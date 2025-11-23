18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
22.11.2025, 20:20

Смех со смертельным исходом: веселящий газ и «карбик» захватывают Казахстан

Новости Казахстана 0 439

В Казахстане набирает популярность опасное «развлечение» среди подростков и молодежи — вдыхание веселящего газа и жидкостей для очистки карбюраторов. Эксперты предупреждают, что это может стать первым шагом к зависимости и серьёзным проблемам со здоровьем. Корреспондент Kazinform разобрался, чем опасны такие игры, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Химическая угроза: состав «карбика»

Жидкости для очистки карбюраторов содержат множество токсичных веществ: ацетон, толуол, углекислый газ, этилбензол и спирт. В химических лабораториях использование бензола, толуола и ацетона строго регулируется, однако подростки вдыхают их безо всякой защиты.

«Толуол — наиболее вредный компонент. Люди вдыхают смесь бутана, пропана и углекислого газа, что сильно загрязняет дыхательные пути. Даже низкие концентрации ароматических углеводородов влияют на организм, а здесь их доля многократно выше», — пояснила заведующая кафедрой химии и пищевой технологии Актюбинского регионального университета Самал Дузелбаева.

Веселящий газ (оксид азота) — бесцветный газ с сладковатым запахом, используемый в пищевой промышленности для аэрозолей и кремов. В чистом виде он опасен и вызывает отравление. При попадании в организм газ снижает насыщение крови кислородом, что ведет к гипоксии и проблемам с дыханием.

Как воздействует газ на организм

Вдыхание токсичных веществ поражает не только дыхательные пути, но и кровеносную систему. Нарушается обмен глюкозы в крови, снижается кислородная емкость, появляются одышка и гипоксия.

Наркологи предупреждают: несколько минут эйфории и смеха могут обернуться тяжелыми, порой необратимыми последствиями.

«Веселящий газ расслабляет мышцы, создает состояние легкой опьяненности. Эффект проходит быстро, поэтому молодежь использует его снова и снова. Уже после одного вдыхания человек теряет ориентацию, ухудшается слух и зрение, речь становится нечеткой. При регулярном употреблении формируется зависимость, развиваются депрессия и раздражительность, повреждаются органы и ткани», — рассказала нарколог Актюбинского областного центра психического здоровья Жанар Тотаева.

От любопытства до зависимости

Токсикомания у подростков развивается постепенно. Сначала — «любопытство», затем — регулярное употребление, а потом — стойкая зависимость.

«Подростки начинают с любопытства, затем появляются галлюцинации, головные боли, тошнота, одышка, воспаление кожи вокруг носа и рта. Постоянный запах на теле легко выдает зависимого. Настроение нестабильно, развивается депрессия. Длительное вдыхание повреждает печень, почки и легкие, нарушает кровообращение», — уточнила Жанар Тотаева.

По словам специалистов, лечение требует длительного пребывания в психиатрических центрах и комплексной терапии.

Продажа и контроль: меры полиции

Веселящий газ сегодня можно свободно купить в ночных клубах и через интернет. Один литровый баллон в Актобе стоит около 18 тысяч тенге, двухлитровый — 30 тысяч. Работают даже сервисы доставки до дома.

С наступающего года вступит в силу закон, который позволит наказывать продавцов веселящего газа. Пока же жидкости для очистки карбюраторов остаются доступными в магазинах автотоваров от 500 тенге.

«В этом году было изъято более 490 кг наркотических веществ, включая марихуану и синтетические наркотики. Проводится работа по блокировке интернет-каналов распространения», — сообщил начальник отдела по борьбе с наркопреступлениями Актюбинского областного управления полиции Азамат Кияшев.

Работа с молодежью и профилактика

В области психического здоровья состоят на учете 1553 человека с зависимостью, из которых большинство — мужчины. В школах, колледжах и университетах проводится разъяснительная работа.

«Даже люди, ранее осужденные за наркопреступления, участвуют во встречах, рассказывают о своих ошибках и предостерегают молодежь», — отмечают специалисты.

Министерство внутренних дел сообщает, что более 60 подростков уже были привлечены к уголовной ответственности за наркопреступления. Родителям советуют следить за кругом общения детей и их активностью в соцсетях и мессенджерах.

