Китайская химическая угроза нависла над Казахстаном

Казахстан стоит на пороге серьезных изменений в аграрной сфере: власти планируют ужесточить контроль за пестицидами, чтобы защитить землю и здоровье граждан от опасной химии и контрабанды, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik

Китайские урожаи под подозрением

Сенатор Закиржан Кузиев заявил, что многие китайские компании в Казахстане получают высокие урожаи благодаря использованию химических средств, однако вопрос об их безопасности остается открытым.

«Какие пестициды сегодня они применяют – тяжело сказать. Нет четкого контроля. На многих средствах даже нет этикеток. В некоторых странах использование таких «быстрорастущих» пестицидов приводит к тому, что на этой земле 100 лет не растет даже трава», — подчеркнул сенатор.

Он также обратил внимание на отсутствие четкого государственного контроля за такими средствами.

Факты незаконной торговли на базарах

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы подтвердил наличие проблем с оборотом пестицидов в стране.

«Да, факты есть, сообщения к нам поступают. На базарах открыто продают запрещенные пестициды, чаще всего в южных регионах. Мы выезжаем на проверки, но статистики по штрафам пока нет», — сообщил Е. Кенжеханулы.

Особое внимание уделяется границам с Кыргызстаном и Россией, где, по словам чиновника, фактически отсутствует таможенный контроль.

Планируется система прослеживаемости

Вице-министр сообщил, что Казахстан пока не имеет единой системы контроля за пестицидами, но власти уже начали работу в этом направлении.

«Система нам нужна. Конкретного бюджетного финансирования нет, поэтому хотим привлечь бизнес. Производители заинтересованы в легальном рынке и борьбе с контрабандой. Мы разрабатываем систему, опираясь на средства бизнеса», — подчеркнул Кенжеханулы.

Новый контроль — вопрос безопасности

Эксперты считают, что введение прослеживаемости пестицидов позволит не только сократить контрабанду, но и снизить экологические риски.

Если система заработает, каждый препарат сможет быть отслежен от производства до продажи, а нарушители будут привлекаться к ответственности.