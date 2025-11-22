18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.11.2025, 13:21

Госпремии "Отбасы банка": кто и на какие суммы может рассчитывать - что важно знать до 31 декабря

Новости Казахстана 0 380

Финансирование государственных премий по депозитам Отбасы банка может измениться. LS выяснил позицию самого финансового института и перспективы выплат для вкладчиков, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kazinform
Фото: Kazinform

Источник выплат: правительство или банк?

Ранее министр финансов Мади Такиев сообщил, что госпремии будут выплачиваться из собственных средств Отбасы банка, а не напрямую из бюджета.

Цель такой меры — снизить нагрузку на государственный бюджет и сохранить стабильность системы жилищных сбережений.

Однако окончательное решение по финансированию премий еще обсуждается, и возможны изменения в порядке начислений и выплат.

Размер госпремий в 2025 году

По итогам текущего года максимальный размер премии составит 157 280 тенге.

  • Размер премии рассчитывается как 20% от суммы накоплений, внесенных на депозит в течение года.

  • При этом действует ограничение — не более 200 МРП (786,4 тыс. тенге).

Для того чтобы получить вознаграждение, необходимо пополнить депозит до 31 декабря 2025 года, подчеркнули в финансовом институте.

На данный момент начисление и выплата госпремии осуществляется строго в рамках действующего закона.

Объем выплат и статистика предыдущих лет

Точный общий объем средств на госпремии в этом году не определен, так как он зависит от:

  • Количества вкладчиков;

  • Активности пополнения депозитов в системе жилищных сбережений.

Для сравнения, по итогам 2024 года:

  • Госпремию получили 2,1 млн человек;

  • Общая сумма выплат составила 93 млрд тенге.

Возможные изменения в порядке выплат

В настоящее время государственные органы изучают проект поправок, которые могут изменить порядок начисления и выплаты госпремий.

  • Конкретные сроки и условия изменений пока не определены.

  • Отбасы банк надеется, что новые решения позволят:

    • Сохранить устойчивость системы жилищных сбережений;

    • Не допустить снижения доверия населения;

    • Продолжить реализацию жилищной политики в Казахстане.

Итог

Госпремии Отбасы банка остаются важным инструментом поддержки населения, стремящегося к накоплению на жилье. Вкладчики должны учитывать текущие условия и сроки пополнения депозитов, чтобы получить максимальную государственную поддержку.

