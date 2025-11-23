Какие продукты в Казахстане станут «неприкасаемыми» по цене

На правительственном совещании по вопросу сдерживания инфляции представители Минторговли сообщили о возможном включении в список социально значимых продуктов ещё 23 новых позиции . Инициатива связана с анализом продовольственной корзины и стремлением снизить волатильность цен на наиболее востребованные товары, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock

Нулевая динамика цен и факторы роста инфляции

В третью неделю ноября, как отметили в министерстве, цены на социально значимые продукты не выросли.

Однако в октябре ряд товаров оказал ощутимое влияние на продовольственную инфляцию. Среди них:

помидоры – +15,8%

мясной фарш – +3%

бескостная говядина – +2,2%

конина с костью – +1,5%

огурцы – +7,4%

свежая рыба – +2,6%

бананы – +2,8%

При этом в годовом выражении ситуация выглядит иначе:

помидоры подешевели на 36,6%, огурцы – на 43,4%, что демонстрирует сезонный характер колебаний.

Какие продукты могут попасть в обновлённый список

Первый вице-министр торговли Айжан Бижанова сообщила, что анализ инфляции по всем регионам помог сформировать топ-30 товаров, которые сильнее всего влияют на рост цен, но пока не включены в перечень социально значимых.

В числе таких продуктов:

разные виды мяса

свежая рыба

яблоки, груши, лимоны

чай

сыр

скумбрия холодного копчения

бананы

помидоры и огурцы

ряд других товаров

Из этого набора министерство выделило 23 позиции, которые потенциально могут войти в официальную категорию социально значимых.

«Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом», — подчеркнула Бижанова, отметив, что среди этих товаров есть как импортные, так и те, что влияют в основном на краткосрочную инфляцию.

Что это означает для бизнеса

Включение продукции в социальный перечень предполагает, что предприниматели должны соблюдать ряд требований:

прозрачность всех сделок

официальное оформление договоров

выставление счетов-фактур

обязательное пробитие фискальных чеков

соблюдение торговой надбавки не более 15%

Эти меры направлены на снижение влияния посредников и повышение прозрачности оборота ключевых продуктов питания.

Далее — консультации и финальные решения

Заместитель премьер-министра, глава Миннацэкономики Серик Жумангарин поручил:

провести переговоры с бизнес-сообществом и отраслевыми ассоциациями;

обсудить предложения с НПП «Атамекен»;

дополнительно проанализировать импортную составляющую.

Окончательный перечень будет утверждён только после всех консультаций.