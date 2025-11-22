С 22 декабря Beeline повышает тарифы - новые возможности за новую цену

С 22 декабря 2025 года пользователи стримингового сервиса BeeTV от Beeline столкнутся с изменениями в подписке «Sport». С одной стороны — расширение контента, с другой — рост стоимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на finratings.kz.

Фото: telegra.ph

Новый канал Setanta Sport KZ+ — все топ-события в одном месте

Главное обновление пакета «Sport» — добавление эксклюзивного канала Setanta Sport KZ+. Теперь подписчики BeeTV получат доступ к самым популярным спортивным событиям без необходимости искать сторонние сервисы.

В прямом эфире будут доступны:

Футбол: матчи АПЛ (Англия), Ла Лиги (Испания) и Серии А (Италия)

Единоборства: турниры UFC

Автоспорт: гонки Формулы-1

Теннис: крупнейшие международные турниры

В компании отмечают, что цель обновления — собрать все ключевые спортивные события «в одном месте», сделав подписку универсальной для фанатов спорта.

Рост стоимости подписки: что изменилось

С расширением контента приходит и увеличение абонентской платы. Новые тарифы вступают в силу с 22 декабря 2025 года:

Ежемесячная плата: 2 290 тенге

Ежесуточная плата: 87 тенге

Beeline объясняет повышение цен добавлением премиального контента и улучшением качества трансляций.

Что это значит для подписчиков