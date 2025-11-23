ГПХ отменяют: как изменятся зарплаты, отпуска и пенсии казахстанцев

В Казахстане депутаты Мажилиса одобрили законопроект, который ограничивает использование гражданско-правовых договоров (ГПХ) там, где между сторонами фактически существуют трудовые отношения. Нововведение затрагивает как работодателей, так и сотрудников, формируя новые правила игры на рынке труда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
По словам юриста Нурлана Жанабаева, отказ от ГПХ в случаях, когда отношения по сути трудовые, позволит снизить риски для компаний.
Снижение проверок и штрафов: правильно оформленные трудовые договоры уменьшают вероятность штрафов со стороны инспекции труда. Юрист отмечает: «Меньше головной боли, меньше штрафов, меньше споров».
Прозрачность и предсказуемость: официальное оформление рабочего времени, обязанностей и отпусков помогает избежать судебных исков со стороны работников.
Дополнительные расходы: переход на трудовой договор требует выплаты всех социальных гарантий — оплачиваемого отпуска, больничного, пенсионных и социальных взносов, а также соблюдения норм охраны труда.
Больше бумажной работы: компаниям нужно будет пересматривать старые договоры и обновлять штатное расписание.
Таким образом, для бизнеса нововведение означает больше формальных обязательств, но меньший риск конфликтов и санкций.
Переход от ГПХ к трудовому договору открывает работникам новые возможности и гарантии.
Социальные права: оплачиваемый отпуск, больничные, пенсионные и социальные взносы.
Финансовая прозрачность: работник точно знает размер зарплаты, даты выплат и какие отчисления производятся.
Легкость защиты прав: в случае нарушения условий договора теперь проще доказать свою правоту и защитить интересы.
Нурлан Жанабаев подчеркнул, что трудовой договор обеспечивает больше стабильности и возможности отстаивать свои права.
Некоторые сотрудники делятся опытом работы по ГПХ и отмечают как удобства, так и недостатки.
Гибкость и дистанционная работа: Айгуль Дауылбаева, работавшая по ГПХ более трех лет, отмечает удобство работы из дома и отсутствие необходимости ежедневно ездить в офис.
Отсутствие социальных гарантий: при этом годы работы не учитываются в трудовом стаже, нет оплачиваемого отпуска и больничных.
Удобство для родителей и дополнительного дохода: Гульнар Досымшалова оформлялась по ГПХ во время декретного отпуска, чтобы совмещать уход за ребенком с заработком.
Последствия отсутствия соцвыплат: отсутствие пенсионных взносов и медицинского страхования может стать проблемой при оформлении второго декретного отпуска или выходе на пенсию.
Таким образом, ГПХ дает гибкость, но лишает стабильных гарантий.
19 ноября депутаты Мажилиса рассмотрели и одобрили законопроект о регулировании трудоустройства. Одной из ключевых норм стало частичное запрещение договоров ГПХ в случаях, когда отношения между сторонами являются трудовыми.
Депутат Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что многие работодатели используют ГПХ для экономии на социальных гарантиях. Такие сотрудники лишены оплачиваемого отпуска, больничных, пенсионных взносов и медицинского страхования, что делает их положение уязвимым.
Комментарии0 комментарий(ев)