Какие продукты в Казахстане станут «неприкасаемыми» по цене

На правительственном совещании по вопросу сдерживания инфляции представители Минторговли сообщили о возможном включении в список социально значимых продуктов ещё 23 новых позиции. Инициатива связана с анализом продовольственной корзины и стремлением снизить волатильность цен на наиболее востребованные товары, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В третью неделю ноября, как отметили в министерстве, цены на социально значимые продукты не выросли.
Однако в октябре ряд товаров оказал ощутимое влияние на продовольственную инфляцию. Среди них:
помидоры – +15,8%
мясной фарш – +3%
бескостная говядина – +2,2%
конина с костью – +1,5%
огурцы – +7,4%
свежая рыба – +2,6%
бананы – +2,8%
При этом в годовом выражении ситуация выглядит иначе:
помидоры подешевели на 36,6%, огурцы – на 43,4%, что демонстрирует сезонный характер колебаний.
Первый вице-министр торговли Айжан Бижанова сообщила, что анализ инфляции по всем регионам помог сформировать топ-30 товаров, которые сильнее всего влияют на рост цен, но пока не включены в перечень социально значимых.
В числе таких продуктов:
разные виды мяса
свежая рыба
яблоки, груши, лимоны
чай
сыр
скумбрия холодного копчения
бананы
помидоры и огурцы
ряд других товаров
Из этого набора министерство выделило 23 позиции, которые потенциально могут войти в официальную категорию социально значимых.
«Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом», — подчеркнула Бижанова, отметив, что среди этих товаров есть как импортные, так и те, что влияют в основном на краткосрочную инфляцию.
Включение продукции в социальный перечень предполагает, что предприниматели должны соблюдать ряд требований:
прозрачность всех сделок
официальное оформление договоров
выставление счетов-фактур
обязательное пробитие фискальных чеков
соблюдение торговой надбавки не более 15%
Эти меры направлены на снижение влияния посредников и повышение прозрачности оборота ключевых продуктов питания.
Заместитель премьер-министра, глава Миннацэкономики Серик Жумангарин поручил:
провести переговоры с бизнес-сообществом и отраслевыми ассоциациями;
обсудить предложения с НПП «Атамекен»;
дополнительно проанализировать импортную составляющую.
Окончательный перечень будет утверждён только после всех консультаций.
