Кто и как строит мечети в Казахстане: финансирование, контроль и роль государства

В Казахстане функционирует 2850 мечетей, и все они входят в структуру Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). Как строятся эти объекты, на какие средства живут религиозные учреждения и кто следит за их деятельностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Министерство культуры и информации напоминает: по Конституции Казахстан является светским государством, а значит, религиозные объединения отделены от органов власти. Государство не вмешивается в работу ДУМК, если деятельность религиозной структуры не нарушает закон.
По данным за I квартал 2025 года, под прямым контролем Республиканского исламского религиозного объединения находится одна мечеть, остальные 2849 работают как его филиалы.
Информацию о количестве мечетей, которые сейчас строятся, министерство не предоставляет — такие данные не входят в сферу его компетенций.
Ключевую роль в открытии новых культовых объектов играют местные исполнительные органы — акиматы. Именно они:
определяют места для строительства,
выдают разрешения на возведение зданий,
согласовывают перепрофилирование помещений под мечети.
Главный имам мечети «Ырыскелді қажы» Нурлан кажы Байжигитулы поясняет, что процесс запуска строительства строго регламентирован:
инициативная группа или меценат обращается в ДУМК с заявлением на имя Верховного муфтия;
после согласия муфтия пакет документов направляется в акимат для выделения земельного участка;
далее идет согласование проектной документации и соблюдение всех строительных норм.
По словам имама, иногда построить мечеть оказывается сложнее, чем школу, из-за множества требований.
Финансирование мечетей полностью лежит на частных ресурсах. Государственные средства на их содержание не выделяются.
Основные источники дохода:
добровольные пожертвования прихожан,
спонсорская поддержка бизнесменов,
целевые благотворительные взносы.
Мечети относятся к некоммерческим религиозным объединениям, поэтому их финансовая устойчивость зависит от активности общины. По словам Нурлана кажы Байжигитулы, большинство мечетей испытывают нехватку средств:
«Иногда имаму приходится обращаться за помощью к меценатам или прихожанам. Имам — это и наставник, и завхоз, и электрик, и дворник. Особенно тяжело в сельских мечетях».
Также действует правило: 30% всех поступлений каждая мечеть перечисляет в центральное управление ДУМК.
Систему надзора обеспечивают сразу несколько уровней контроля:
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) следит за тем, чтобы пожертвования не использовались для незаконных целей, включая финансирование экстремизма. Религиозные объединения обязаны:
предпринимать меры по предотвращению злоупотреблений,
предоставлять отчетность по запросу АФМ.
В ДУМК действует собственная контрольная комиссия, куда входят не только религиозные лидеры, но и светские специалисты — экс-депутаты, ученые, аксакалы. Кроме того:
при каждой мечети работает свой совет,
существует ревизионная комиссия, которая проверяет финансовые поступления и расходы.
«Все контролируется, и все отчеты проходят несколько уровней проверки», — отмечает Нурлан кажы Байжигитулы.
Комментарии0 комментарий(ев)