Развернули на границе: казахстанец потерял 1,5 миллиона из‑за неснятого запрета на выезд

Турист из Казахстана потерял 1,5 миллиона тенге из‑за неожиданного препятствия на границе: прямо перед вылетом пограничники развернули его обратно. Причина — неснятый запрет на выезд, который частный судебный исполнитель не успел убрать, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Travel.
По словам очевидцев, турист прошёл регистрацию на рейс, но уже на паспортном контроле его вернули обратно.
"Мы потеряли 1 500 000 тенге. Турист прошёл регистрацию, но его развернули на паспортном контроле. Проблема та же, что и каждый год: частный судебный исполнитель не снял запрет на выезд", — написала автор поста в соцсетях.
Турагенты отмечают, что проверить наличие задолженностей можно на портале eGov и других онлайн-сервисах. Однако стопроцентной гарантии это не даёт. Пограничная служба опирается на собственную базу, и были случаи, когда сайт показывал "чисто", а туриста всё равно не выпускали.
Сейчас туроператоры пытаются вернуть хотя бы часть стоимости тура, но если пограничники останавливают пассажира, это означает активный запрет в их базе.
История вызвала активное обсуждение в комментариях. Многие делились похожими случаями и способами компенсации:
"Вёл два подобных дела. Иск подавали на ЧСИ, выиграли. Возместили стоимость тура и расходы на адвоката. Можно ещё и моральный вред взыскать", — написал один из комментаторов.
Другие подтверждают: ошибки ЧСИ с неснятием запрета — не редкость.
Некоторые советуют сразу обращаться в суд: "Необходимо подать иск к ЧСИ о возмещении убытков. Это произошло из-за его халатности".
Туристы также делятся личными лайфхаками:
Проверять статус заранее через пограничную службу.
Использовать сервис aisoip: ввод ИИН в разделе "Проверьте свои аресты" покажет задолженности и ограничения.
Даже при отсутствии долгов на eGov рекомендуется заранее уточнять информацию.
Временный запрет на выезд может быть наложен, если:
Есть просроченные налоги более 1 МРП;
Не выполняются решения суда по периодическим выплатам более трёх месяцев;
Долги составляют 40 МРП и выше — по кредитам, штрафам, налогам, коммунальным платежам.
После неуплаты налоговый орган уведомляет гражданина и направляет приказ ЧСИ, который накладывает ограничения. Это может включать арест счетов, имущества и запрет на выезд. Информация передаётся в систему "Беркут", с которой работает пограничная служба.
По закону запрет снимается в течение одного рабочего дня после погашения задолженности или закрытия исполнительного производства.
ЧСИ формирует постановление об отмене ограничения в АИС ОИП, данные автоматически поступают в "Беркут".
В аэропортах можно оплатить долг через терминалы Казпочты и Kaspi — система автоматически снимает ограничение.
В 2024 году запрет на выезд действовал у 534 374 граждан с общей задолженностью 16,3 млрд тенге (1,4 млрд — налог на имущество, 14,9 млрд — налог на транспорт).
Количество казахстанцев, которые не смогли выехать из-за долгов:
2023 — 569 826 человек
2022 — 521 574 человек
2021 — 455 514 человек
Среди должников есть рекордсмены: один из ИП имеет долг 261 млрд тенге и также не может выезжать за границу.
