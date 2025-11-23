Необычные обходы жилых домов в Казахстане: что на самом деле происходит - официальное объяснение

Министерство просвещения Казахстана выступило с официальным разъяснением после появления сообщений в социальных сетях о людях, ходящих по квартирам и собирающих данные граждан под видом сотрудников ведомства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Nastco/Getty Images

Ситуация в соцсетях: кто и что сообщает

В сети казахстанцы начали делиться историями о незнакомцах, которые стучат в двери, представляются сотрудниками Министерства просвещения и якобы проводят опросы, собирая личные данные жителей.

Пользователи отмечают, что такие визиты вызывают подозрение, так как представители министерства официально не должны проводить обходы жилых домов.

Официальная позиция Минпросвещения

В пресс-службе Министерства просвещения подчеркнули:

Сотрудники ведомства не ходят по квартирам.

Сбор персональных данных при личных визитах не проводится.

Лица, требующие документы, информацию или доступ в жилье, не имеют отношения к министерству и могут быть мошенниками.

«Министерство просвещения официально заявляет, что сотрудники ведомства не осуществляют обходы жилых домов и квартир и не собирают персональные данные при личных визитах», — подчеркнули в пресс-службе.

Рекомендации для граждан

Ведомство призвало жителей быть внимательными и соблюдать осторожность:

Не открывать двери незнакомцам, представляющимся сотрудниками министерства.

Не предоставлять документы или личные данные.

В случае подозрительных визитов незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Министерство просвещения напоминает, что любые официальные действия с гражданами всегда проводятся с предварительным уведомлением через официальные каналы, а не путём обхода квартир.