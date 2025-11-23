18+
23.11.2025, 14:56

МВФ обнародовал «темные зоны» казахстанских банков: где может произойти сбой

Новости Казахстана 0 1 373

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) завершила ежегодные консультации с Казахстаном по статье IV и дала оценку состоянию банковской системы страны. Эксперты отметили её устойчивость, однако указали на отдельные риски, связанные с потребительским кредитованием, и обозначили ключевые направления реформ на ближайшие годы, включая регулирование цифровых активов и создание эффективного механизма урегулирования проблемных банков, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Консультации МВФ: когда и где проходили

Переговоры с Казахстаном длились с 6 по 19 ноября 2025 года в Алматы и Астане. Делегацию возглавлял Али Аль-Эйд, отмечает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Основной целью визита стало детальное изучение последних изменений в банковской сфере:

  • усовершенствование надзора и регулирования;

  • управление рисками в банковском секторе;

  • оценка внедрения новых стандартов и требований к капиталу и ликвидности.

Сильные стороны банковской системы Казахстана

МВФ подчеркнул, что казахстанские банки демонстрируют стабильность и высокие показатели. В частности:

  • Капитал: достаточный уровень для устойчивости к внешним и внутренним шокам;

  • Ликвидность: банки второго уровня сохраняют высокий запас ликвидных средств;

  • Рентабельность: финансовые результаты стабильны, что поддерживает доверие инвесторов;

  • Проблемные активы: доля просроченных кредитов остаётся низкой, что снижает риски для системы в целом.

Эксперты фонда отметили, что дополнительные пруденциальные требования способны ещё больше укрепить устойчивость банков на горизонте ближайших лет.

Риски и тревожные сигналы

Несмотря на общую стабильность, МВФ выделил ряд потенциальных угроз:

  • Быстрый рост потребительского кредитования.
    Эксперты фонда предупредили о возможных рисках перегрева сегмента.
    АРРФР уже предприняло меры для минимизации угроз:

    • ужесточение требований к займам;

    • повышение качества надзора за банками, выдающими кредиты физлицам.

Реформы и рекомендации МВФ

Фонд высоко оценил прогресс Казахстана в реализации рекомендаций FSAP и обозначил приоритетные направления на ближайшие годы:

  1. Механизм урегулирования неплатежеспособных банков
    Внедрение нового подхода к управлению проблемными активами и реструктуризации финансовых организаций.

  2. Развитие регулирования цифровых активов
    Подготовка к введению норм в рамках нового Закона о банках для защиты клиентов и повышения прозрачности операций с криптовалютой и другими цифровыми финансовыми инструментами.

  3. Повышение эффективности надзора
    Совершенствование контроля за деятельностью банков и финансовых посредников с целью раннего выявления рисков.

  4. Усиление институционального потенциала АРРФР
    Включая возможное выделение дополнительных ресурсов для укрепления регуляторной инфраструктуры.

Значение консультаций для банковского сектора

Итоги миссии МВФ показывают, что Казахстан:

  • продолжает укреплять финансовую систему;

  • формирует более жесткий, но современный надзор за банками;

  • создает условия для развития новых финансовых инструментов и цифровизации экономики.

Системные меры, предпринимаемые регулятором, обеспечивают основу для дальнейшего роста банковского сектора, улучшения качества кредитования и внедрения инновационных решений.

