18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.66
597.44
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.11.2025, 17:35

МАГАТЭ включило Казахстан в Дальневосточную региональную группу: что изменится для страны

Новости Казахстана 0 388

Казахстан официально включён в Дальневосточную региональную группу Международного агентства по атомной энергии. Такое решение было принято на заседании совета управляющих МАГАТЭ и стало значимым шагом в направлении укрепления принципа суверенного равенства государств внутри структуры организации, сообщает Lada.kz. 

Фото: bloomberg.com
Фото: bloomberg.com

Новый этап сотрудничества с МАГАТЭ

Министерство иностранных дел РК подчеркнуло, что этот шаг открывает перед страной новые возможности. Теперь Казахстан сможет полноценно участвовать в работе руководящих органов агентства, влиять на принятие ключевых решений и активнее продвигать собственные инициативы в сфере ядерной безопасности и мирного атома.

Последствия резолюции 2023 года

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что вступление в новую региональную группу стало прямым результатом резолюции, которую Казахстан инициировал на Генеральной конференции МАГАТЭ 29 сентября 2023 года. Документ был направлен на обеспечение равного и справедливого представительства стран в органах агентства, согласно его уставу.

Это решение стало логичным продолжением усилий страны по укреплению международного сотрудничества в сфере ядерной энергии и выравниванию условий для всех государств-членов.

Подтверждение мирного курса Казахстана

МИД отметил, что включение в Дальневосточную группу является доказательством приверженности Астаны курсу на поддержание глобальной стабильности, укрепление режима ядерного разоружения и предотвращение распространения ядерного оружия.

Казахстан традиционно позиционирует себя как один из ключевых международных игроков в вопросах нераспространения, продолжая следовать линии, сформировавшейся после отказа страны от ядерного арсенала в начале 1990-х годов.

Вклад Казахстана в развитие мирного атома

Во внешнеполитическом ведомстве подчёркивают, что страна намерена и дальше вносить существенный вклад в развитие мирного использования атомной энергии. Речь идёт не только о планах строительства собственной атомной электростанции, но и о развитии научно-технического сотрудничества, безопасных ядерных технологий и продвижении международных стандартов транспарентности.

Казахстан видит свою роль в укреплении глобальных механизмов доверия и в повышении эффективности международных институтов, занимающихся вопросами атомной энергетики.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь