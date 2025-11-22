Огромная сумма денег исчезла у пассажира в аэропорту Казахстана

В столичном аэропорту задержали иностранного гражданина, который попытался незаконно вывезти из Казахстана крупную сумму наличных. О деталях инцидента 21 ноября 2025 года сообщила Главная транспортная прокуратура, передает Lada.kz.
По данным надзорного ведомства, мужчина собирался покинуть Казахстан с 200 000 евро, что по текущему курсу составляет около 120 млн тенге.
При проверке сотрудники аэропорта обнаружили у него сумму, значительно превышающую действующие ограничения по вывозу наличных.
Межрайонный суд по уголовным делам вынес решение о конфискации изъятой валюты.
Средства перечислены в доход государства — это стандартная мера при нарушении валютного законодательства.
Главная транспортная прокуратура напомнила, что:
Вывозить за границу без декларации можно сумму не более 10 000 долларов США.
Превышение этой нормы является нарушением и влечёт административную и финансовую ответственность.
С начала года за аналогичные нарушения валютного законодательства:
к ответственности привлечены 129 человек,
наложены штрафы на сумму более 88 млн тенге.
По словам прокуратуры, контроль за соблюдением правил на границе остаётся одним из ключевых направлений работы транспортных ведомств.
