Алия Рустемова назначена вице-министром здравоохранения РК

Алия Рустемова получила назначение на должность вице-министра здравоохранения Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: primeminister.kz

Биография и образование

Алия Шайзадаевна Рустемова родилась в 1970 году в Алматинской области. Она получила высшее образование в двух ведущих казахстанских вузах:

Алматинский государственный медицинский университет

Жетысуский государственный университет имени И. Жунсугурова

После окончания учебы Рустемова начала карьеру в медицинской сфере, быстро продвигаясь по профессиональной лестнице.

Начало профессиональной деятельности

1992 год — врач-терапевт Талгарской районной больницы.

1993–1994 годы — врач-терапевт поликлиники №7 и городской клинической больницы №5 города Алматы.

1994–2000 годы — клинический ординатор и аспирант в медицинских научных организациях Алматы.

Руководящие позиции в медицине

2000–2001 годы — заместитель главного врача медицинских учреждений города Талгара.

2001–2005 годы — главный специалист Управления здравоохранения Алматинской области.

2005–2009 годы — руководящие должности в территориальных подразделениях Комитета по контролю в сфере оказания медицинских услуг Алматинской области.

2009–2010 годы — директор Департамента Комитета оплаты медицинских услуг Кызылординской области.

2010–2011 годы — заместитель начальника Управления здравоохранения города Алматы.

2011–2012 годы — директор Департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности города Алматы.

Работа в НИИ и региональных департаментах

2012–2015 годы — заведующая отделом инновационного развития и ученый секретарь НИИ травматологии и ортопедии в Астане.

2015–2018 годы — руководитель и заместитель руководителя департаментов по контролю медицинской деятельности и охране общественного здоровья в Северо-Казахстанской области.

Деятельность в столице