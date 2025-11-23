МВФ обнародовал «темные зоны» казахстанских банков: где может произойти сбой

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила ежегодные консультации с Казахстаном по статье IV и дала оценку состоянию банковской системы страны. Эксперты отметили её устойчивость, однако указали на отдельные риски, связанные с потребительским кредитованием, и обозначили ключевые направления реформ на ближайшие годы, включая регулирование цифровых активов и создание эффективного механизма урегулирования проблемных банков, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: REUTERS

Консультации МВФ: когда и где проходили

Переговоры с Казахстаном длились с 6 по 19 ноября 2025 года в Алматы и Астане. Делегацию возглавлял Али Аль-Эйд, отмечает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Основной целью визита стало детальное изучение последних изменений в банковской сфере:

усовершенствование надзора и регулирования;

управление рисками в банковском секторе;

оценка внедрения новых стандартов и требований к капиталу и ликвидности.

Сильные стороны банковской системы Казахстана

МВФ подчеркнул, что казахстанские банки демонстрируют стабильность и высокие показатели. В частности:

Капитал : достаточный уровень для устойчивости к внешним и внутренним шокам;

Ликвидность : банки второго уровня сохраняют высокий запас ликвидных средств;

Рентабельность : финансовые результаты стабильны, что поддерживает доверие инвесторов;

Проблемные активы: доля просроченных кредитов остаётся низкой, что снижает риски для системы в целом.

Эксперты фонда отметили, что дополнительные пруденциальные требования способны ещё больше укрепить устойчивость банков на горизонте ближайших лет.

Риски и тревожные сигналы

Несмотря на общую стабильность, МВФ выделил ряд потенциальных угроз:

Быстрый рост потребительского кредитования .

Эксперты фонда предупредили о возможных рисках перегрева сегмента.

АРРФР уже предприняло меры для минимизации угроз: ужесточение требований к займам; повышение качества надзора за банками, выдающими кредиты физлицам.



Реформы и рекомендации МВФ

Фонд высоко оценил прогресс Казахстана в реализации рекомендаций FSAP и обозначил приоритетные направления на ближайшие годы:

Механизм урегулирования неплатежеспособных банков

Внедрение нового подхода к управлению проблемными активами и реструктуризации финансовых организаций. Развитие регулирования цифровых активов

Подготовка к введению норм в рамках нового Закона о банках для защиты клиентов и повышения прозрачности операций с криптовалютой и другими цифровыми финансовыми инструментами. Повышение эффективности надзора

Совершенствование контроля за деятельностью банков и финансовых посредников с целью раннего выявления рисков. Усиление институционального потенциала АРРФР

Включая возможное выделение дополнительных ресурсов для укрепления регуляторной инфраструктуры.

Значение консультаций для банковского сектора

Итоги миссии МВФ показывают, что Казахстан:

продолжает укреплять финансовую систему;

формирует более жесткий, но современный надзор за банками;

создает условия для развития новых финансовых инструментов и цифровизации экономики.

Системные меры, предпринимаемые регулятором, обеспечивают основу для дальнейшего роста банковского сектора, улучшения качества кредитования и внедрения инновационных решений.