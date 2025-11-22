18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.11.2025, 12:25

Огромная сумма денег исчезла у пассажира в аэропорту Казахстана

Новости Казахстана 0 1 173

В столичном аэропорту задержали иностранного гражданина, который попытался незаконно вывезти из Казахстана крупную сумму наличных. О деталях инцидента 21 ноября 2025 года сообщила Главная транспортная прокуратура, передает Lada.kz. 

Фото: fi.pinterest.com
Фото: fi.pinterest.com

Попытка вывоза валюты: что произошло в аэропорту

По данным надзорного ведомства, мужчина собирался покинуть Казахстан с 200 000 евро, что по текущему курсу составляет около 120 млн тенге.
При проверке сотрудники аэропорта обнаружили у него сумму, значительно превышающую действующие ограничения по вывозу наличных.

Решение суда: деньги обращены в доход государства

Межрайонный суд по уголовным делам вынес решение о конфискации изъятой валюты.
Средства перечислены в доход государства — это стандартная мера при нарушении валютного законодательства.

Правила вывоза наличных: что важно знать

Главная транспортная прокуратура напомнила, что:

  • Вывозить за границу без декларации можно сумму не более 10 000 долларов США.

  • Превышение этой нормы является нарушением и влечёт административную и финансовую ответственность.

Статистика нарушений: сотни дел и миллионы штрафов

С начала года за аналогичные нарушения валютного законодательства:

  • к ответственности привлечены 129 человек,

  • наложены штрафы на сумму более 88 млн тенге.

По словам прокуратуры, контроль за соблюдением правил на границе остаётся одним из ключевых направлений работы транспортных ведомств.

