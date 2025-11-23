Почему важно проверить свои пенсионные накопления в Казахстане и как это сделать

АО «Национальные информационные технологии» (НИТ) напомнило казахстанцам о возможности быстро и удобно получать справки о своих пенсионных отчислениях. Эта информация особенно важна для тех, кто планирует выход на пенсию или хочет контролировать свои накопления, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Как и где получить справку о пенсионных отчислениях
Справку можно получить как через портал eGov.kz, так и через мобильное приложение eGov mobile, что делает процесс максимально доступным и быстрым.
Чтобы оформить запрос и получить документ о пенсионных отчислениях, необходимо выполнить несколько простых шагов:
Авторизация в приложении – войдите в свой личный кабинет.
Переход в раздел «Госуслуги» – на главной странице выберите категорию «Льготы, пособия и пенсии».
Выбор услуги – нажмите на услугу под названием:
«Выдача информации о поступлении и движении средств вкладчика единого накопительного пенсионного фонда (без учета инвестиционного дохода)».
Заполнение всех необходимых данных – убедитесь, что все поля корректно заполнены.
Подпись и отправка запроса – подтвердите запрос электронной подписью.
После выполнения этих шагов справка будет готова к скачиванию или печати, что позволяет гражданам легко контролировать состояние своих пенсионных накоплений.
Регулярная проверка позволяет:
убедиться, что все отчисления поступают корректно;
заранее планировать выход на пенсию;
избежать ошибок или недоразумений с начислениями.
Таким образом, современный цифровой сервис eGov делает процесс контроля за пенсионными средствами простым и доступным для каждого казахстанца.
