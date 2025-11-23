ГПХ отменяют: как изменятся зарплаты, отпуска и пенсии казахстанцев

В Казахстане депутаты Мажилиса одобрили законопроект, который ограничивает использование гражданско-правовых договоров (ГПХ) там, где между сторонами фактически существуют трудовые отношения. Нововведение затрагивает как работодателей, так и сотрудников, формируя новые правила игры на рынке труда, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: gov.kz

Изменения для работодателей: меньше рисков, больше обязанностей

По словам юриста Нурлана Жанабаева, отказ от ГПХ в случаях, когда отношения по сути трудовые, позволит снизить риски для компаний.

Снижение проверок и штрафов : правильно оформленные трудовые договоры уменьшают вероятность штрафов со стороны инспекции труда. Юрист отмечает: «Меньше головной боли, меньше штрафов, меньше споров».

Прозрачность и предсказуемость : официальное оформление рабочего времени, обязанностей и отпусков помогает избежать судебных исков со стороны работников.

Дополнительные расходы : переход на трудовой договор требует выплаты всех социальных гарантий — оплачиваемого отпуска, больничного, пенсионных и социальных взносов, а также соблюдения норм охраны труда.

Больше бумажной работы: компаниям нужно будет пересматривать старые договоры и обновлять штатное расписание.

Таким образом, для бизнеса нововведение означает больше формальных обязательств, но меньший риск конфликтов и санкций.

Изменения для работников: защита и социальные гарантии

Переход от ГПХ к трудовому договору открывает работникам новые возможности и гарантии.

Социальные права : оплачиваемый отпуск, больничные, пенсионные и социальные взносы.

Финансовая прозрачность : работник точно знает размер зарплаты, даты выплат и какие отчисления производятся.

Легкость защиты прав: в случае нарушения условий договора теперь проще доказать свою правоту и защитить интересы.

Нурлан Жанабаев подчеркнул, что трудовой договор обеспечивает больше стабильности и возможности отстаивать свои права.

Опыт работы по ГПХ: плюсы и минусы

Некоторые сотрудники делятся опытом работы по ГПХ и отмечают как удобства, так и недостатки.

Гибкость и дистанционная работа : Айгуль Дауылбаева, работавшая по ГПХ более трех лет, отмечает удобство работы из дома и отсутствие необходимости ежедневно ездить в офис.

Отсутствие социальных гарантий : при этом годы работы не учитываются в трудовом стаже, нет оплачиваемого отпуска и больничных.

Удобство для родителей и дополнительного дохода : Гульнар Досымшалова оформлялась по ГПХ во время декретного отпуска, чтобы совмещать уход за ребенком с заработком.

Последствия отсутствия соцвыплат: отсутствие пенсионных взносов и медицинского страхования может стать проблемой при оформлении второго декретного отпуска или выходе на пенсию.

Таким образом, ГПХ дает гибкость, но лишает стабильных гарантий.

Почему законопроект стал необходимым

19 ноября депутаты Мажилиса рассмотрели и одобрили законопроект о регулировании трудоустройства. Одной из ключевых норм стало частичное запрещение договоров ГПХ в случаях, когда отношения между сторонами являются трудовыми.

Депутат Асхат Аймагамбетов подчеркнул, что многие работодатели используют ГПХ для экономии на социальных гарантиях. Такие сотрудники лишены оплачиваемого отпуска, больничных, пенсионных взносов и медицинского страхования, что делает их положение уязвимым.