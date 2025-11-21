Казахстан распродает НПЗ, аэропорты и футбольные клубы: стартует масштабная приватизация

В Казахстане объявлен крупный этап приватизации государственных активов, в том числе нефтеперерабатывающих заводов, аэропортов и спортивных клубов. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) представило полный список объектов, подлежащих продаже частным инвесторам, а также запустило цифровую платформу для подачи заявок на приватизацию, сообщает Lada.kz.
На недавнем заседании Национального Офиса по приватизации был утверждён перечень из 473 субъектов государственной собственности, которые планируется приватизировать.
Среди объектов – крупные компании и стратегические предприятия, а также инфраструктурные и спортивные объекты.
Для упрощения процедуры приватизации создан официальный сайт Национального Офиса, где опубликован открытый перечень объектов.
По словам представителей АЗРК:
"С помощью платформы субъекты бизнеса могут подавать заявки на интересующие их активы, инициируя приватизацию в обратном порядке – от бизнеса к государству, за исключением объектов, приватизация которых запрещена законодательством."
Это позволяет частным инвесторам напрямую проявлять интерес к государственным активам и упрощает процесс перехода собственности.
В перечне объектов, доступных для приватизации, можно выделить следующие категории:
АО «Казахтелеком» – планируется приватизация в 2027–2029 годах через SPO (Secondary Public Offering).
АО «Казпочта» – планируется IPO в 2028 году.
АО «КТЖ» (Казахстанские железные дороги) – планируется IPO в 2026 году.
Атырауский НПЗ – выставляется на прямую продажу в 2028 году.
Павлодарский нефтехимический завод – приватизация через открытый конкурс в 2028 году.
Петропавловский завод тяжелого машиностроения, уральский завод «Зенит», машиностроительный завод имени Кирова в Алматы и другие предприятия тяжелой промышленности.
Усть-Каменогорская и Шардаринская ГЭС – гидроэлектростанции будут приватизированы в рамках общего перечня.
Аэропорты Шымкента, Уральска и Атырау – переходят в частную собственность.
Футбольные клубы «Жетысу» и «Астана» также включены в список объектов для приватизации.
Полный каталог объектов доступен на официальной платформе Национального Офиса по приватизации.
Национальный офис по приватизации был создан 28 мая 2024 года в рамках указа президента «О мерах по либерализации экономики».
В состав Офиса входят:
первые руководители ключевых ведомств;
руководители ранга заместителей министров и акимов областей, городов республиканского значения и столицы;
депутаты парламента;
другие высокопоставленные государственные лица.
Основная цель Офиса – ускорение процесса приватизации и привлечение частных инвестиций в экономику страны.
