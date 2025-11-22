МАГАТЭ включило Казахстан в Дальневосточную региональную группу: что изменится для страны

Казахстан официально включён в Дальневосточную региональную группу Международного агентства по атомной энергии. Такое решение было принято на заседании совета управляющих МАГАТЭ и стало значимым шагом в направлении укрепления принципа суверенного равенства государств внутри структуры организации, сообщает Lada.kz.

Фото: bloomberg.com

Новый этап сотрудничества с МАГАТЭ

Министерство иностранных дел РК подчеркнуло, что этот шаг открывает перед страной новые возможности. Теперь Казахстан сможет полноценно участвовать в работе руководящих органов агентства, влиять на принятие ключевых решений и активнее продвигать собственные инициативы в сфере ядерной безопасности и мирного атома.

Последствия резолюции 2023 года

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что вступление в новую региональную группу стало прямым результатом резолюции, которую Казахстан инициировал на Генеральной конференции МАГАТЭ 29 сентября 2023 года. Документ был направлен на обеспечение равного и справедливого представительства стран в органах агентства, согласно его уставу.

Это решение стало логичным продолжением усилий страны по укреплению международного сотрудничества в сфере ядерной энергии и выравниванию условий для всех государств-членов.

Подтверждение мирного курса Казахстана

МИД отметил, что включение в Дальневосточную группу является доказательством приверженности Астаны курсу на поддержание глобальной стабильности, укрепление режима ядерного разоружения и предотвращение распространения ядерного оружия.

Казахстан традиционно позиционирует себя как один из ключевых международных игроков в вопросах нераспространения, продолжая следовать линии, сформировавшейся после отказа страны от ядерного арсенала в начале 1990-х годов.

Вклад Казахстана в развитие мирного атома

Во внешнеполитическом ведомстве подчёркивают, что страна намерена и дальше вносить существенный вклад в развитие мирного использования атомной энергии. Речь идёт не только о планах строительства собственной атомной электростанции, но и о развитии научно-технического сотрудничества, безопасных ядерных технологий и продвижении международных стандартов транспарентности.

Казахстан видит свою роль в укреплении глобальных механизмов доверия и в повышении эффективности международных институтов, занимающихся вопросами атомной энергетики.