводам навсегда сохраняются в банковской системе. В некоторых банках даже ссылаются на события прошлых лет, например январские события.

«Если бы комментарии автоматически становились назначением платежа, их бы обязательно категоризировали. Но этого нет, и для обычных пользователей комментарии остаются безопасными», — говорит эксперт.

Когда комментарии могут сыграть роль доказательства

Эксперт также отметил, что подписи к переводам могут быть полезными, но с определенными оговорками:

  • Положительная сторона: комментарий может служить фиксацией сделки, например, при оплате алиментов по договоренности.

  • Риски: если вы оплачиваете услуги у незарегистрированного предпринимателя и сами указываете это в комментарии, налоговая может использовать это как доказательство предпринимательской деятельности без регистрации.

  • Совет эксперта: писать комментарии можно, но нужно соблюдать здравый смысл и избегать прямого указания на оплату услуг, если это может быть интерпретировано как коммерческая деятельность.

«Комментарии можно писать, но важно соблюдать здравый смысл», — заключил собеседник Digital Business.

Итог

  • Обычные подписи к мобильным переводам безопасны для большинства пользователей.

  • Крупные и систематические переводы с явными указаниями на оплату услуг могут привлечь внимание налоговой.

  • Банки хранят все комментарии, но не используют их как юридически значимую информацию.

  • Пользователям стоит подходить к написанию комментариев с осторожностью и здравым смыслом.

