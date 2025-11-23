18+
23.11.2025, 07:11

Эмоциональные слова в адрес полицейского обернулись для казахстанца реальным сроком

Новости Казахстана 0 941

В Астане случайное высказывание в адрес полицейского превратился для местного жителя в серьёзное наказание. Мужчина получил год ограничения свободы за угрозу представителю власти, совершённую на эмоциях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

Инцидент: фраза, которая стоила свободы

15 июля 2025 года сотрудники полиции остановили мужчину, известного в материалах дела как К., и потребовали пройти в районное управление для разбирательства. Мужчине это не понравилось. На эмоциональном порыве он бросил полицейскому угрозу применения насилия.

В суде К. не стал отрицать сказанное. Его слова были подтверждены показаниями полицейского и материалами уголовного дела. Действия мужчины квалифицировали по статье 380 часть 1 УК РК — «Угроза представителю власти».

Процесс: прокурор против обвиняемого

Прокурор настаивал на назначении ограничения свободы, тогда как сам К. признал вину, выразил раскаяние и просил о штрафе.

Закон предусматривает широкий диапазон наказаний по этой статье — от денежного штрафа до двух лет лишения свободы. Суд учёл:

  • признание вины;

  • отсутствие судимости;

  • раскаяние обвиняемого;

  • отсутствие отягчающих обстоятельств.

Что значит «ограничение свободы» на практике

Год ограничения свободы — это не колония, но и не обычная подписка о невыезде. Осуждённый проживает дома, но находится под строгим надзором и обязан соблюдать ряд условий:

  • не менять место жительства и работы без уведомления;

  • не выезжать за пределы города;

  • не посещать места, запрещённые судом;

  • часто — находиться дома в определённые часы.

Любое нарушение этих правил может привести к ужесточению наказания вплоть до реального лишения свободы.

