22.11.2025, 09:36

Новый город появится в Казахстане: $14 млрд инвестиций и 180 тысяч будущих жителей - кто построит

Новости Казахстана

В Алматинской области стартует амбициозный проект по строительству экологически ориентированного города. Инвестором выступает компания из Объединённых Арабских Эмиратов — Talgar Development Ltd, сообщает LS со ссылкой на региональный акимат, передает Lada.kz. 

Фото: talgar_audany_akimdigi, архив
Фото: talgar_audany_akimdigi, архив

Масштабный жилой проект с инфраструктурой будущего

По словам представителя Talgar Development Ltd Хайссама Каддуры, планируется создание полноценного города с жилыми кварталами, школами, медицинскими учреждениями и торгово-развлекательными объектами. Особое внимание будет уделено зеленым общественным пространствам.

  • Общая площадь будущего города составит 11,8 млн кв. м.

  • Проживать здесь смогут около 180 тыс. человек.

  • Проект предусматривает внедрение инновационной инфраструктуры с применением искусственного интеллекта.

  • Создание 36 тыс. рабочих мест и привлечение свыше $14 млрд инвестиций станут ключевыми экономическими показателями.

Научные и исследовательские перспективы

Президент Национальной академии наук Акылбек Куришбаев отметил, что в экогороде важно предусмотреть размещение научно-исследовательских центров, что позволит интегрировать образовательный и исследовательский потенциал страны в инфраструктуру нового города.

Подключение к инженерным сетям и внешней инфраструктуре

Глава Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что город будет полностью интегрирован в существующие инженерные сети региона, а также подключён к внешней инфраструктуре. Все работы реализуются в рамках Программы развития Алматинской агломерации до 2028 года.

Международное участие и генеральный план

Генеральный план нового города разработан международной компанией AE7 из ОАЭ, отметили в акимате.

Напомним, что в июле 2025 года на базе Международного финансового центра Астаны (МФЦА) было создано совместное предприятие Talgar Development Ltd с участием казахстанской компании Dinar Holding Ltd и партнеров из ОАЭ 44Degree. Это стало основой для реализации крупного инвестиционного проекта в Алматинской области.

Экологический и экономический эффект

Проект обещает не только создать современное пространство для жизни, но и стимулировать экономику региона: новые рабочие места, развитие образования и науки, а также привлечение инвестиций высокого уровня. Зеленые зоны и инновационная инфраструктура призваны сделать город комфортным и экологически безопасным для будущих жителей.

0
2
1
Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Интересно кто будет оплачивать "банкет" наверное как в 90х строили Астану ?
22.11.2025, 07:46
