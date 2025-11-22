18+
Температура воды в море онлайн
Пляжи и базы отдыха Актау
22.11.2025, 15:32

На казахстанских дорогах вводят «кровавые» линии и новые скоростные ограничения

Новости Казахстана 0 446

На дорогах Казахстана начали наносить ярко-красные сигнальные полосы, которые выделяют участки с высокой аварийностью. Этот новшество стало частью комплекса мер, направленных на предотвращение трагических ДТП. Местные правоохранительные органы и департаменты автомобильных дорог усилили контроль после серии серьёзных аварий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: ДП Карагандинской области
Фото: ДП Карагандинской области

Красные сигнальные полосы — новый метод повышения безопасности

Красная полоса наносится на обочину и хорошо заметна как в темноте, так и при снежном покрытии, что повышает её эффективность.

«Мы впервые в республике нанесли красную сигнальную полосу на участке Караганда–Каркаралы, где ранее произошла серьёзная авария с пятью погибшими. С момента её появления там не зарегистрировано ни одного ДТП», — сообщил заместитель начальника областной полиции Жаскайрат Каиров.

Выявление проблемных участков и комплексные меры безопасности

Проверку республиканских и областных трасс проводили совместно полиция и специалисты "КазАвтоЖола". В Карагандинской области выделили семь наиболее аварийно-опасных участков, где вводятся дополнительные меры:

  • установка предупреждающих знаков;

  • новые элементы разметки, включая красные полосы;

  • усиленный патруль и контроль дорожного движения.

Цель этих мероприятий — снизить количество аварий и повысить осведомлённость водителей о потенциальных рисках.

Зимой — особый акцент на информирование водителей

С наступлением холодов и снегопадов риск ДТП возрастает. На трассах установили крупные информационные экраны, которые оперативно показывают сведения о погоде и дорожной ситуации.

Если в одном районе дорога закрывается, ограничения распространяются и на соседние направления, чтобы предотвратить скопление автомобилей в опасной зоне.

Электронные знаки скорости: автоматическая адаптация под погоду

По предложению полиции на отдельных участках внедрены электронные знаки, регулирующие скоростной режим в зависимости от погодных условий.

  • В обычных условиях максимальная скорость может достигать 140 км/ч.

  • При ухудшении погоды лимит снижается автоматически до 80–60 км/ч.

Эта мера направлена на предупреждение водителей о гололеде, снежных переметах и других опасностях на дороге, обеспечивая безопасное движение.

