Госпремии "Отбасы банка": кто и на какие суммы может рассчитывать - что важно знать до 31 декабря

Финансирование государственных премий по депозитам Отбасы банка может измениться. LS выяснил позицию самого финансового института и перспективы выплат для вкладчиков, сообщает Lada.kz.
Ранее министр финансов Мади Такиев сообщил, что госпремии будут выплачиваться из собственных средств Отбасы банка, а не напрямую из бюджета.
Цель такой меры — снизить нагрузку на государственный бюджет и сохранить стабильность системы жилищных сбережений.
Однако окончательное решение по финансированию премий еще обсуждается, и возможны изменения в порядке начислений и выплат.
По итогам текущего года максимальный размер премии составит 157 280 тенге.
Размер премии рассчитывается как 20% от суммы накоплений, внесенных на депозит в течение года.
При этом действует ограничение — не более 200 МРП (786,4 тыс. тенге).
Для того чтобы получить вознаграждение, необходимо пополнить депозит до 31 декабря 2025 года, подчеркнули в финансовом институте.
На данный момент начисление и выплата госпремии осуществляется строго в рамках действующего закона.
Точный общий объем средств на госпремии в этом году не определен, так как он зависит от:
Количества вкладчиков;
Активности пополнения депозитов в системе жилищных сбережений.
Для сравнения, по итогам 2024 года:
Госпремию получили 2,1 млн человек;
Общая сумма выплат составила 93 млрд тенге.
В настоящее время государственные органы изучают проект поправок, которые могут изменить порядок начисления и выплаты госпремий.
Конкретные сроки и условия изменений пока не определены.
Отбасы банк надеется, что новые решения позволят:
Сохранить устойчивость системы жилищных сбережений;
Не допустить снижения доверия населения;
Продолжить реализацию жилищной политики в Казахстане.
Госпремии Отбасы банка остаются важным инструментом поддержки населения, стремящегося к накоплению на жилье. Вкладчики должны учитывать текущие условия и сроки пополнения депозитов, чтобы получить максимальную государственную поддержку.
Комментарии0 комментарий(ев)