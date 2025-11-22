18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.11.2025, 08:02

Иностранцы в Казахстане станут редкостью: Казахстан вводит рекордно жёсткую квоту с 2026 года

Новости Казахстана

Министерство труда и социальной защиты населения РК предложило новые правила привлечения иностранной рабочей силы, которые могут значительно изменить рынок труда страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Проект приказа о квоте на иностранцев

Минтруд разработал проект приказа «Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2026 год». Документ уже размещён на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 5 декабря 2025 года.

Согласно проекту, работодатели смогут привлекать иностранных работников только в рамках установленной квоты.

Новая квота — 0,25%

Проект предусматривает лимит в 0,25% от общей численности рабочей силы страны на 2026 год. Это означает, что иностранцев станет существенно меньше, чем в предыдущие годы, что уже вызывает обеспокоенность среди представителей бизнеса.

Исключение для частных лиц

Для частных лиц, которые привлекают иностранных работников, предложено установить отдельную квоту в размере 2,9% от численности рабочей силы. Это сделано для сохранения текущего уровня трудовой миграции в отдельных секторах экономики.

Публичное обсуждение документа

Желающие могут ознакомиться с проектом и оставить свои предложения и замечания на портале «Открытые НПА» до 5 декабря 2025 года. После обсуждения приказ планируется утвердить и ввести в действие с 2026 года.

27
3
5
