Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.11.2025, 15:05

Тишина перед бурей: что ждет казахстанцев в новом году

Новости Казахстана

Известный казахстанский экономист Алмас Чукин заявил, что страна вступает в переломный этап своего экономического развития. По его словам, старая модель экономики уже исчерпала себя, а долгожданные реформы невозможно откладывать дальше. Эксперт подробно рассказал о факторах, способных привести к стагнации в ближайшие месяцы, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: egemen.kz
Фото: egemen.kz

Старая модель экономики исчерпала себя

Чукин отмечает, что Казахстан подошел к моменту, когда оттягивать структурные реформы больше невозможно.

«В стране наступает переломный момент. Старая модель развития, по которой мы двигались последние 25 лет после выхода из смутного десятилетия, начинает разрушаться. Реформы, которые долго откладывались, теперь проявляются постепенно, поскольку проблемы откладывать дальше нельзя. Ошибки экономической политики и попытки «отложить решение на потом» сегодня предъявляют счета, и это мало приятно. Другого пути нет, кроме как провести реформы, иначе нас ждет долгий период стагнации», — пояснил эксперт.

По его словам, демонтируется не только устаревшая экономическая модель, но и устоявшиеся подходы к управлению финансами и кредитной системой.

Декабрь и начало 2026 года — непростое время

Экономист прогнозирует усиление давления на экономику уже с конца 2025 года и в первые месяцы нового года.

«Декабрь и январь-февраль будут особенно сложными. Несколько тяжелых факторов начнут давить одновременно», — отмечает Чукин.

Среди ключевых внутренних причин — рост НДС, ужесточение монетарной политики и повышение резервных требований Нацбанка.

  • НДС: С 1 января ставка вырастет на 4%, что приведет к удорожанию товаров. Эффект будет постепенным, но уже в декабре возможен всплеск закупок «про запас».

  • Базовая ставка Нацбанка: Увеличение до 18% снижает инвестиционную активность частного сектора, делает ипотеку практически недоступной и снижает платежеспособный спрос.

  • Резервные требования: Банки вынуждены держать 2–3 трлн тенге на счетах Нацбанка, что сокращает кредитные ресурсы для экономики.

По мнению эксперта, сочетание этих факторов создаст серьезное давление на спрос и инвестиции в ближайшие месяцы.

Частный сектор уже чувствует последствия

Новая бюджетная и налоговая политика усилит снижение спроса:

  • Введение нового бюджетного кодекса и изменений в правилах изъятия средств из Национального фонда и бюджета.

  • План правительства занять половину средств на внутреннем рынке, что фактически «перекачивает» деньги из частного сектора в государственный.

  • Сокращение налоговых льгот для малого и среднего бизнеса и ужесточение администрирования.

  • Изменения в таможенном режиме, затрудняющие импорт через иностранные маркетплейсы.

«Все это приведет к временному снижению спроса и инвестиционной активности. Вливания новых средств в экономику не компенсируют эффект, так как половина денег — это перераспределение уже существующих ресурсов», — пояснил Чукин.

Внешние факторы усилят давление на экономику

Экономист также обращает внимание на влияние внешних обстоятельств:

  • Снижение экономической активности в России приведет к сокращению экспорта и реэкспорта, а также увеличению импорта более дешевых товаров.

  • Цены на нефть продолжают падать, и дна пока не достигли, что оказывает дополнительное давление на доходы бюджета и платежный баланс.

Тем не менее, Чукин уверен, что после периода спада экономика может вернуться к росту.

Восстановление и драйверы роста

По мнению эксперта, после снижения инфляции и временного падения спроса восстановление возможно благодаря реальным секторам экономики:

  • Розничный рынок и строительство остаются главными драйверами роста.

  • После умеренного скачка инфляции в начале года, цены должны стабилизироваться.

  • Снижение кредитных ставок даст возможность частному сектору возобновить инвестиции и потребление.

«Экономика сможет вернуться к нормальному развитию на рыночных принципах», — уточнил Чукин.

Прогноз по курсу тенге до весны 2026 года

Экономист подтвердил свой прежний прогноз по курсу национальной валюты:

  • Тенге будет укрепляться до марта–апреля 2026 года.

  • После этого возможен возврат к коридору 540–560 тенге за доллар летом.

  • Форс-мажорные обстоятельства, например, геополитические события и военные конфликты, могут внести корректировки.

«При падении спроса и сокращении денежной массы предпосылок для ослабления тенге нет. Форс-мажор, такой как война в Украине или другие геополитические события, может изменить траекторию, но в целом — укрепление валюты до весны остается основной линией», — заключил Алмас Чукин.

Pluto 9701
Pluto 9701
Полезные ископаемые заберите у пиндосов и будет вам счастье
21.11.2025, 11:54
