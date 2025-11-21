18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.11.2025, 18:09

Фура с "китайцами" перевернулась на трассе в Казахстане (видео)

Новости Казахстана 0 584

Сегодня, 21 ноября 2025 года, около полудня на 239-м километре автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган произошло ДТП с участием крупногабаритного транспорта. Инцидент зафиксирован сотрудниками полиции Акмолинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ДП Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области

Как произошла авария

По предварительным данным правоохранителей, 46-летний водитель автовоза марки Sitrak следовал из Алматы в Костанай. Во время манёвра обгона он не справился с рулевым управлением, и многотонная фура съехала с дороги, перевернувшись в кювет.

На борту автомобиля находились восемь новых легковых машин китайского производства, предназначенных для дальнейшей продажи. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Действия полиции на месте

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия для оценки ситуации и обеспечения безопасности. В настоящее время проводится:

  • Проверка состояния водителя, включая обязательное освидетельствование на трезвость;

  • Сбор доказательств и фотографирование места происшествия;

  • Оформление материалов для дальнейшего процессуального решения.

Представители правоохранительных органов отмечают, что после завершения всех процедур будет принято соответствующее решение в рамках закона.

Рекомендации водителям

В полиции напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно при управлении крупногабаритными транспортными средствами.

Особое внимание следует уделять:

  • Манёврам обгона — их выполнение требует тщательной оценки дорожной ситуации и погодных условий;

  • Скорости движения и дистанции до других транспортных средств;

  • Состоянию автомобиля перед поездкой, особенно крупногабаритного транспорта.

Правоохранители подчёркивают, что соблюдение этих правил помогает предотвратить аварии и сохранить жизни на дороге.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь