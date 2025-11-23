18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
23.11.2025, 08:58

Больничный онлайн и 25 МРП: что реально изменилось в Казахстане

Новости Казахстана 0 727

Осенью и зимой количество больничных возрастает — грипп, вирусные инфекции, сезонные простуды. Важно понимать, как правильно оплачивать и отражать больничные листы, чтобы избежать ошибок и недоразумений, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что такое больничный и кто его получает

Согласно статье 133 Трудового кодекса РК, работодатель обязан выплачивать сотрудникам социальное пособие по временной нетрудоспособности за счет собственных средств.

Основанием для выплаты является Лист о временной нетрудоспособности (больничный), выданный медицинской организацией в установленном порядке.

Важно различать два документа:

  • Лист о временной нетрудоспособности — дает право на оплату больничного и временное освобождение от работы.

  • Справка о временной нетрудоспособности — подтверждает факт болезни и законность отсутствия на работе, но не дает права на пособие.

Пример: если работник предоставил только справку, его отсутствие будет законным, но зарплата за этот день не начисляется.

Когда оформляется больничный

Больничный выдается в следующих случаях:

  1. Острые или обострение хронических заболеваний

  2. Травмы и отравления

  3. Искусственное прерывание беременности

  4. Уход за больным ребенком

  5. Беременность и роды

  6. Усыновление новорожденного

  7. Долечивание в санаторно-курортных учреждениях

  8. Карантин

  9. Ортопедическое протезирование

Когда больничный не выдается

Согласно правилам, больничный не оформляется:

  • Для прохождения медицинских обследований по направлению военных органов

  • Для лиц под стражей или административным арестом

  • Для лечения хронических заболеваний без обострения в амбулаторных условиях

  • Если нет признаков временной нетрудоспособности

В таких случаях выдается выписка из медицинской карты.

Совместительство и больничный

Если сотрудник работает в нескольких местах:

  • Больничный выдается по основному месту работы

  • На другие места работы предоставляются копии, заверенные медицинской организацией

  • Ограничение пособия в 25 МРП действует отдельно на каждое место работы

Как рассчитывается пособие

Размер пособия определяется по формуле: Средний дневной заработок × количество рабочих дней нетрудоспособности.

Пример 1:
Работник болел с 9 по 24 января, средний дневной заработок — 9 450 тг, количество рабочих дней — 12. Общая сумма пособия: 9 450 × 12 = 113 400 тг. Однако максимальное пособие за месяц — 25 МРП × 3 932 тг = 98 300 тг. Таким образом, работнику выплатят 98 300 тг, то есть на 15 100 тг меньше из-за ограничения.

Пример 2:
Работник заболел с 23 января по 7 февраля, всего 12 рабочих дней, средний дневной заработок — 9 450 тг. Расчет ведется отдельно по месяцам. В январе пришлось 7 рабочих дней, сумма пособия составила 7 × 9 450 = 66 150 тг, во февральских 5 рабочих дней сумма составила 5 × 9 450 = 47 250 тг. Обе суммы не превышают лимит 25 МРП, поэтому сотрудник получил полное пособие за оба месяца.

Совет: если болезнь начинается в конце месяца и продолжается в следующем, пособие не «урезается».

Электронный больничный с 2025 года

В 2025 году в Казахстане внедряется электронный формат больничных, чтобы ускорить процесс и снизить бюрократию.

Преимущества:

  • Быстрое оформление и получение

  • Меньше ошибок и подделок

  • Снижение затрат на бумажный документооборот

  • Интеграция с системами здравоохранения и трудовых отношений

  • Прозрачность и контроль для работодателей

Как работает электронный больничный:

  1. Пациент обращается к врачу (очно, онлайн или вызов на дом)

  2. Медицинская система фиксирует данные о нетрудоспособности

  3. Врач закрывает больничный и ставит электронную подпись

  4. Информация передается в Единую систему учета трудовых договоров

  5. Работодатель получает уведомление о начале или продлении больничного (с согласия работника)

Пока система работает параллельно с бумажными больничными, чтобы работодатели и пациенты могли адаптироваться.

0
0
0
