Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы отдыха Актау
22.11.2025, 09:16

Деньги лежат без дела: почему казахстанцы не заработают на своих текущих счетах

Новости Казахстана 0 468

Начисление процентов по текущим счетам в казахстанских банках вряд ли принесет значительную прибыль их владельцам. Такое мнение в беседе с корреспондентом LS высказала глава Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова, передает Lada.kz. 

Фото: realty.rbc.ru
Фото: realty.rbc.ru

Почему проценты по текущим счетам остаются минимальными

По словам Елены Бахмутовой, основная причина скромной доходности кроется в природе самих текущих счетов.

"Текущие счета – это деньги, которые должны быть мгновенно использованы по назначению. Соответственно, возможность размещения этих средств для зарабатывания процентов у банков крайне ограничена", – поясняет глава АФК.

Другими словами, средства на текущем счете должны быть всегда доступны клиенту, и банк не может использовать их для долгосрочного инвестирования, что делает высокие проценты невозможными.

Законодательные запреты и ожидания клиентов

Е. Бахмутова также отметила, что введение законодательных ограничений на начисление процентов по текущим счетам могло оказаться избыточным.

"Не знаю, какова была причина для этого законодательного запрета, но ожидания по доходности слишком переоценены. Даже если ограничение будет снято, договор текущего счета существенно отличается от договора вклада по Гражданскому кодексу и Закону о платежах", – говорит эксперт.

Это означает, что даже формальное разрешение на начисление процентов не превратит текущие счета в полноценный инструмент сбережений.

Какими будут реальные проценты

По мнению Бахмутовой, если банки начнут начислять проценты по текущим счетам, их размер, скорее всего, будет минимальным.

  • Основная причина — ограниченная временная доступность средств.

  • Деньги на счете должны быть доступны в любой момент, что лишает банки возможности их эффективно инвестировать.

  • Вероятно, будет установлен минимальный порог срока хранения остатка для начисления даже скромного процента.

"Я думаю, что процент будет очень скромным", – резюмирует глава АФК.

Инициатива отмены запрета

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин предложил отменить запрет на начисление процентов по текущим счетам, введенный в Гражданский кодекс в 2018 году.

Однако глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова предупредила, что снятие запрета несет определённые риски для банковской системы и клиентов.

Вывод

Даже при снятии законодательного ограничения проценты по текущим счетам не станут значительным источником дохода для казахстанцев. Основная причина — необходимость постоянного доступа к средствам и ограниченные возможности их инвестирования банками. Реальные ставки, скорее всего, будут символическими, а текущие счета останутся инструментом для расчетов, а не для накопления.

