Система дала сбой: почему Казахстан может остаться без электричества

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило критические проблемы в казахстанской электроэнергетике, которые могут привести к дефициту мощности и росту тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В этом году АЗРК провело анализ состояния конкуренции в электроэнергетической отрасли. Основные проблемы выявлены в работе механизма Единого закупщика (ЕЗ) и организации рынка мощности.
При создании ЕЗ не был предусмотрен механизм гарантированной закупки электроэнергии базовых мощностей, работающих на угле. Это ключевой фактор для привлечения инвестиций в новые станции. В ведомстве привели пример трёх несостоявшихся тендеров на строительство электростанций в Экибастузе (май, август, октябрь 2025 года).
Рынок мощности, который должен стимулировать инвестиции через гарантированный возврат вложенных средств, оказался малоэффективным: с 2019 по 2024 год прирост составил всего 0,7% (129 МВт).
АЗРК отметило, что при внедрении ЕЗ около 29% генерации осталось вне его контроля. Это внутригрупповые поставки крупных холдингов (ERG, Kazzinc, Qarmet) и балансирующий рынок.
36% генерации ЕЗ реализует через энергоснабжающие организации (ЭСО) по льготным тарифам для населения, малого и среднего бизнеса, бюджетных организаций.
Оставшиеся 35% электроэнергии поставляются оптовым потребителям, которые платят больше и фактически субсидируют других.
Из-за этого тарифы для оптовиков растут: в 2024 году цена увеличилась на 37% — до 25,33 тенге за кВт·ч, а к июлю 2025 года средний уровень достиг 31 тенге за кВт·ч. Ежемесячно по меньшей мере 1% оптовых потребителей переходят на розничные тарифы. Например, крупнейший промышленный потребитель Павлодарский НХЗ сделал это с октября 2025 года.
С момента запуска механизма ЕЗ число монопольных операторов выросло с трёх до шести. При этом тарифы регулируются только у половины из них, что снизило цены на регулируемую часть на 75%.
Нерегулируемые доходы оставшихся трёх операторов (импорт, централизованные торги мощностью, балансирующий рынок) увеличивают расходы оптовых покупателей ЕЗ.
За шесть лет «РФЦ по поддержке ВИЭ» при Минэнерго аккумулировал неиспользованные средства потребителей и заработал на депозитах более 12 млрд тенге.
С 2022 по 2026 год прогнозировался профицит электроэнергии, однако с 2022 года ежегодно фиксируется дефицит на уровне 1,8%.
АЗРК связывает это с некачественным прогнозированием:
Объем потребления формируется на основе предложений оптовиков и госорганов.
Отсутствует эффективная эконометрическая модель, учитывающая рост ВВП, промышленности, электромобилей и климатические изменения.
Это тормозит привлечение инвестиций и создает риск дефицита электроэнергии в будущем.
Агентство подготовило проект дорожной карты, включающий:
Включение промышленной генерации в систему ЕЗ.
Установление гарантий выкупа электроэнергии.
Пересмотр модели рынка мощности для повышения инвестиционной привлекательности.
Усиление контроля за тарифами монопольных операторов.
Внедрение эконометрических моделей для прогнозирования баланса мощности и потребления.
Проект направлен в уполномоченные органы для согласования и утверждения.
