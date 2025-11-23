18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.11.2025, 11:13

Почему важно проверить свои пенсионные накопления в Казахстане и как это сделать

Новости Казахстана

АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) напомнило казахстанцам о возможности быстро и удобно получать справки о своих пенсионных отчислениях. Эта информация особенно важна для тех, кто планирует выход на пенсию или хочет контролировать свои накопления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Как и где получить справку о пенсионных отчислениях

Справку можно получить как через портал eGov.kz, так и через мобильное приложение eGov mobile, что делает процесс максимально доступным и быстрым.

Пошаговая инструкция для получения справки через eGov mobile

Чтобы оформить запрос и получить документ о пенсионных отчислениях, необходимо выполнить несколько простых шагов:

  1. Авторизация в приложении – войдите в свой личный кабинет.

  2. Переход в раздел «Госуслуги» – на главной странице выберите категорию «Льготы, пособия и пенсии».

  3. Выбор услуги – нажмите на услугу под названием:
    «Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)».

  4. Заполнение всех необходимых данных – убедитесь, что все поля корректно заполнены.

  5. Подпись и отправка запроса – подтвердите запрос электронной подписью.

После выполнения этих шагов справка будет готова к скачиванию или печати, что позволяет гражданам легко контролировать состояние своих пенсионных накоплений.

Почему важно проверять пенсионные накопления

Регулярная проверка позволяет:

  • убедиться, что все отчисления поступают корректно;

  • заранее планировать выход на пенсию;

  • избежать ошибок или недоразумений с начислениями.

Таким образом, современный цифровой сервис eGov делает процесс контроля за пенсионными средствами простым и доступным для каждого казахстанца.

