Казахстан распродает НПЗ, аэропорты и футбольные клубы: стартует масштабная приватизация

В Казахстане объявлен крупный этап приватизации государственных активов, в том числе нефтеперерабатывающих заводов, аэропортов и спортивных клубов. Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) представило полный список объектов, подлежащих продаже частным инвесторам, а также запустило цифровую платформу для подачи заявок на приватизацию, сообщает Lada.kz.

Фото: expertonline.kz

Национальный офис по приватизации сформировал список из 473 объектов

На недавнем заседании Национального Офиса по приватизации был утверждён перечень из 473 субъектов государственной собственности, которые планируется приватизировать.

Среди объектов – крупные компании и стратегические предприятия, а также инфраструктурные и спортивные объекты.

Цифровая платформа для прозрачного процесса

Для упрощения процедуры приватизации создан официальный сайт Национального Офиса, где опубликован открытый перечень объектов.

По словам представителей АЗРК:

"С помощью платформы субъекты бизнеса могут подавать заявки на интересующие их активы, инициируя приватизацию в обратном порядке – от бизнеса к государству, за исключением объектов, приватизация которых запрещена законодательством."

Это позволяет частным инвесторам напрямую проявлять интерес к государственным активам и упрощает процесс перехода собственности.

Какие предприятия и объекты выставят на продажу

В перечне объектов, доступных для приватизации, можно выделить следующие категории:

Крупные промышленные компании

АО «Казахтелеком» – планируется приватизация в 2027–2029 годах через SPO (Secondary Public Offering).

АО «Казпочта» – планируется IPO в 2028 году.

АО «КТЖ» (Казахстанские железные дороги) – планируется IPO в 2026 году.

Атырауский НПЗ – выставляется на прямую продажу в 2028 году.

Павлодарский нефтехимический завод – приватизация через открытый конкурс в 2028 году.

Петропавловский завод тяжелого машиностроения, уральский завод «Зенит», машиностроительный завод имени Кирова в Алматы и другие предприятия тяжелой промышленности.

Энергетическая инфраструктура

Усть-Каменогорская и Шардаринская ГЭС – гидроэлектростанции будут приватизированы в рамках общего перечня.

Аэропорты

Аэропорты Шымкента, Уральска и Атырау – переходят в частную собственность.

Спортивные объекты

Футбольные клубы «Жетысу» и «Астана» также включены в список объектов для приватизации.

Полный каталог объектов доступен на официальной платформе Национального Офиса по приватизации.

История и состав Национального офиса по приватизации

Национальный офис по приватизации был создан 28 мая 2024 года в рамках указа президента «О мерах по либерализации экономики».

В состав Офиса входят:

первые руководители ключевых ведомств;

руководители ранга заместителей министров и акимов областей, городов республиканского значения и столицы;

депутаты парламента;

другие высокопоставленные государственные лица.

Основная цель Офиса – ускорение процесса приватизации и привлечение частных инвестиций в экономику страны.