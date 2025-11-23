Лучший голос Азии: названа победительница Silk Way Star

В Астане подвели итоги первого азиатского вокального проекта Silk Way Star, который завершился ярким финалом и прямой трансляцией для миллионов зрителей. Победу в конкурсе одержала артистка из Монголии Мишель Джозеф, сообщил корреспондент Tengrinews.kz. Итоги озвучил известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, передает Lada.kz.
Монгольская исполнительница уже давно известна на азиатской сцене. Она выступает как певица и автор песен, сочетая в своём творчестве:
элементы традиционного монгольского уртын дуу — протяжных народных песен;
современное звучание в жанрах поп, R&B и фанк;
вокальные композиции на монгольском и английском языках.
Такое необычное смешение стилей делает её одной из самых самобытных артисток региона.
Финал Silk Way Star транслировался в прямом эфире на телеканале Jibek Joly. Кроме того, шоу показывают в числе ключевых партнёров:
Space TV — Азербайджан
«Сафина» — Таджикистан
«Музыка» и «Маданият» — Кыргызстан
UBS и «АИСТ Глобал» — Монголия
Zor TV — Узбекистан
Georgian Times — Грузия
Проект стал одним из самых масштабных международных телесобытий года.
В решающем этапе выступили семь участников, представляющих разные уголки Азии:
Язмин Азиз — Малайзия
Мадинабону Адылова — Узбекистан
Мишель Джозеф — Монголия
Автандил Абесламидзе — Грузия
ALEM — Казахстан
Саро Геворгян — Армения
Чжан Хэ Сюань — Китай
Каждый из артистов представил по нескольку номеров, демонстрируя вокальные возможности и сценическое мастерство.
Победитель первого сезона определялся по комбинированной системе оценки:
50% — решение профессионального жюри;
50% — результаты онлайн-голосования зрителей.
Такой формат позволил учесть мнение как специалистов, так и широкой аудитории.
Инициатива Silk Way Star была реализована в рамках сотрудничества между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG). Проект стал новой площадкой для развития культурного обмена и продвижения талантов в странах Азии.
