Температура воды в Каспийском море
21.11.2025, 17:06

Казахстан распродает НПЗ, аэропорты и футбольные клубы: стартует масштабная приватизация

Новости Казахстана 0 867

В Казахстане объявлен крупный этап приватизации государственных активов, в том числе нефтеперерабатывающих заводов, аэропортов и спортивных клубов. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) представило полный список объектов, подлежащих продаже частным инвесторам, а также запустило цифровую платформу для подачи заявок на приватизацию, сообщает Lada.kz. 

Фото: expertonline.kz
Фото: expertonline.kz

Национальный офис по приватизации сформировал список из 473 объектов

На недавнем заседании Национального Офиса по приватизации был утверждён перечень из 473 субъектов государственной собственности, которые планируется приватизировать.

Среди объектов – крупные компании и стратегические предприятия, а также инфраструктурные и спортивные объекты.

Цифровая платформа для прозрачного процесса

Для упрощения процедуры приватизации создан официальный сайт Национального Офиса, где опубликован открытый перечень объектов.

По словам представителей АЗРК:

"С помощью платформы субъекты бизнеса могут подавать заявки на интересующие их активы, инициируя приватизацию в обратном порядке – от бизнеса к государству, за исключением объектов, приватизация которых запрещена законодательством."

Это позволяет частным инвесторам напрямую проявлять интерес к государственным активам и упрощает процесс перехода собственности.

Какие предприятия и объекты выставят на продажу

В перечне объектов, доступных для приватизации, можно выделить следующие категории:

Крупные промышленные компании

  • АО «Казахтелеком» – планируется приватизация в 2027–2029 годах через SPO (Secondary Public Offering).

  • АО «Казпочта» – планируется IPO в 2028 году.

  • АО «КТЖ» (Казахстанские железные дороги) – планируется IPO в 2026 году.

  • Атырауский НПЗ – выставляется на прямую продажу в 2028 году.

  • Павлодарский нефтехимический завод – приватизация через открытый конкурс в 2028 году.

  • Петропавловский завод тяжелого машиностроения, уральский завод «Зенит», машиностроительный завод имени Кирова в Алматы и другие предприятия тяжелой промышленности.

Энергетическая инфраструктура

  • Усть-Каменогорская и Шардаринская ГЭС – гидроэлектростанции будут приватизированы в рамках общего перечня.

Аэропорты

  • Аэропорты Шымкента, Уральска и Атырау – переходят в частную собственность.

Спортивные объекты

  • Футбольные клубы «Жетысу» и «Астана» также включены в список объектов для приватизации.

Полный каталог объектов доступен на официальной платформе Национального Офиса по приватизации.

История и состав Национального офиса по приватизации

Национальный офис по приватизации был создан 28 мая 2024 года в рамках указа президента «О мерах по либерализации экономики».

В состав Офиса входят:

  • первые руководители ключевых ведомств;

  • руководители ранга заместителей министров и акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

  • депутаты парламента;

  • другие высокопоставленные государственные лица.

Основная цель Офиса – ускорение процесса приватизации и привлечение частных инвестиций в экономику страны.

