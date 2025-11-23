18+
23.11.2025, 06:46

Лучший голос Азии: названа победительница Silk Way Star

Новости Казахстана 0 645

В Астане подвели итоги первого азиатского вокального проекта Silk Way Star, который завершился ярким финалом и прямой трансляцией для миллионов зрителей. Победу в конкурсе одержала артистка из Монголии Мишель Джозеф, сообщил корреспондент Tengrinews.kz. Итоги озвучил известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, передает Lada.kz. 

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform
Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Кто такая Мишель Джозеф

Монгольская исполнительница уже давно известна на азиатской сцене. Она выступает как певица и автор песен, сочетая в своём творчестве:

  • элементы традиционного монгольского уртын дуу — протяжных народных песен;

  • современное звучание в жанрах поп, R&B и фанк;

  • вокальные композиции на монгольском и английском языках.

Такое необычное смешение стилей делает её одной из самых самобытных артисток региона.

География трансляции: шоу смотрели во всей Азии

Финал Silk Way Star транслировался в прямом эфире на телеканале Jibek Joly. Кроме того, шоу показывают в числе ключевых партнёров:

  • Space TV — Азербайджан

  • «Сафина» — Таджикистан

  • «Музыка» и «Маданият» — Кыргызстан

  • UBS и «АИСТ Глобал» — Монголия

  • Zor TV — Узбекистан

  • Georgian Times — Грузия

Проект стал одним из самых масштабных международных телесобытий года.

Финалисты: семь стран, одна сцена

В решающем этапе выступили семь участников, представляющих разные уголки Азии:

  • Язмин Азиз — Малайзия

  • Мадинабону Адылова — Узбекистан

  • Мишель Джозеф — Монголия

  • Автандил Абесламидзе — Грузия

  • ALEM — Казахстан

  • Саро Геворгян — Армения

  • Чжан Хэ Сюань — Китай

Каждый из артистов представил по нескольку номеров, демонстрируя вокальные возможности и сценическое мастерство.

Как выбирали победителя

Победитель первого сезона определялся по комбинированной системе оценки:

  • 50% — решение профессионального жюри;

  • 50% — результаты онлайн-голосования зрителей.

Такой формат позволил учесть мнение как специалистов, так и широкой аудитории.

О проекте

Инициатива Silk Way Star была реализована в рамках сотрудничества между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG). Проект стал новой площадкой для развития культурного обмена и продвижения талантов в странах Азии.

