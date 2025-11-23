МВФ обнародовал «темные зоны» казахстанских банков: где может произойти сбой

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила ежегодные консультации с Казахстаном по статье IV и дала оценку состоянию банковской системы страны. Эксперты отметили её устойчивость, однако указали на отдельные риски, связанные с потребительским кредитованием, и обозначили ключевые направления реформ на ближайшие годы, включая регулирование цифровых активов и создание эффективного механизма урегулирования проблемных банков, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Переговоры с Казахстаном длились с 6 по 19 ноября 2025 года в Алматы и Астане. Делегацию возглавлял Али Аль-Эйд, отмечает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Основной целью визита стало детальное изучение последних изменений в банковской сфере:
усовершенствование надзора и регулирования;
управление рисками в банковском секторе;
оценка внедрения новых стандартов и требований к капиталу и ликвидности.
МВФ подчеркнул, что казахстанские банки демонстрируют стабильность и высокие показатели. В частности:
Капитал: достаточный уровень для устойчивости к внешним и внутренним шокам;
Ликвидность: банки второго уровня сохраняют высокий запас ликвидных средств;
Рентабельность: финансовые результаты стабильны, что поддерживает доверие инвесторов;
Проблемные активы: доля просроченных кредитов остаётся низкой, что снижает риски для системы в целом.
Эксперты фонда отметили, что дополнительные пруденциальные требования способны ещё больше укрепить устойчивость банков на горизонте ближайших лет.
Несмотря на общую стабильность, МВФ выделил ряд потенциальных угроз:
Быстрый рост потребительского кредитования.
Эксперты фонда предупредили о возможных рисках перегрева сегмента.
АРРФР уже предприняло меры для минимизации угроз:
ужесточение требований к займам;
повышение качества надзора за банками, выдающими кредиты физлицам.
Фонд высоко оценил прогресс Казахстана в реализации рекомендаций FSAP и обозначил приоритетные направления на ближайшие годы:
Механизм урегулирования неплатежеспособных банков
Внедрение нового подхода к управлению проблемными активами и реструктуризации финансовых организаций.
Развитие регулирования цифровых активов
Подготовка к введению норм в рамках нового Закона о банках для защиты клиентов и повышения прозрачности операций с криптовалютой и другими цифровыми финансовыми инструментами.
Повышение эффективности надзора
Совершенствование контроля за деятельностью банков и финансовых посредников с целью раннего выявления рисков.
Усиление институционального потенциала АРРФР
Включая возможное выделение дополнительных ресурсов для укрепления регуляторной инфраструктуры.
Итоги миссии МВФ показывают, что Казахстан:
продолжает укреплять финансовую систему;
формирует более жесткий, но современный надзор за банками;
создает условия для развития новых финансовых инструментов и цифровизации экономики.
Системные меры, предпринимаемые регулятором, обеспечивают основу для дальнейшего роста банковского сектора, улучшения качества кредитования и внедрения инновационных решений.
