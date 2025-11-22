18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.11.2025, 14:47

Казахстанцы получат уникальный шанс учиться в России

Новости Казахстана

В Астане прошла пресс-конференция, посвящённая образовательной выставке «Учись в России». Мероприятие собрало представителей российских вузов, которые рассказали о преимуществах обучения в РФ и возможностях для казахстанских абитуриентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

© Photo : Русский дом в Астане
© Photo : Русский дом в Астане

Российские вузы впервые приезжают в Астану

Руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Ольга Филонова отметила, что в этом году на выставку приехали представители 10 российских вузов впервые. Всего участие принимают 44 вуза из 15 городов России и 2 филиала в Казахстане. География учреждений охватывает территорию от Калининграда до Алматы.

«Если взглянуть на карту, наши вузы представлены практически по всей России. Для казахстанцев это уникальная возможность познакомиться с учебными программами без долгих поездок», — подчеркнула Ольга Филонова.

Преимущества российского образования для казахстанцев

Главными факторами привлекательности российских вузов для казахстанских абитуриентов остаются географическая и языковая близость.

Кроме того, казахстанцы могут поступать на бюджетные места для соотечественников, которые предоставляют многие российские университеты.

«Помимо квотных мест, есть специальные бюджетные позиции для жителей Казахстана», — уточнила Филонова.

Уникальная возможность сдать экзамены на месте

Представитель Воронежского государственного технического университета Павел Зайцев подчеркнул, что выставка даёт возможность сдать экзамены в Казахстане, без необходимости поездки в Россию:

«Это комфортнее для родителей и самих студентов. Максимум потребуется приехать в Астану».

По его словам, адаптация к российским вузам и жизни в России для казахстанских студентов обычно проходит без проблем.

Стипендии и проживание: от базовых до именных выплат

Студенты получают место в общежитии стоимостью около 1 тыс. рублей в месяц и базовую стипендию в размере 7,4 тыс. рублей.

За успехи в учебе, творчестве, науке или спорте возможно получение именных стипендий, доходящих до 80 тыс. рублей в месяц.

Некоторые университеты также предоставляют логистические услуги «от дверей до дверей», как, например, Омский государственный университет путей сообщения:

«Ребёнка доставляют от дома в Казахстане прямо до общежития в Омске, минимизируя стресс первого самостоятельного приезда», — отметила представитель Дарья Родина.

Филиал МИФИ в Казахстане реализует программу «3+1», где последний год студенты учатся в Москве. Все расходы по гранту, включая перелёт, проживание и обучение, покрываются университетом, а также предоставляется стипендия в размере казахстанской.

«Наш студент на гранте ничего не оплачивает», — добавила представитель алматинского филиала Алия Алдиярова.

Изменения в процедуре подачи документов

Будущих студентов ожидают изменения в способах подачи документов:

  • через RuID

  • через электронную почту университета

Выставка остаётся удобным способом познакомиться с представителями вузов и подготовиться к поступлению летом.

«Это шанс подать документы и сдать экзамены без проблем, уже летом», — отметил представитель Омского госуниверситета путей сообщения Марсель Байсадыков.

Даты и место проведения выставки

Образовательная выставка «Учись в России» пройдёт в Астане по адресу: ул. Кенесары, 39, Русский дом.

  • 22 ноября — с 11:00 до 17:00

  • 23 ноября — с 10:00 до 16:00

