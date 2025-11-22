Граждан Казахстана призвали не скрывать свои доходы

В Казахстане вводится новый метод контроля доходов граждан — косвенный, который позволит государству точнее отслеживать финансовые потоки населения на основе цифровых данных. Об этом LS рассказал налоговый консультант Дмитрий Казанцев, сообщает Lada.kz.

Фото: Shutterstock

Переход к цифровому учету доходов

По словам эксперта, внедрение косвенного метода связано с общим курсом государства на декларирование доходов и постепенный переход к цифровому учету финансов.

«Так можно освободить часть граждан от необходимости самостоятельно сдавать налоговые отчеты», — пояснил Д. Казанцев на бизнес-форуме Shanyraq 2025.

Президент страны ранее подчеркивал, что в будущем данные о доходах граждан должны формироваться автоматически благодаря новым цифровым решениям. Косвенный метод как раз является инструментом для реализации этого подхода.

Цифровизация госорганов и расширение контроля

Эксперт отметил, что цифровизация государственных органов открывает доступ к большему объему информации о финансовой активности населения. Комитет государственных доходов имеет возможность взаимодействовать с банками и другими финансовыми структурами, получая сведения о кредитах, инвестициях, страховых операциях и движении средств.

«Государство видит, когда мы путешествуем, бронируем гостиницы, совершаем покупки и перемещаем деньги. Все эти расходы они могут посчитать. Это тотальный контроль», — пояснил Д. Казанцев.

По его словам, элементы подобного мониторинга существовали и ранее, однако теперь эта модель станет более прозрачной и системной.

Рекомендации для граждан

Налоговый эксперт советует казахстанцам корректно отражать свои доходы и не пытаться их скрывать.

«Цифровизация позволяет выявлять несоответствия между доходами и расходами физических лиц», — подчеркнул он.

В Казахстане косвенный метод выявления скрытых доходов теперь будет использоваться в случае, если официальные доходы, указанные в декларации, не соответствуют расходам, включая покупки имущества. Налоговые органы смогут применять данный механизм в ходе проверок.