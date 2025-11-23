Система дала сбой: почему Казахстан может остаться без электричества

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило критические проблемы в казахстанской электроэнергетике, которые могут привести к дефициту мощности и росту тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock

Системные сбои Единого закупщика и рынка мощности

В этом году АЗРК провело анализ состояния конкуренции в электроэнергетической отрасли. Основные проблемы выявлены в работе механизма Единого закупщика (ЕЗ) и организации рынка мощности.

При создании ЕЗ не был предусмотрен механизм гарантированной закупки электроэнергии базовых мощностей, работающих на угле. Это ключевой фактор для привлечения инвестиций в новые станции. В ведомстве привели пример трёх несостоявшихся тендеров на строительство электростанций в Экибастузе (май, август, октябрь 2025 года).

Рынок мощности, который должен стимулировать инвестиции через гарантированный возврат вложенных средств, оказался малоэффективным: с 2019 по 2024 год прирост составил всего 0,7% (129 МВт).

Неравномерное распределение электроэнергии и рост цен

АЗРК отметило, что при внедрении ЕЗ около 29% генерации осталось вне его контроля. Это внутригрупповые поставки крупных холдингов (ERG, Kazzinc, Qarmet) и балансирующий рынок.

36% генерации ЕЗ реализует через энергоснабжающие организации (ЭСО) по льготным тарифам для населения, малого и среднего бизнеса, бюджетных организаций.

Оставшиеся 35% электроэнергии поставляются оптовым потребителям, которые платят больше и фактически субсидируют других.

Из-за этого тарифы для оптовиков растут: в 2024 году цена увеличилась на 37% — до 25,33 тенге за кВт·ч, а к июлю 2025 года средний уровень достиг 31 тенге за кВт·ч. Ежемесячно по меньшей мере 1% оптовых потребителей переходят на розничные тарифы. Например, крупнейший промышленный потребитель Павлодарский НХЗ сделал это с октября 2025 года.

Рост числа монополий и неэффективное регулирование

С момента запуска механизма ЕЗ число монопольных операторов выросло с трёх до шести. При этом тарифы регулируются только у половины из них, что снизило цены на регулируемую часть на 75%.

Нерегулируемые доходы оставшихся трёх операторов (импорт, централизованные торги мощностью, балансирующий рынок) увеличивают расходы оптовых покупателей ЕЗ.

За шесть лет «РФЦ по поддержке ВИЭ» при Минэнерго аккумулировал неиспользованные средства потребителей и заработал на депозитах более 12 млрд тенге.

Неверные прогнозы и постоянный дефицит мощности

С 2022 по 2026 год прогнозировался профицит электроэнергии, однако с 2022 года ежегодно фиксируется дефицит на уровне 1,8%.

АЗРК связывает это с некачественным прогнозированием:

Объем потребления формируется на основе предложений оптовиков и госорганов.

Отсутствует эффективная эконометрическая модель, учитывающая рост ВВП, промышленности, электромобилей и климатические изменения.

Это тормозит привлечение инвестиций и создает риск дефицита электроэнергии в будущем.

Рекомендации АЗРК: что нужно изменить

Агентство подготовило проект дорожной карты, включающий:

Включение промышленной генерации в систему ЕЗ. Установление гарантий выкупа электроэнергии. Пересмотр модели рынка мощности для повышения инвестиционной привлекательности. Усиление контроля за тарифами монопольных операторов. Внедрение эконометрических моделей для прогнозирования баланса мощности и потребления.

Проект направлен в уполномоченные органы для согласования и утверждения.