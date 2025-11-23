18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.11.2025, 12:17

Какие продукты в Казахстане станут «неприкасаемыми» по цене

Новости Казахстана 0 25 081

На правительственном совещании по вопросу сдерживания инфляции представители Минторговли сообщили о возможном включении в список социально значимых продуктов ещё 23 новых позиции. Инициатива связана с анализом продовольственной корзины и стремлением снизить волатильность цен на наиболее востребованные товары, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Нулевая динамика цен и факторы роста инфляции

В третью неделю ноября, как отметили в министерстве, цены на социально значимые продукты не выросли.
Однако в октябре ряд товаров оказал ощутимое влияние на продовольственную инфляцию. Среди них:

  • помидоры – +15,8%

  • мясной фарш – +3%

  • бескостная говядина – +2,2%

  • конина с костью – +1,5%

  • огурцы – +7,4%

  • свежая рыба – +2,6%

  • бананы – +2,8%

При этом в годовом выражении ситуация выглядит иначе:
помидоры подешевели на 36,6%, огурцы – на 43,4%, что демонстрирует сезонный характер колебаний.

Какие продукты могут попасть в обновлённый список

Первый вице-министр торговли Айжан Бижанова сообщила, что анализ инфляции по всем регионам помог сформировать топ-30 товаров, которые сильнее всего влияют на рост цен, но пока не включены в перечень социально значимых.

В числе таких продуктов:

  • разные виды мяса

  • свежая рыба

  • яблоки, груши, лимоны

  • чай

  • сыр

  • скумбрия холодного копчения

  • бананы

  • помидоры и огурцы

  • ряд других товаров

Из этого набора министерство выделило 23 позиции, которые потенциально могут войти в официальную категорию социально значимых.

«Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом», — подчеркнула Бижанова, отметив, что среди этих товаров есть как импортные, так и те, что влияют в основном на краткосрочную инфляцию.

Что это означает для бизнеса

Включение продукции в социальный перечень предполагает, что предприниматели должны соблюдать ряд требований:

  • прозрачность всех сделок

  • официальное оформление договоров

  • выставление счетов-фактур

  • обязательное пробитие фискальных чеков

  • соблюдение торговой надбавки не более 15%

Эти меры направлены на снижение влияния посредников и повышение прозрачности оборота ключевых продуктов питания.

Далее — консультации и финальные решения

Заместитель премьер-министра, глава Миннацэкономики Серик Жумангарин поручил:

  • провести переговоры с бизнес-сообществом и отраслевыми ассоциациями;

  • обсудить предложения с НПП «Атамекен»;

  • дополнительно проанализировать импортную составляющую.

Окончательный перечень будет утверждён только после всех консультаций.

40
69
10
