22.11.2025, 07:06

Кто и как строит мечети в Казахстане: финансирование, контроль и роль государства

Новости Казахстана

В Казахстане функционирует 2850 мечетей, и все они входят в структуру Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). Как строятся эти объекты, на какие средства живут религиозные учреждения и кто следит за их деятельностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Хазрет Султан. Фото: muslim.kz

Государство и религиозные объединения: где проходит граница

Министерство культуры и информации напоминает: по Конституции Казахстан является светским государством, а значит, религиозные объединения отделены от органов власти. Государство не вмешивается в работу ДУМК, если деятельность религиозной структуры не нарушает закон.

По данным за I квартал 2025 года, под прямым контролем Республиканского исламского религиозного объединения находится одна мечеть, остальные 2849 работают как его филиалы.

Информацию о количестве мечетей, которые сейчас строятся, министерство не предоставляет — такие данные не входят в сферу его компетенций.

Как принимается решение о строительстве мечети

Ключевую роль в открытии новых культовых объектов играют местные исполнительные органы — акиматы. Именно они:

  • определяют места для строительства,

  • выдают разрешения на возведение зданий,

  • согласовывают перепрофилирование помещений под мечети.

Главный имам мечети «Ырыскелді қажы» Нурлан кажы Байжигитулы поясняет, что процесс запуска строительства строго регламентирован:

  • инициативная группа или меценат обращается в ДУМК с заявлением на имя Верховного муфтия;

  • после согласия муфтия пакет документов направляется в акимат для выделения земельного участка;

  • далее идет согласование проектной документации и соблюдение всех строительных норм.

По словам имама, иногда построить мечеть оказывается сложнее, чем школу, из-за множества требований.

На какие средства живут мечети

Финансирование мечетей полностью лежит на частных ресурсах. Государственные средства на их содержание не выделяются.

Основные источники дохода:

  • добровольные пожертвования прихожан,

  • спонсорская поддержка бизнесменов,

  • целевые благотворительные взносы.

Мечети относятся к некоммерческим религиозным объединениям, поэтому их финансовая устойчивость зависит от активности общины. По словам Нурлана кажы Байжигитулы, большинство мечетей испытывают нехватку средств:

«Иногда имаму приходится обращаться за помощью к меценатам или прихожанам. Имам — это и наставник, и завхоз, и электрик, и дворник. Особенно тяжело в сельских мечетях».

Также действует правило: 30% всех поступлений каждая мечеть перечисляет в центральное управление ДУМК.

Кто контролирует финансовую деятельность мечетей

Систему надзора обеспечивают сразу несколько уровней контроля:

Государственный финансовый мониторинг

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) следит за тем, чтобы пожертвования не использовались для незаконных целей, включая финансирование экстремизма. Религиозные объединения обязаны:

  • предпринимать меры по предотвращению злоупотреблений,

  • предоставлять отчетность по запросу АФМ.

Внутренняя система контроля ДУМК

В ДУМК действует собственная контрольная комиссия, куда входят не только религиозные лидеры, но и светские специалисты — экс-депутаты, ученые, аксакалы. Кроме того:

  • при каждой мечети работает свой совет,

  • существует ревизионная комиссия, которая проверяет финансовые поступления и расходы.

«Все контролируется, и все отчеты проходят несколько уровней проверки», — отмечает Нурлан кажы Байжигитулы.

