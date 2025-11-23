Лучший голос Азии: названа победительница Silk Way Star

В Астане подвели итоги первого азиатского вокального проекта Silk Way Star, который завершился ярким финалом и прямой трансляцией для миллионов зрителей. Победу в конкурсе одержала артистка из Монголии Мишель Джозеф, сообщил корреспондент Tengrinews.kz . Итоги озвучил известный казахстанский певец Димаш Кудайберген, передает Lada.kz.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Кто такая Мишель Джозеф

Монгольская исполнительница уже давно известна на азиатской сцене. Она выступает как певица и автор песен, сочетая в своём творчестве:

элементы традиционного монгольского уртын дуу — протяжных народных песен;

современное звучание в жанрах поп , R&B и фанк ;

вокальные композиции на монгольском и английском языках.

Такое необычное смешение стилей делает её одной из самых самобытных артисток региона.

География трансляции: шоу смотрели во всей Азии

Финал Silk Way Star транслировался в прямом эфире на телеканале Jibek Joly. Кроме того, шоу показывают в числе ключевых партнёров:

Space TV — Азербайджан

«Сафина» — Таджикистан

«Музыка» и «Маданият» — Кыргызстан

UBS и «АИСТ Глобал» — Монголия

Zor TV — Узбекистан

Georgian Times — Грузия

Проект стал одним из самых масштабных международных телесобытий года.

Финалисты: семь стран, одна сцена

В решающем этапе выступили семь участников, представляющих разные уголки Азии:

Язмин Азиз — Малайзия

Мадинабону Адылова — Узбекистан

Мишель Джозеф — Монголия

Автандил Абесламидзе — Грузия

ALEM — Казахстан

Саро Геворгян — Армения

Чжан Хэ Сюань — Китай

Каждый из артистов представил по нескольку номеров, демонстрируя вокальные возможности и сценическое мастерство.

Как выбирали победителя

Победитель первого сезона определялся по комбинированной системе оценки:

50% — решение профессионального жюри ;

50% — результаты онлайн-голосования зрителей.

Такой формат позволил учесть мнение как специалистов, так и широкой аудитории.

О проекте

Инициатива Silk Way Star была реализована в рамках сотрудничества между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан и Медиакорпорацией Китая China Media Group (CMG). Проект стал новой площадкой для развития культурного обмена и продвижения талантов в странах Азии.