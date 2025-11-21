Фура с "китайцами" перевернулась на трассе в Казахстане (видео)

Сегодня, 21 ноября 2025 года, около полудня на 239-м километре автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган произошло ДТП с участием крупногабаритного транспорта. Инцидент зафиксирован сотрудниками полиции Акмолинской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: ДП Акмолинской области

Как произошла авария

По предварительным данным правоохранителей, 46-летний водитель автовоза марки Sitrak следовал из Алматы в Костанай. Во время манёвра обгона он не справился с рулевым управлением, и многотонная фура съехала с дороги, перевернувшись в кювет.

На борту автомобиля находились восемь новых легковых машин китайского производства, предназначенных для дальнейшей продажи. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Действия полиции на месте

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия для оценки ситуации и обеспечения безопасности. В настоящее время проводится:

Проверка состояния водителя, включая обязательное освидетельствование на трезвость ;

Сбор доказательств и фотографирование места происшествия;

Оформление материалов для дальнейшего процессуального решения.

Представители правоохранительных органов отмечают, что после завершения всех процедур будет принято соответствующее решение в рамках закона.

Рекомендации водителям

В полиции напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно при управлении крупногабаритными транспортными средствами.

Особое внимание следует уделять:

Манёврам обгона — их выполнение требует тщательной оценки дорожной ситуации и погодных условий;

Скорости движения и дистанции до других транспортных средств;

Состоянию автомобиля перед поездкой, особенно крупногабаритного транспорта.

Правоохранители подчёркивают, что соблюдение этих правил помогает предотвратить аварии и сохранить жизни на дороге.