Больничный онлайн и 25 МРП: что реально изменилось в Казахстане

Осенью и зимой количество больничных возрастает — грипп, вирусные инфекции, сезонные простуды. Важно понимать, как правильно оплачивать и отражать больничные листы, чтобы избежать ошибок и недоразумений, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.
Согласно статье 133 Трудового кодекса РК, работодатель обязан выплачивать сотрудникам социальное пособие по временной нетрудоспособности за счет собственных средств.
Основанием для выплаты является Лист о временной нетрудоспособности (больничный), выданный медицинской организацией в установленном порядке.
Важно различать два документа:
Лист о временной нетрудоспособности — дает право на оплату больничного и временное освобождение от работы.
Справка о временной нетрудоспособности — подтверждает факт болезни и законность отсутствия на работе, но не дает права на пособие.
Пример: если работник предоставил только справку, его отсутствие будет законным, но зарплата за этот день не начисляется.
Больничный выдается в следующих случаях:
Острые или обострение хронических заболеваний
Травмы и отравления
Искусственное прерывание беременности
Уход за больным ребенком
Беременность и роды
Усыновление новорожденного
Долечивание в санаторно-курортных учреждениях
Карантин
Ортопедическое протезирование
Согласно правилам, больничный не оформляется:
Для прохождения медицинских обследований по направлению военных органов
Для лиц под стражей или административным арестом
Для лечения хронических заболеваний без обострения в амбулаторных условиях
Если нет признаков временной нетрудоспособности
В таких случаях выдается выписка из медицинской карты.
Если сотрудник работает в нескольких местах:
Больничный выдается по основному месту работы
На другие места работы предоставляются копии, заверенные медицинской организацией
Ограничение пособия в 25 МРП действует отдельно на каждое место работы
Размер пособия определяется по формуле: Средний дневной заработок × количество рабочих дней нетрудоспособности.
Пример 1:
Работник болел с 9 по 24 января, средний дневной заработок — 9 450 тг, количество рабочих дней — 12. Общая сумма пособия: 9 450 × 12 = 113 400 тг. Однако максимальное пособие за месяц — 25 МРП × 3 932 тг = 98 300 тг. Таким образом, работнику выплатят 98 300 тг, то есть на 15 100 тг меньше из-за ограничения.
Пример 2:
Работник заболел с 23 января по 7 февраля, всего 12 рабочих дней, средний дневной заработок — 9 450 тг. Расчет ведется отдельно по месяцам. В январе пришлось 7 рабочих дней, сумма пособия составила 7 × 9 450 = 66 150 тг, во февральских 5 рабочих дней сумма составила 5 × 9 450 = 47 250 тг. Обе суммы не превышают лимит 25 МРП, поэтому сотрудник получил полное пособие за оба месяца.
Совет: если болезнь начинается в конце месяца и продолжается в следующем, пособие не «урезается».
В 2025 году в Казахстане внедряется электронный формат больничных, чтобы ускорить процесс и снизить бюрократию.
Быстрое оформление и получение
Меньше ошибок и подделок
Снижение затрат на бумажный документооборот
Интеграция с системами здравоохранения и трудовых отношений
Прозрачность и контроль для работодателей
Пациент обращается к врачу (очно, онлайн или вызов на дом)
Медицинская система фиксирует данные о нетрудоспособности
Врач закрывает больничный и ставит электронную подпись
Информация передается в Единую систему учета трудовых договоров
Работодатель получает уведомление о начале или продлении больничного (с согласия работника)
Пока система работает параллельно с бумажными больничными, чтобы работодатели и пациенты могли адаптироваться.
Комментарии0 комментарий(ев)