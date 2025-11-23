Развернули на границе: казахстанец потерял 1,5 миллиона из‑за неснятого запрета на выезд

Турист из Казахстана потерял 1,5 миллиона тенге из‑за неожиданного препятствия на границе: прямо перед вылетом пограничники развернули его обратно. Причина — неснятый запрет на выезд, который частный судебный исполнитель не успел убрать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel .

Фото: gov.kz

Что произошло

По словам очевидцев, турист прошёл регистрацию на рейс, но уже на паспортном контроле его вернули обратно.

"Мы потеряли 1 500 000 тенге. Турист прошёл регистрацию, но его развернули на паспортном контроле. Проблема та же, что и каждый год: частный судебный исполнитель не снял запрет на выезд", — написала автор поста в соцсетях.

Турагенты отмечают, что проверить наличие задолженностей можно на портале eGov и других онлайн-сервисах. Однако стопроцентной гарантии это не даёт. Пограничная служба опирается на собственную базу, и были случаи, когда сайт показывал "чисто", а туриста всё равно не выпускали.

Сейчас туроператоры пытаются вернуть хотя бы часть стоимости тура, но если пограничники останавливают пассажира, это означает активный запрет в их базе.

Реакция пользователей сети

История вызвала активное обсуждение в комментариях. Многие делились похожими случаями и способами компенсации:

"Вёл два подобных дела. Иск подавали на ЧСИ, выиграли. Возместили стоимость тура и расходы на адвоката. Можно ещё и моральный вред взыскать", — написал один из комментаторов.

Другие подтверждают: ошибки ЧСИ с неснятием запрета — не редкость.

Некоторые советуют сразу обращаться в суд: "Необходимо подать иск к ЧСИ о возмещении убытков. Это произошло из-за его халатности".

Туристы также делятся личными лайфхаками:

Проверять статус заранее через пограничную службу.

Использовать сервис aisoip : ввод ИИН в разделе "Проверьте свои аресты" покажет задолженности и ограничения.

Даже при отсутствии долгов на eGov рекомендуется заранее уточнять информацию.

Причины введения ограничений на выезд

Временный запрет на выезд может быть наложен, если:

Есть просроченные налоги более 1 МРП;

Не выполняются решения суда по периодическим выплатам более трёх месяцев;

Долги составляют 40 МРП и выше — по кредитам, штрафам, налогам, коммунальным платежам.

После неуплаты налоговый орган уведомляет гражданина и направляет приказ ЧСИ, который накладывает ограничения. Это может включать арест счетов, имущества и запрет на выезд. Информация передаётся в систему "Беркут", с которой работает пограничная служба.

Как быстро снять запрет

По закону запрет снимается в течение одного рабочего дня после погашения задолженности или закрытия исполнительного производства.

ЧСИ формирует постановление об отмене ограничения в АИС ОИП , данные автоматически поступают в "Беркут" .

В аэропортах можно оплатить долг через терминалы Казпочты и Kaspi — система автоматически снимает ограничение.

Статистика и рекорды

В 2024 году запрет на выезд действовал у 534 374 граждан с общей задолженностью 16,3 млрд тенге (1,4 млрд — налог на имущество, 14,9 млрд — налог на транспорт).

Количество казахстанцев, которые не смогли выехать из-за долгов: 2023 — 569 826 человек 2022 — 521 574 человек 2021 — 455 514 человек



Среди должников есть рекордсмены: один из ИП имеет долг 261 млрд тенге и также не может выезжать за границу.