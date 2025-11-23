18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.11.2025, 07:51

Система дала сбой: почему Казахстан может остаться без электричества

Новости Казахстана

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило критические проблемы в казахстанской электроэнергетике, которые могут привести к дефициту мощности и росту тарифов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Системные сбои Единого закупщика и рынка мощности

В этом году АЗРК провело анализ состояния конкуренции в электроэнергетической отрасли. Основные проблемы выявлены в работе механизма Единого закупщика (ЕЗ) и организации рынка мощности.

  • При создании ЕЗ не был предусмотрен механизм гарантированной закупки электроэнергии базовых мощностей, работающих на угле. Это ключевой фактор для привлечения инвестиций в новые станции. В ведомстве привели пример трёх несостоявшихся тендеров на строительство электростанций в Экибастузе (май, август, октябрь 2025 года).

  • Рынок мощности, который должен стимулировать инвестиции через гарантированный возврат вложенных средств, оказался малоэффективным: с 2019 по 2024 год прирост составил всего 0,7% (129 МВт).

Неравномерное распределение электроэнергии и рост цен

АЗРК отметило, что при внедрении ЕЗ около 29% генерации осталось вне его контроля. Это внутригрупповые поставки крупных холдингов (ERG, Kazzinc, Qarmet) и балансирующий рынок.

  • 36% генерации ЕЗ реализует через энергоснабжающие организации (ЭСО) по льготным тарифам для населения, малого и среднего бизнеса, бюджетных организаций.

  • Оставшиеся 35% электроэнергии поставляются оптовым потребителям, которые платят больше и фактически субсидируют других.

Из-за этого тарифы для оптовиков растут: в 2024 году цена увеличилась на 37% — до 25,33 тенге за кВт·ч, а к июлю 2025 года средний уровень достиг 31 тенге за кВт·ч. Ежемесячно по меньшей мере 1% оптовых потребителей переходят на розничные тарифы. Например, крупнейший промышленный потребитель Павлодарский НХЗ сделал это с октября 2025 года.

Рост числа монополий и неэффективное регулирование

С момента запуска механизма ЕЗ число монопольных операторов выросло с трёх до шести. При этом тарифы регулируются только у половины из них, что снизило цены на регулируемую часть на 75%.

  • Нерегулируемые доходы оставшихся трёх операторов (импорт, централизованные торги мощностью, балансирующий рынок) увеличивают расходы оптовых покупателей ЕЗ.

  • За шесть лет «РФЦ по поддержке ВИЭ» при Минэнерго аккумулировал неиспользованные средства потребителей и заработал на депозитах более 12 млрд тенге.

Неверные прогнозы и постоянный дефицит мощности

С 2022 по 2026 год прогнозировался профицит электроэнергии, однако с 2022 года ежегодно фиксируется дефицит на уровне 1,8%.

АЗРК связывает это с некачественным прогнозированием:

  • Объем потребления формируется на основе предложений оптовиков и госорганов.

  • Отсутствует эффективная эконометрическая модель, учитывающая рост ВВП, промышленности, электромобилей и климатические изменения.

  • Это тормозит привлечение инвестиций и создает риск дефицита электроэнергии в будущем.

Рекомендации АЗРК: что нужно изменить

Агентство подготовило проект дорожной карты, включающий:

  1. Включение промышленной генерации в систему ЕЗ.

  2. Установление гарантий выкупа электроэнергии.

  3. Пересмотр модели рынка мощности для повышения инвестиционной привлекательности.

  4. Усиление контроля за тарифами монопольных операторов.

  5. Внедрение эконометрических моделей для прогнозирования баланса мощности и потребления.

Проект направлен в уполномоченные органы для согласования и утверждения.

