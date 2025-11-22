С 22 декабря Beeline повышает тарифы - новые возможности за новую цену

С 22 декабря 2025 года пользователи стримингового сервиса BeeTV от Beeline столкнутся с изменениями в подписке «Sport». С одной стороны — расширение контента, с другой — рост стоимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.
Главное обновление пакета «Sport» — добавление эксклюзивного канала Setanta Sport KZ+. Теперь подписчики BeeTV получат доступ к самым популярным спортивным событиям без необходимости искать сторонние сервисы.
В прямом эфире будут доступны:
Футбол: матчи АПЛ (Англия), Ла Лиги (Испания) и Серии А (Италия)
Единоборства: турниры UFC
Автоспорт: гонки Формулы-1
Теннис: крупнейшие международные турниры
В компании отмечают, что цель обновления — собрать все ключевые спортивные события «в одном месте», сделав подписку универсальной для фанатов спорта.
С расширением контента приходит и увеличение абонентской платы. Новые тарифы вступают в силу с 22 декабря 2025 года:
Ежемесячная плата: 2 290 тенге
Ежесуточная плата: 87 тенге
Beeline объясняет повышение цен добавлением премиального контента и улучшением качества трансляций.
Больше спорта без лишних подписок
Любители АПЛ, UFC или Формулы-1 смогут смотреть все топ-события в рамках одной подписки.
Пересмотрите свой бюджет
Если у вас подключено автосписание, учтите, что ежемесячная сумма вырастет до 2 290 тенге.
Сделайте осознанный выбор
Если вы редко смотрите спортивные каналы или новые лиги вам неинтересны, возможно, имеет смысл отказаться от подписки или пересмотреть её актуальность по новой цене.
